美國新AI禁令 概念股洗牌低接意願高

布林肯6月18-19日訪中，隨後美國聯合荷蘭祭出光刻機禁令，然後中國7月3日公布稀土管制令，限制鎵、鍺出口，美媒報導，本周葉倫7月6-9日訪中後，美國可能要求微軟和亞馬遜等美國雲端服務供應商，在提供使用AI晶片的雲端運算服務給中國客戶前，必須先取得政府批准。

美中新競合賽局 各自出招

美中展開新的「競合」賽局，美國方面沒有改變作風，改變的是中國終於打出稀土這張王牌，雖然這兩種金屬都是可取代的，但這麼做的成本更高，而且恐怕會影響技術性能。

原料與技術上的問題的確可以透過時間來替代，但關鍵的變化是，中國對美國的經濟與科技的反制措施開始強硬起來，似乎中國的經濟越疲弱，外交立場就越強硬，兩者進入到模擬演習的階段，雙方各自出招，看誰先退出這個賽局。換言之，不管是海上的軍事演習，或是科技戰禁令，雙方都是點到為止，誰也沒有強硬到把對方逼到死胡同。

點到為止 是競爭 不是冷戰

就拿ASML的光刻機最新禁令來說，並非所有的DUV光刻機都被禁止出口，ASML目前在售的主流浸潤式DUV光刻機產品共有三款，分別是：TWINSCAN NXT:1980Di、TWINSCAN NXT:2000i、TWINSCAN NXT:2050i，三月ASML曾表示預計2000i和2050i這兩款產品會受到荷蘭政府的出口限制。

換言之，TWINSCAN NXT:1980Di這款浸潤式DUV光刻機並不在限制範圍內，在實際生產和使用中，通過多重曝光，TWINSCAN NXT:1980Di依然可以支持到七奈米的先進製程，代價就是成本高，那麼，為什麼不乾脆完全管制出口呢？

在《孫子兵法》中，就提到過「圍師必闕」，意思是在古代圍城戰時，都只圍三個城門，另外一個不管，就是從心理上給對方留條後路，打破敵方破釜沉舟之心。美國強調與中國的關係是競爭，而不是冷戰，自然每條禁令的背後，都留了餘地。就像是去年十月的美國晶片新禁令，針對美系廠商，包含應用於資料中心、AI、超級電腦等HPC領域的CPU、GPU、AI accelerator等，皆需要經過審核方可出口至中國。

彎道超車 中國發展第三代化合物半導體

除此之外，各晶圓代工廠恐怕將無法再為任何中系IC設計公司製造任何上述提及的HPC相關領域晶片。但另一方面卻也延長台積採購設備禁令一年，南京廠按計畫擴產，由此可知，美國的目的是讓中國半導體產業倒退多年，減緩他們發展速度，而不是逼迫中國放棄發展半導體。

在摩爾定律走到二奈米後，挑戰物理極限的時間變長，擔心摩爾定律還能適用多久，中國明顯的努力發展第三代化合物半導體，寄望能夠彎道超車，這應該也是7月3日祭出稀土禁令的另一層含意。

當然，受到下周可能迎來美國針對CSP的AI雲端服務的潛在新禁令影響，7月5日台股的AI概念股大範圍的遭到賣壓，先來看AI伺服器概念股，緯創的除息秀以平盤做收，廣達跌-0.59%、技嘉跌-2.75%、英業達跌-4.14%、華擎跌-4.86%，都處在短期均線之上，可以視為洗盤換手。

美國新AI禁令 概念股洗盤換手低接意願高

再看散熱的健策跌-0.59%、廣運跌-0.61%、雙鴻跌-2.78%、奇鋐跌-3.94%，也是正常的拉回。電源供應器的台達電跌-0.27%、光寶科跌-3.36%。機殼的勤誠漲+0.27%、營邦漲+2.5%，晟銘電跟迎廣都漲停板，這個族群最強勢。PCB的金像電跌-0.64%、金居漲+0.96%、博智漲+2.1%、台光電漲+2.28%。先進封裝的萬潤平盤、精材跌-3.11%、弘塑跌-3.51%、辛耘跌-5.31%。最後來看ASIC的創意跌-3.82%、世芯-KY跌4.49%，其中世芯-KY盤中一度跌停板。

從收盤的角度，雖然AI概念股在7月5日遭遇到先跑先贏的賣壓，但明顯的逢低承接意願也高，一時間好像影響不是很大，但加權指數量縮價跌，明顯的影響了進場意願，估計要等到葉倫返美後、潛在的新AI禁令公布後，配合7月19日的蘇姿丰來台才是好的進場時機。

重大突發事件引發資金移動，表面上創意與世芯-KY似乎是受害股，但7月5日的外資與投信都是利空中買進，自營商賣出創意，就股價的表現，這兩檔股票都在十日均線附近留下影線，而且同族群的巨有科技漲停板，晶心科、愛普*、智原也上漲，似乎是主力在安撫市場，不要因為創意與世芯-KY的重挫而恐慌。

也是AI概念股的遊戲族群撐盤

同樣是主力穩定市場信心的另一個跡象是遊戲族群，還記得遊戲族群是六月中旬開始轉強，當時正好遇上了投信結帳AI概念股。現在同樣是AI概念股集體拉回，結果遊戲族群又轉強，資金如此順暢的接續，其實也代表著主力著眼於中長線的布局，並不是炒個題材就沒了。

換個角度來看，其實遊戲族群是導入AI最早落實在產品上的行業，也是AI概念股，這點已經體現在歐買尬運用midjourney來加速開發產品，大宇資九個遊戲專案都已導入AI技術，其中自研遊戲《咒》與恐怖電影「咒」合作，取得其IP授權，將為大宇資首款推出的全AI遊戲。

由於AI族群是多頭主流，一旦進入整理，那麼加權指數很難避免陷入量縮整理格局，從盤面的資金移動來看，多頭還在伺機尋找投資機會，最明顯的就是六月中下旬在投信結帳賣壓湧出時撐盤的遊戲族群，這次又擔任救火隊，在AI族群遭遇賣壓，一片混亂中跳出來穩住多頭軍心，不讓盤面傳遞「收工！放暑假」的趕快跑訊號，留住從AI獲利了結的資金繼續在場內，如此才能避免加權指數陷入較長時間的量縮整理走勢，也是多頭主力傳達給市場的訊號。

當然僅靠遊戲族群是不夠的，生技與軍工也有翻紅的表現，保瑞創歷史新高，榮剛、精鋼、駐龍、長榮航太都在均線之上碎步上漲，最重要的指標股是長榮的填息之路還沒結束，7月5日是除息後的第四個交易日，面對7月4日均線壓力不退收漲1.5元，顯然在6月30日的巨額交割傳言大股東買進的情況下，70元的現金股息填息之路還延續著。

AI軟硬體升級 算力與網路需求爆發

剛結束的上海世界移動通信大會上，華為宣布2024年將會推出商用的5.5G全套網路設備，為5.5G的商用部署做好準備，由於L4級別的無人車運營一天要產生數百TB的海量數據，其中約1TB左右的數據需要回傳到雲端，用於AI模型的訓練與演算法更新，預計在2025年開始大規模商用，這將帶來巨大的算力與網路需求。

此外，蘋果的MR堪稱地表最精密的穿戴式消費電子裝置，裸眼3D內容產生的流量是2D視頻的三至十倍。而以單個用戶的一周新通話或雲手機一天可產生1G以上的流量，這些應用將爆發出比現在的網路流量需求多出至少十倍，所以AI產業的發展趨勢不會因為美國的新AI禁令而降低了軟硬體升級的需求。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1193期 洪寶山）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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