重電3雄點火電機族群 瑞智放量衝漲停

重電3雄回血ing 電機族群有底氣、1黑馬悄攻頂

升息陰霾籠罩及中美科技角力延燒，衝擊台股盤中重挫逾260點，電子大咖台積電(2330)、鴻海(2317)、台達電(2308)、日月光投控(3711)等帶頭殺，盤面上除光電及部分AI概念逆勢抗跌外，電機股在氣溫節節升高下人氣回溫，瑞智(4532)放量衝漲停站上2年高，重電三雄士電(1503)、華城(1519)、中興電(1513)多頭火苗重燃聯袂反彈，力山(1515)、高力(8996)、大同(2371)等抗跌有撐，整體表現強過大盤。

氣溫日益飆升，大陸空調大廠拉貨轉趨強勁，空調廠瑞智(4532)初估6、7月出貨約200多萬台，下半年可望優於上半年，不甩外資昨日賣超5千張，今日放量攻漲停，站上2年高，成交量衝破3萬張。

重電族群近期股價因AI概念股大搶風采，資金受到排擠效應熄火休兵，今日在電子股遭空軍重擊下重獲買盤關愛，士電(1503)、華城(1519)、中興電(1513)等機電大廠，受益台電強韌電網計畫，迎來未來至少三年營運榮景，加上太陽能電廠或升壓站統包工程，目前累積在手訂單均破百億元，訂單能見度超過三年，今年營收及獲利有機會挑戰史上新高。

士電(1503)今年季營運都呈現年增，全年營收及獲利拚向上續闖新高，雖遭三大法人連2賣，今日價量俱揚彈升3%，挺進150元及5日線。

中興電(1513)來自台電及民間企業GIS開關訂單230～250億元，工程統包工程訂單70億元，在手訂單金額達330億元，部分訂單能見度看到2030年，近五日遭三大法人賣超逾6千張，股價日K連3黑，今日翻紅向上力保130元關。

華城(1519)持續接獲台電及北美變壓器訂單，太陽能光電廠升壓站案場持續交貨，在手訂單首破百億元，部分訂單能見度達三年，無懼遭列警示股，近五日獲外資偏多操作，股價力返150關，緊追士電。

分析師表示，6月營收陸續揭曉，仍為電子新舊產品交接的五窮六絕時期，預期營運仍顯平淡；目前台股本益比偏高，個股表現居多，時序進入夏季，天氣日漸炎熱，國內缺電議題又浮上檯面，看好長期能源及重電族群的表現。

（時報資訊 龍彩霖）

延伸閱讀

砷化鎵四雄營收佳 宏捷科登百元股價揚

大立光6月營收符預期 法人喊買關鍵曝

緯創填息再創高 蘇姿丰將來台再掀熱潮

光學雙雄齊衝 廣運秒填息 群創搶下人氣王