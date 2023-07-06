台股重挫近三百點 網友：最妖股是「它」

台股今（6）日大跌近300點，一萬七大關正式跌破，台積電（2330）成為殺盤重心，先前漲多的旅行社股也是殺聲震天，不過AI概念股的緯創（3231）早盤開低後隨即震盪走高，盤中最高漲幅一度近8％，終場仍上漲3元、漲幅2.93％。在台股重挫之際，緯創仍逆勢創新高，網友紛紛大喊「緯創真的太妖了」。

緯創日前公布自結6月營收810.99億元，月增28％、年減20.1％，稅後純益17.33億元，年減20.9％，單月EPS為0.62元，6月賺贏今年第一季，第三季底新產能挹注下，下半年出貨加速。分析師認為，緯創6月營收呈現月增，主要受惠季底筆電拉貨效應，AI帶來的真正效益可能要到下半年才會顯現。

緯創股價一路驚驚漲，多空交戰激烈，5日除息首日資券同步增加，近期三大法人也呈現你丟我撿的走勢，今（6）日投信買超第一名就是緯創、買超5,703張，外資則大賣1萬4,758張、自營商也賣超5,058張。

由於緯創人氣爆棚，加上股價在台股重挫下仍一路創新高，引發網友熱烈討論「現在賠錢的都是手上沒緯創的」、「緯創扮演台股救世主」、「買緯創的體感溫度應該是台股漲100點」、「緯創全村的希望」、「緯創真的太妖了」、「緯創死了多頭就死了當然撐呀」、「緯創一堆主力法人散戶ETF在買大到不能倒懂不」、「緯創可以別這麼扯嘛」、「緯創不死鳥嗎」、「緯創實在有夠鬼的，恐怖」。