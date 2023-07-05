7/6盤前》AI挹注網通+伺服器 這檔加分

台股今（7/6）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.人工智慧（AI）概念股5日陷入漲多整理，半導體高價股世芯-KY、創意等一度重挫，AI領頭羊台積電股價亦處整理，幸好，瑞銀證券適時送暖，研判台積電本次法說會將不再下修財測，凱基投顧加入「台積7字頭」親衛隊，加上資金逢低進場撐腰特殊應用晶片（ASIC）雙雄，力抗市場利空言論。

2.AI題材發燒，外資熱錢湧入台股。金管會5日公布6月外資動向，單月淨匯入35.63億美元（約新台幣1,109億元），5月及6月連兩個月淨匯入逾109億美元。今年以來外資青睞台股，除4月小幅淨匯出4.64億美元外，合計上半年外資淨匯入達243.37億美元、約新台幣7,581億元，創下史上同期新高。

6月底外資累計淨匯入金額2,403.29億美元，等於約有新台幣7兆4,867億元的外資熱錢仍留在國內投資資本市場，存量亦創史上新高。

3.CCL廠台光電公告6月營收，單月營收以32.25億元登九個月新高，累計第二季營收91.8億元，季增24.7％、年減8％，順利揮別連三季衰退，且季增幅超越法人預估值的高標；隨著美系消費性品牌啟動拉貨潮，高階網通及伺服器持續受惠於AI浪潮，法人看好台光電本季營收仍有二位數季增幅。(閱讀全文)

4.7月上旬面板報價出爐！隨著進入傳統旺季，拉貨動能提升，市場研究機構TrendForce預估電視面板報價續漲，中大尺寸面板上旬都有3美元漲幅。此外，第三季IT面板也跟進漲價，其中，監視器面板7月上旬小漲0.1美元，低階筆電面板也調漲0.1美元。

TrendForce研究副總范博毓表示，第三季進入傳統旺季，電視品牌開始為接下來的黑色星期五等消費旺季備貨，預估第三季電視面板採購數量相比第二季將有7～8％的增幅。

5.大立光6月營收觸底回升，單月26.96億元，月增2.64％、年減21％，累計上半年營收173.3億元、年減13％。法人預估，蘋果iPhone 15拉貨潮啟動，預估7月營收比6月成長，8月營收再優於7月，營收有望逐月走高，旺季效應可期。

6.IDM大廠德微（3675）5日宣布，董事會通過決議通過現金併購，以不超過8億元之「暫定價格」，併購母公司達爾國際基隆分公司所分割之晶圓製造業務。德微董事長張恩傑表示，搭配既有之亞昕廠，全力迭代至6吋晶圓製造，發揮集團營運綜效，攜手並進軍車電、第三代半導體市場，未來車用市場滲透率有機會大幅提升。

7.篩選三大法人5日單日買超金額2億元以上的上市櫃股票計有16檔，其中，買超第一名、達11.28億元的保瑞，即是櫃買股票，第2名至16名依高至低排序為智原、長榮、材料-KY、世芯-KY、大同、飛宏、華通、矽力*-KY、啟碁、裕隆、穎崴、定穎投控、創意、樺漢、合勤控股。

8.IC設計大廠瑞昱（2379）6月合併營收90.08億元，月減0.1％、年減6.6％；主要產品線包括Wi-Fi、Ethernet等動能普遍回升，僅中國標案（如交換器產品）動能較為平緩，惟衰退幅度已大幅收斂，走過營運逆風，展望下半年，公司認為優於上半年基調不變。

法人指出，瑞昱車用乙太網路產品已開始出貨，可望搶食車用晶片市場。

9.和碩（4938）公布5月單月每股稅後純益（EPS）0.46元，年增521.93％，對比今年第一季單季EPS為1.13元，5月單月EPS已超過今年首季4成。

10.台灣經濟研究院5日發布整體製造業景氣調查結果，雖然5月景氣燈號仍亮出代表景氣衰退的藍燈，但景氣信號值回升至10.05分，中止連兩個月下滑。

11.台積電家族創意搶搭AI列車，6月營收24.23億元，月增12.76％、年增28.99％，創同期新高，且連續兩個月繳出「雙增」佳績。第二季單季營收65.87億元，季增0.89％、年增22.42％；累計上半年營收131.16億元，年增32.55％。

該公司是市場上認為的AI受惠股，該公司也已獲得數項AI專案，其中，主流NRE專案逾50％與AI相關。因設計周期較長，專案總價亦較高，多數AI專案採7／5奈米製程，這些專案將穩健挹注2023～2025年NRE營收。

12.匯率波動撐不住，中階顯卡RTX 4060新品甫發表，一線品牌廠包括陸系七彩虹及華碩、技嘉與微星等三大台廠，在中國板卡市場才調升完主板售價後，緊接著預告調漲RTX 4060顯卡價格，預計本波漲價將擴及所有RTX 40系列顯卡產品，一方面可望穩住業者毛利率，另外一方面也刺激通路端先行回補低價庫存。

人民幣匯率近期波動明顯，台系主板廠在華碩、技嘉及微星接連於6月起微調價格後，也牽動陸系一線品牌如七彩虹在內的業者同步調漲售價，漲幅多約落在2％～3％。

13.力積電（6770）5日與日本SBI控股株式会社（SBI）達成協議，擬合作在日本境內籌設12吋晶圓代工廠，結合當地產、官資源，共同參與日本強化半導體供應鏈的發展計畫。

14.雲品國際啟動多角化營運模式，跨足國際不動產開發業務，5日公告依董事會授權的金額範圍內，透過子公司Sine Qua Non S.R.L.取得義大利不動產Palazzo Vivarelli Colonna，雲品並已與佛羅倫斯市政府的「封閉式房地產投資基金」完成簽約。

15.生技產業年度大戲「亞洲生技大會」將於7月26至30日登場，有望再次成為台股焦點，加上AI股有休兵味道，法人看好生技股將重掌多頭大旗，而今年大會聚焦的CDMO（委託開發暨製造服務）、新藥臨床精準和再生醫療，相關族群將是資金追逐重點。

16.大宇資（6111）進軍印度市場，4日推出第一人稱射擊生存遊戲「RAIDER SIX」，上線第一天傳出捷報，首日下載數破百萬，大宇資董事長（二余）俊光表示「遊戲上線相當活躍，符合預期」。

大宇資訊2023年在印度孟買成立星點（Starlight Gaming）子公司，及成立遊戲研發團隊。

17.生技股王保瑞受惠CDMO（委託開發暨製造服務）和全球銷售發威，法人看好今年獲利將由三個股本起跳。由於CDMO已成當紅炸子雞，保瑞在客戶專案品項已由小分子延伸至大分子，目前也積極切入新領域，營運備受關注。

18.鴻海（2317）5日公布上半年業績，累計營收2.76兆元，年減5.25％，為歷年同期次高，僅次於2022年。其中6月營收為4,228億元，月減6.2％，年減19.65％；第二季營收約1.3兆元，較首季1.46兆元衰退10.94％，對比去年同期減少13.75％，鴻海將在8月14日，舉辦第二季法說會，並由董事長劉揚偉主持，對外說明營運與展望。

展望第三季，鴻海表示，目前已經進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，第三季將較第二季成長，預計第三季的季增幅度，將略高於前兩年度的水準，若相較於疫情前，則約略相當。

19.鑑於泰山經營權之爭鬧得沸沸揚揚，正新董座、副董、總裁三巨頭5日以「家和萬事興」收場。上屆擔任正新副董的陳秀雄，在5日董事會通過出任集團「總裁」；至於原本兼任總經理的董事長陳榮華也確定免兼，改由「羅才仁派」的正新董事李進昌接任，正新「一羅二陳」共治局面確立。

20.中央銀行5日公布，6月底台灣外匯存底金額為5,648.34億美元，連續八個月創歷史新高，較5月底增加19.66億美元，上半年合計增加99億元。央行外匯局長蔡烱民表示，增加原因包括外匯存底投資運用收益，主要貨幣對美元匯率變動，及歐洲貨幣走強助攻，使外匯存底持續增加，且餘額仍穩居全球第四名。

21.佳世達（2352）公告6月合併營收189.1億元，月成長10％，第二季合併營收約521.11億元，比去年同期減少17％，比第一季成長3％。

各項事業表現來看，佳世達第二季各項事業幾乎都較第一季增長，其中高附加價值事業的醫療、智慧解決方案也較去年同期成長，醫院營運表現健康。

22.受惠於智慧建築專案入帳，加上電競筆電新品以及網通／伺服器、chromebook電源的急單挹注，群電（6412）第二季營運從谷底逐步回升，第二季自結合併營收達92.7億元，較上季增加11.8％，年減幅則縮小至9.7％，表現優於市場預期。

23.據統計，台股上市櫃5日合計27檔個股亮燈漲停，包含10檔上市股及17檔上櫃股，而當中僅4檔市值高於百億元，其餘全屬市值百億元以下的中小型股，占比逾85％，歐買尬、時碩工業、聯寶、金橋、界霖、元創精密、晟銘電、迎廣、大宇資、巨有科技、保銳、太普高、首利等多檔表現強勢。

24.特斯拉在日本市場下調Model 3和Model Y兩款電動汽車的售價，自本月初開始生效，該公司股價攀升0.95%，收在每股282.48 美元，為連六個交易日收紅，且漲至逾九個月高位。

25.台股題材不斷，市場對蘋果供應鏈第三季進入拉貨旺季有高度共識，5日蘋概股中的光學鏡頭股先進光（3362）股價飆漲停，華通（2313）及康舒（6282）等14檔獲得法人低調吃貨，催化股價加溫，7月有望接棒AI概念股。

26.是方（6561）受惠於IDC、雲端業務穩健成長，推升6月營收2.68億元，年增5.4％，累計上半年營收15.95億元，年增5.29％。下半年營運維持平穩增長，且一季比一季好，法人預期2023年營收超越30億元。

27.高息ETF填息力比拚，據CMoney統計至本月4日，平均填息天數在十天以內的有富邦特選高股息30ETF、永豐優息存股ETF，今年來總報酬績效最好的則是大華優利高填息30ETF、元大高股息ETF，均衝逾3成。

28.景氣回穩，公股銀行積極拓展海外放款，成長目標皆比國內放款高，年成長大多從6％起跳，甚至多家目標二位數，這也是2020年疫情以來新高目標，多家銀行推出境外單位外幣放款激勵措施，以提高推廣動能，提升境外單位外幣放款營運量。

29.美國經濟因聯準會（Fed）鷹式升息難逃衰退的陰霾揮之不去，但摩根士丹利首席經濟學家卡彭特（Seth Carpenter）指出，有強韌就業市場這把保護傘，Fed有望躲過衰退實現「軟著陸」。

30.繪圖晶片龍頭大廠輝達（NVIDIA）去年底傳出將來台設立物流中心，據了解，財政部已同意在本土製造比例上，以最低稅率0.06％認定，輝達因而確定將亞太成品倉規劃在遠雄航空自貿港加值園區，目前只剩出租廠房作業，下半年可望完成落地。

31.受惠AI題材，台股5月以來驚驚漲並站上萬七，台股主被動基金績效也水漲船高，超過百萬位投資人開心豐收。主動式台股基金今年以來平均績效達37％，且淨值百元的老字號基金大增至20檔，這波漲勢也推升五檔台股高息ETF基金淨值創新高，近120萬受益人息利雙收，整體台股ETF基金規模5日來到1.17兆元的歷史新高。

32.據紐約聯邦準備銀行（New York Fed）近日公布的最新調查，美國消費者預期接下來幾個月，通膨依然偏高，但幾年後可望降到接近疫情前的水準，這想必是聯準會（Fed）所樂見。

Fed官員相信，只要消費者持續抱持通膨將降溫的想法，通膨就會朝預期的方向走，這意味Fed的升息幅度可以收斂。

33.在全球聚焦AI產業之際，日本政府也不落人後，宣稱將成為全球AI產業重鎮，並將打造一家超越輝達（NVIDIA）的公司。

日本經濟產業大臣西村康稔4日出席東京大學座談會時向學生表示，政府正努力將日本打造成全球頂尖AI公司所在地。為了實現這個願景，日本政府將大力支持AI新創企業及科技大廠，也將推動無條件基本收入（UBI）來因應AI技術普及對就業市場的影響。

34.台灣車市今年極旺，車廠掀加薪潮。三陽去年營收獲利創高，今年業績仍持續攀升，公司已提出平均調薪3.5％方案，只待三陽董事長吳清源簽准後，近日就將發布，並回溯至7月1日開始實施。

除三陽之外，據悉，包括和泰汽車，以及裕隆集團旗下裕隆汽車、中華汽車及裕隆日產汽車等上市公司，也都將朝向加薪方向規畫。

35.中美晶集團榮譽董事長、工研院院士盧明光，出席工研院院慶會後被問起半導體全球布局、美中半導體互祭禁令對台灣的影響時，他充滿信心地說，台灣可透過此機會，與歐美日等國共同創造發展空間，將全球當成台灣的資源，立足台灣、放眼全球，反而使台灣對全球影響力更大。

36.美國政府傳出擬擴大對中國出口晶片禁令，鎖定美國晶片大廠輝達（NVIDIA）旗下A800晶片在內的AI晶片。外媒引述投行分析，上述消息曝光後，對輝達股價衝擊有限，反映出AI供應鏈深具韌性，建議投資人續抱輝達。

37.外資上半年淨匯入近新台幣7,600億元，但新台幣卻呈現貶值，央行外匯局長蔡烱民5日「解惑」，指近期外資多透過換匯（SWAP）投資台股，因此對新台幣匯率影響相對較小。

38.因美國通膨今年逐漸獲控，及債市殖利率維持高檔，帶動債券ETF買氣，上半年買氣最強ETF排行榜前10名就有七檔為美債、投資級債ETF。其中，元大美債20年以淨申購489億元拿下冠軍；元大台灣50則以淨申購420億元，居股票型ETF第一。

39.為謀求更大的產業鏈主導權，近日在2023年夏季達沃斯論壇召開期間，全球動力電池龍頭寧德時代首席製造官倪軍表示，寧德時代正與歐洲的一個合作夥伴商談，打算在歐洲建立多個電動車電池回收站，也正在尋找合作夥伴在北美建設動力電池回收站。

40.全球寬頻設備廠中磊（5388）5日正式宣布，美洲區域製造中心已正式量產出貨，為北美及拉丁美洲電信客戶提供區域製造之近地服務。中磊繼5月於菲律賓廠投產成為東南亞區域製造中心之後，墨西哥廠再投入營運，將肩負美洲區域製造中心的戰略地位，全球製造版圖更為完整，也將有利推升未來中磊營運表現。

41.氣動元件廠亞德客-KY（1590）6月、第二季及上半年合併營收，不論以人民幣或新台幣計價，全面創同期新高。亞德客表示，大陸景氣逐漸復甦，亞德客期待下半年線性滑軌出貨量勝過上半年，去年第三季比較基期低，下半年營收增長率將優於上半年。

42.砷化鎵產業「喜事連連」，龍頭廠穩懋（3105）、上游磊晶廠全新（2455）、主攻國防功率放大器（PA）訂單的全訊（5222）5日同步公布6月營收，全訊受惠軍工訂單加持、營收一支獨秀，衝上1.31億元刷歷史新高，穩懋也以15.06億元改寫一年新高，族群齊報佳音。

43.資安市場持續增溫，安碁資訊（6690）5日公告6月營收為1.7億元，月增22.23％、年增17.48％，創今年以來單月新高，歷史次高。第二季營收4.47億元，年增14.26％，累計上半年營收為8.48億元，年增13.12％，創同期歷史新高紀錄。

44.中華汽車（2204）營運四輪、二輪齊衝，今年除有MG品牌汽車熱銷助拳業績，電動機車事業eMOVING銷售同樣亮麗，旗下微型電動二輪車自去年11月領牌新法實施上路以來，統計至6月底領牌數亦以7,092輛、拿下9.2％市占率奪冠，並連續七個月穩居微型電動機車領牌龍頭。

45.藥華藥（6446）受惠罕見血癌新藥Ropeg銷量持續報捷，帶動6月營收以5.09億元，續創單月營收新高紀錄，月增21.7％、年增84.03％。藥華藥執行長林國鐘表示，下半年有三動能趨動，全年營運樂觀。

46.大同（2371）智慧電表奏捷，6月取得台電高壓智慧型電表標案1.79億元，將配合台電高壓用戶新增與定期換表需求，於2024～2025年分批交貨。大同目前智慧電表事業在手訂單達25億元。

47.檢視本周來三個營業日法人主要買超上櫃熱門股，廣積買超量1萬1,187張，高居首位，精剛及康和證各4,137張、3,896張分居二、三名，其餘法人買超量在前十大依序還有：宜特（3,379張）、長科*（3,308張）、茂迪（2,925張）、先進光（2,346張）、擎邦（2,317張）、泰詠（2,158張）、中光電（2,024張），多為下半年業績成長或是營運具轉機題材股。

B.利空因子：

1.為反擊美歐日國家圍堵中國晶片產業，中國3日宣布8月1日起對半導體關鍵材料鎵、鍺實施出口管制，引發荷、日、韓等晶片大國緊張，荷蘭更力促歐盟做出回應。中國商務部前副部長魏建國則撂下狠話：「這只是中國反制的開始」，反制措施會進一步升級。

數據顯示，2022年中國鎵產品的最大進口國是日本、德國和荷蘭；鍺產品的主要進口國是日本、法國、德國和美國。中國一旦實行出口管制，這些國家要尋找替代方案並不容易。

2.中國宣布8月啟動鎵、鍺出口管制措施為市場投下震撼彈，鎵、鍺價格近日飆漲，相關產業外商擔憂中國此舉將重創供應鏈。業界並認為，中國後續還可能對稀土也祭出禁令，且歐美國家或設法強化材料供應鏈自主性，貿易保護主義緊張局面將會加劇。

3.華爾街股市5日從假期休市中恢復交易，四大指數集體低開，道瓊工業指數盤初最深跌逾190點，標普500指數與那斯達克指數最深跌0.4%，那指盤中一度黑翻紅，惟聯準會6月會議紀要顯示升息周期未完待續，四大指數終場齊收黑。

道瓊工業指數收盤下跌129.83點，或0.38%，收在34,288.64點；標準普爾500指數下挫8.77點，或0.20%，收在4,446.82點；那斯達克指數挫跌25.11點，或0.18%，收在13,791.66點；費城半導體指數下滑81.30點，或2.20%，收在3,622.32點。

4.美方打壓大陸AI應用放大絕，外傳白宮準備限制陸企使用亞馬遜、微軟等美商提供的AI雲端運算服務，讓相關伺服器供應鏈含散熱模組廠雙鴻、奇鋐，以及電源供應模組廠台達電、光寶均進入備戰狀態。

5.政府打炒房再出招！行政院會6日將通過財政部「房屋稅差別稅率2.0方案」，把原先囤房稅以縣市各別歸戶，改為全國總歸戶。另外，還將現行非自住住家稅率1.5％至3.6％間，調升至2％至4.8％，但仍由各縣市政府自行訂定，預計明年實施、後年課稅。整個方案仍待政院拍板，估將衝擊囤房大戶。

6.戴德梁行董事總經理顏炳立5日表示，平均地權條例修正案正式實施，布下天羅地網，斷了房市各類產品的買氣，今年確定大勢已去！對於有些人認為2024年總統大選後房市買氣會比較好，他直言「不會好轉，最起碼三、五年都不會翻身！」市場要有長期抗戰的準備。

7.房市買氣弱、交易量緊縮，代表區域房市買氣的家戶購屋比六都齊跌。其中，台中每百戶有2.1戶購屋，取代桃園成為六都房市買氣之冠；反觀房價最高的台北市僅1.2戶最低。整體而言，相較去年同期每百戶家庭購屋減少0.3～0.6戶。

8.新台幣下半年易貶難升。美國聯準會（Fed）持續「鷹調」，後續預期還可能升息2碼（0.5個百分點），支撐國際美元指數續強，今年以來在日圓、人民幣領貶下，新台幣對美元跟著重挫4.44角、或1.45％。

匯銀主管預期，美國至年底都將維持高利率，降息時間恐延後，強勢美元進入延長賽，即使外資沒有落跑且持續匯入，新台幣後續恐仍跟著亞幣走疲、易貶難升。

9.今年本該是高利率顯現衝擊的一年，但許多債台高築的企業仍未被擊垮。儘管部分背負沉重債務的企業已陷入困境，但投資人並未預期問題會進一步擴大，換言之，市場低估債務危機爆發的可能性。而隨著利率持續升高，經濟也將受到這些高負債企業的拖累。

10.戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達5日表示，今年上半年包括建照核發件數、興建樓地板面積、建物買賣移轉棟數同步減少，呈現罕見的三低格局；展望下半年，由於建商土地庫存已飽和、工料雙漲、平均地權條例修正案趕出投資性需求、央行管制提高建商自有資金成本，在上述四大原因影響下，預期土地低量恐拖到2024年。

11.加拿大西岸港口碼頭工人自7月1日開始罷工，且勞資談判陷入僵局。專家估計，主要港口溫哥華港與魯珀特王子港約有190億美元貨物滯留，估計數字將會增加。

12.黑海穀物出口協議將於7月17日到期，俄羅斯反對延長協議，除非俄國國營農業銀行可使用SWIFT國際支付系統等要求實現。一旦出口協議未能延期或中斷可能引發糧食危機，並再度推高全球糧價。

13.韓國三星（Samsung）近日與中國業者糾紛不斷，繼今年5月三星前高管崔鎮石被指控為在中國建廠以竊取數據後，近日三星電子旗下的三星顯示（Samsung Display）向美國德州的聯邦法院提起訴訟，指控中國面板製造龍頭京東方（BOC）在製造蘋果iPhone12等多種電子裝置時，侵害了三星的5項OLED專利。

14.鋼市近期似乎又有黑天鵝現蹤！由於人民幣、俄羅斯盧布匯率雙雙大貶，創造有利出口條件，大陸、俄羅斯方胚紛紛低價出貨，CFR（離岸價）每噸515美元即可入手，在貶值態勢不變的狀況下，為鋼市埋下不穩定因子。

15.中美科技戰愈演愈烈，外電報導拜登政府正準備限制中國企業取得亞馬遜及微軟等美商的雲端計算服務，以保護先進技術。但中國專家表示，由於亞馬遜與微軟在中國的市占率較小，打壓效果可能不明顯，但已反映出拜登政府的作法正走向極端。

16.美國強力打壓通膨，多次喊話產油國不要減產，以達到以量制價。但身為產油國聯盟OPEC＋「老大哥」的沙烏地阿拉伯3日卻宣布，把每天自願性減產100萬桶原油計劃延長至8月，俄羅斯也宣布了力挺油價的措施。

17.中國在巴基斯坦推展「一帶一路」倡議，推動「中巴經濟走廊」建設，卻遭批是造成該國陷入經濟危機的「元兇」。但巴基斯坦外長比拉瓦爾（Bilawal Bhutto Zardari）接受日媒採訪時強調，原因並不是中國的「債務陷阱」。

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