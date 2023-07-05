6月創9個月最佳 台光電Q2營收 季增超標

CCL廠台光電公告6月營收，單月營收以32.25億元登九個月新高，累計第二季營收91.8億元，季增24.7％、年減8％，順利揮別連三季衰退，且季增幅超越法人預估值的高標；隨著美系消費性品牌啟動拉貨潮，高階網通及伺服器持續受惠於AI浪潮，法人看好台光電本季營收仍有二位數季增幅。

根據台光電統計，6月營收達32.25億元，月增2.37％、年減5.88％，為近九個月以來高點，主要拜AI急單所賜，累計台光電上半年營收165.39億元，年減16.9％。

法人原預估台光電本季營收季增20％，即使最新外資報告上修至季增22％，然台光電第二季營收達91.8億元，季增24.7％，成長幅度一舉跨越法人預估數的高標，終止連三季衰退頹勢，順利重返成長軌道。

台光電為全球無鹵素CCL龍頭，AI伺服器採用的CCL價格為傳統CCL價格三至四倍，外資券商看好AI伺服器材料成長潛力，預估台光電今年AI伺服器營收占比約5％，明年上看12％，更看好AI伺服器將成為台光電未來的成長動能。

台光電今年第一季每股稅後純益繳1.44元成績單，隨著第二季營收大幅成長，高毛利率的AI伺服器急單湧入，第二季毛利率可望進一步改善。

另一家CCL廠聯茂也公告6月營收，單月營收達17.85億元，月增4％、年減29.47％，累計第二季營收54.32億元，季減13.19％、年減29％，累計聯茂今年上半年營收116.9億元，年減26.56％。

隨著聯茂在二大伺服器平台擁市占率，其車用產品市占率亦持續成長，加上半年比較基期較低，法人看好聯茂下半年營運可望優於上半年。