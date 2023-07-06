Q2營收符合預期 外資續讚創意喊加碼

創意(3443)6月營收、第二季營收皆呈現雙增，美系外資認為，創意第二季營收表現符合預期，現階段看到短線、長線營運皆有不錯的支撐動能，故維持創意目標價1580元、評等加碼。

美系外資針對創意出具最新報告，創意6月營收為24.23億元，月成長13%、年增長29%。第二季營收為65.87億元，季增加1%、年增加22%，基本上符合該外資預期。

美系外資表示，根據創意在第一季之後的財務數據顯示，自4月以來所有項目均已恢復正常，此有可能包括先前3月遭美國列入實體清單的蘇州盛科。最近儘管市場有聲音擔憂創意在大陸交換器項目市場的狀況，但相信根據創意第二季量產營收的表現、季增加4%，顯示該領域並未受到影響。

美系外資表示，短期來看，創意除了下半年有4個5奈米的NRE(委託設計)項目將taping out(意指IC設計的最後步驟，即送交製造)外，也不排除下半年會有來自大陸客戶的潛在營收成長。就長期來說，就創意在AI ASIC(客製化晶片)的發展持正向態度。

根據最近對通路的調查顯示，美國超大規模企業的5奈米AI ASIC將啟動，可望對創意2024年第一季營收做出貢獻。現階段維持創意目標價1580元、評等加碼。

（時報資訊 王逸芯）