緯創填息再創高 蘇姿丰將來台再掀熱潮

AI概念股多頭指標緯創（3231）昨日（7月5日）除息股價震盪收平盤，外資仍連續二天買超。台股今早隨台積電開低，緯創也開低在百元之下，但買盤續湧入，股價盤中大漲8元至110.5元，再創新天價，也拉抬AI概念股氣勢，台股跌幅亦略為收斂。

2023上海世界人工智慧大會（WAIC）將於7月6日登場。包括超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）等人，將在大會上專題演講。另外，輝達（NVDA）周三股價收在423.17美元，僅微跌0.23％，仍在歷史高點附近，都支撐台股今日下挫但AI人氣不墜，指標股緯創（3231）達成填息並再創新天價。

2023上海世界人工智慧大會（WAIC）將於7月6日登場。超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）將在大會上專題演講。據悉，蘇姿丰隨後將於7月19日訪台，預計將為台灣供應鏈，帶來潛在的合作和夥伴關係。

有「半導體女王」封號的超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）7月中旬將抵台舉辦發表會、拜訪供應商，有機會在睽違三年多的訪台行，再度掀起一波AI行情。

緯創目前為止成交逾八萬張，為成交量排名第二個股，目前仍大漲5.5元至108元，漲幅逾5％。緯創大漲再攀新高，也拉升整體AI概念股多頭氣勢，包括伺服器相關的英業達（2356）、廣達（2382）、及電源廠光寶科（2301）、板卡廠的技嘉（2376）均震盪向上，表現抗跌，伺服器機殼廠勤誠（8210）盤中甚至再創新高價，以及矽智財相關的創意（3443）、智原（3035）、世芯-KY（3661）都由黑翻紅。

（時報資訊 沈培華）

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