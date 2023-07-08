聚焦3大題材12檔強股 原料藥下半年大復甦

CDMO「委託開發暨製造服務」熱潮、ADC抗體藥複合體，以及原料藥產能恢復等三大題材有實質利多，相關個股下半年業績一旦爆發，行情值得期待。

一月中國解封，疫情擴大，中國各地瘋狂搶藥，由解熱鎮痛及抗生素的原料藥皆來自於中國，供應連受阻，台灣也傳出缺藥的情況，加上保瑞(6472)CDMO題材的推波助瀾，生技類股在三、四月份大漲一波。

開春以後，股市在半信半疑中成長，半導體業疲弱，軍工、儲能、電網、生技等政策概念股火熱，五月中旬AI旋風，讓電子、半導體帶來一絲希望，市場資金轉向AI伺服器相關個股，軍工、生技漲多休息。

CDMO興起 誰最像生技界的台積電

生技類股還會不會再起？難道只會是七月份生技展的短暫題材，其實不盡然，近期吹起CDMO「委託開發暨製造服務」熱潮、ADC抗體藥複合體，以及原料藥產能恢復，都會是下半年生技的重點題材。

CDMO「委託開發暨製造服務」，簡單來說，就是藥品的外包服務，包含藥物開發、原料藥製造、藥品製造等，可說是生技業中的台積電，藥物開發商將設計好的藥物委託CDMO製造生產，可大幅縮短上市時程及降低成本，目前國內各學名藥廠、原料藥廠紛紛搶進CDMO服務，包含台耀(4746)、台康生技(6589)、旭富(4119)、保瑞、永昕(4726)、中化生(1762)、國光生(4142)、泰福-KY(6541)等。

對原料藥廠來說，跨入CDMO或與CDMO廠合作可說一大利多，在新藥研發階段就將指定的原料藥設計進去，客戶若取得藥證，將來會是原料藥的獨家供應商，利潤高出學名藥原料藥數倍，沒有砍價的壓力，像是旭富與新加坡藥廠合作開發阿茲海默症新藥，去年解盲達標，預計明年拿到藥證，可增加營收動能。

原料藥廠產能恢復 三公司月、季營收雙位數成長

國內上市櫃的原料藥廠，包括神隆(1789)、台耀、中化生、生泰(1777)、旭富、永日(4102)等，其中，旭富和生泰分別在2020年、2021年遭祝融之災，產能受損，經過二~三年重建廠房，都將在今年第四季恢復全部產能，有助營收動能。六檔中，台耀、旭富、中化生三檔個股月營收、季營收皆呈雙位數成長，值得留意。

旭富主攻奎寧、抗憂鬱症、抗癲癇等系列原料，2020年營收26億，EPS 7.19元，受到大火波及，2021年營收8.6億，衰退67%，2022年營收8.9億持平，EPS 3.24元，2023年第一季營收3.4億，季增51%、年增81.7%，呈雙位數成長。

旭富積極重建廠房，預計今年第四季七條產線全部復工，新增的觀音產線將於2024年第二季試量產，屆時產能將大於火災之前。

除了切入CDMO與新加坡藥廠合作開發阿茲海默症新藥之外，旭富轉投資的嘉正生技以6.9億元技轉生技中心的ADC鏈結技術-「三甘露醣（trimannosyl）」，打算發展癌症新藥。

台耀主要提供API降膽固醇系列、維他命D衍生物及CDMO業務，2022年營收37億，年增19%，EPS 3.04元，2023年第一季9.3億，季減 12%，年增11%。

主力產品API降膽固醇系列需求暢旺，市場供不應求，產能將滿載至2025年，公司開新產線，預計今年第三季投產，擴大營收。

另外，台耀持股台康生技6.10%及台新藥(6838)46.6%，台康生技主攻兩大乳癌用藥EG12014、EG1206A，前者有望在今年第一季取得藥證，後者在5月2日宣告一期臨床試驗數據達標，將持續二、三期進程。

台新藥則主攻眼藥水開發，目前公司的眼藥產品APP13007已完成三期臨床試驗，預計在2023年取得授權後於2024年取得藥證並上市。

中化生的三大主力原料藥，包括魚油原料藥EPAE、抗癌原料EVE，與抗真菌免疫抑制劑Tacrolimus等佔營收八成，2022年營收21億，年增9.43%，EPS 6.01元，2023第一季營收7.6億，季增41%、年增44%，五月營收1.81億，月減15.3%、年增49.97%。

其中，魚油EPAE成長動能最強，主要治療三酸甘油脂含量高的患者，可降低心血管發生風險，營收佔比約五成。去年EPAE出貨量100多噸，產能滿載，今年四月開始，採用新式生產製程，產能由100噸增加到300噸，年底出貨超過200噸以上。

市場預估，EPAE年需求量達700公噸，目前中化生正導入連續式製程，並申請台、美專利，期望年產能再提高2-3 倍。截稿前中化生股價93元計算，目前本益比15倍左右。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1193期 蔡武穆）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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