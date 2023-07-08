AI熱潮不退 股民瘋搶這7檔水冷概念股

輝達獨佔AI晶片算力鰲頭還不夠，瘋搶GPU是當前市場的真實寫照，於是看準這波AI晶片缺貨的輝達，推出DGX雲端服務，讓企業租用由輝達晶片驅動的AI運算能力，可讓「企業運用來打造客製化的大型語言模型，以便用專屬的企業數據」加以訓練，也就是說企業自己不用花大錢養AI大模型，就可以有自己的AI雲端服務。

但是獨門生意利潤高，加上輝達晶片缺貨，於是各種替代方案四起，其中MosaicML比較了超微MI250晶片和輝達A100晶片，發現超微晶片效能可達到輝達晶片的八成，輝達為了擴大護城河，六月份出手投資三家AI獨角獸的增資案，分別是6月9日，做類ChatGPT聊天機器人的加拿大AI獨角獸Cohere，6月29日，輝達再投資Inflection AI與Runway，手握晶片和資金的輝達精準投資創投圈最熱門的三大AI獨角獸，進一步擴大獨佔優勢。

楊紫瓊拿下亞裔首座奧斯卡女主角獎的《媽的多重宇宙》獲獎影片的視覺特效就是Runway的技術，今年三月份Runway發布了多模態的Gen-2模型，可以支持文本生成視頻、圖像生成視頻、文本+圖像生成視頻各種應用場景。

半年估值翻三倍

專注於AI視頻生成的Runway，目前的產品已經應用在娛樂電影行業，累計到去年年底已經獲得了五輪融資，估值達到五億美元，但6月29日輝達和Salesforce對Runway最新的估值達到15億美元，也就是說半年內Runway估值翻了三倍。估值僅次於OpenAI和Anthropic的全球第三大生成式AI獨角獸─Inflection AI，最新的估值達到了40億美元。

Inflection AI於今年五月推出了首款產品─Pi(personal intelligence)，這是一個類似於ChatGPT的聊天機器人，但與ChatGPT通用人工智慧的定位不同，Pi定位於為個人AI，目標以助理的角色，用自然流暢的方式進行文本和語音對話，提供友好建議和簡明資訊，被認為是有生以來最具革命性的科技。

Pi使用了數千個輝達H100 GPU。Inflection-1在同類模型的各種測試中，其性能優於GPT-3.5、LLaMA、Chinchilla和PaLM-540B。Inflection AI正在與輝達合作構建用於訓練AI大模型的全球最大GPU叢集(Cluster)之一。

AI獨角獸大模型軍備競賽

透過與輝達和雲服務提供商CoreWeave的合作，其超級電腦將擴展至包含22000個H100，這大約是用於訓練所有GPT4的計算量的三倍，這將使他們在全球Top 500超級電腦中排名第二，遠超Meta RSC超級算力叢集的16000個A100。

從這些AI獨角獸的大模型軍備競賽可以窺探到輝達的H100晶片需求之強大，套用馬斯克在四月初搶買一萬片輝達GPU時說的話：「就連狗都在搶GPU」。輝達2022年全年PC GPU出貨量達3034萬塊，是AMD的近4.5倍，在獨立GPU市場，輝達市佔率達84%，依照目前科技龍頭大廠瘋搶GPU以擴展新一波AI人工智慧浪潮的雲端服務來看，輝達無疑是2023年的贏家。

正當台股關注7月19日AMD蘇姿丰來台的題材之際，本周即將登場的2023世界人工智慧大會將於7月6日至7月8日在上海舉辦。

中國的AI大模型將展出沐曦曦思N100、瀚博SG100、燧原的邃思2.0和邃思2.5、昆侖芯２代AI晶片、海飛科Compass C10、天數智芯智鎧100等大模型應用晶片，可以想見七月又是一場AI饗宴。

AI投資新焦點 水冷相關概念股

不過，也不是沒有利空，先前傳出美國商務部最早將於七月要求停止向中國客戶提供輝達和其他晶片公司生產的晶片，大摩分析師Joseph Moore在最新報告中指出，潛在新限制措施對輝達的最大影響將是七至八億美元營收，低於數據中心收入的10%，而且實際影響可能會更小，美銀分析師Vivek Arya認為新限制的風險是可控的。

大摩給了輝達overweight的投資評等，以及500美元的目標價，以7月3日424.13美元的最新收盤估算，潛在漲幅約為17.88%。從6月30日到7月4日的盤面來看，引爆台股AI投資熱潮的題材雖是蘇姿丰來台，但股民瘋搶的還是輝達概念股，尤其是新焦點的水冷相關概念股如勤誠、晟銘電、迎廣、廣運、其陽、雙鴻、技嘉。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1193期 林修鋒）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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