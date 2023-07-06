緯創為何漲不停?法人揭密:H2還有1大單

AI強勢股緯創除息完之後續漲，今天（7/6）盤中再拉高至110.5元。緯創股價跌不下來，讓市場紛紛揣測原因，近日內資、外資陸續出具報告或能替大家解密，原來法人直指緯創不但是輝達A100及H100 AI伺服器主力供應商，更吃下AMD大單。

緯創近期漲勢剽悍，原先市場預期除息完會有一波股價修正，昨（7/5）2分鐘填息完後，股價翻黑，終場則收平盤，沒想到今天開低之後直接拉高，接近中午12時為止漲幅逾4%，成交量超過11.6萬張。

針對外界納悶緯創為何能夠股價漲不停，從近來法人圈陸續出具報告可解答謎團，原因是緯創不但是輝達A100和H100的AI伺服器主力供應商，且第4季AMD MI 300出貨量也將逐漸攀升。

國內券商報告指出，緯創產品組合改善，預估2023年AI伺服器營收將成長至220億，2024年更將接近翻倍到420億元，雖然AI GPU基板營收的貢獻僅佔2-4%，但因毛利率較高，可望貢獻2023年到2025年的營業利益15%、23%、25-30%。

外資則表示，今年緯創AI伺服器的營收占比約3%，但對淨利的貢獻可達10%，明年更可望增加至15-20%；國內券商預估緯創今、明兩年EPS分別為3.67元與6.38元，外資則評估分別為3.04元、5.88元。國內券商給緯創目標價115元，外資則看120元。

緯創日前公告6月自結財報，累計第2季合併營收2,065.53億元、季減2.57%、年減逾15%，但6月單月EPS達0.62元，和前一年比較成長雙位數。

據了解，緯創去年下半GPU架構伺服器產品開始出貨，整體營收估僅150億元，今年下半年在新產能H100、A100系列加入後，全年伺服器營收比重將提升至40%以上，明年則可望提高至44%。

※免責聲明：本文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網）