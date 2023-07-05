危機伺伏 法人Q3仍看好新興亞股

持續升息和緊縮政策的影響正逐步浮現，多項潛在危機埋伏。法人認為，今年金融環境每進一步縮緊，已開發市場經濟下滑的機率就隨之增加，展望第三季股票投資，除日股外相對看好新興亞股。

市場普遍認為，假如聯準會不放鬆貨幣政策，市場壓力日益增加下，將導致經濟在12個月內出現周期性衰退，屆時失業率將上揚1％至3％。富達國際預期，如果聯準會今年全年保持緊縮政策，將會出現更嚴重的經濟衰退。

第三季股票投資建議，除日股之外，富達國際亞太區股票主管Marty Dropkin指出，隨大陸重新開放，東南亞經濟前景將普遍轉好，主要是這些東南亞國家與世界第二大經濟體大陸的貿易關係密切，過去數月在貿易、製造業和旅遊業方面也出現強勁增長，預料此動能將持續。印度方面區，雖然最近經濟增長出現放緩跡象，但今年仍有望成為帶動區內經濟增長的引擎之一。

對於第三季投資展望，貝萊德智庫亞太區首席投資策略師龐文博表示，亞洲地區占全球近三分之二人口，多個強大的趨勢於區內匯合。

貝萊德智庫2023年中期投資展望報告中說明，供應短缺將加劇總體經濟和市場的波動性，但同時也提供很多不同的投資機會，短期內亞洲和新興市場資產前景，包括股票和債券等均會比已開發市場相對明朗，部分原因在於抑制通膨上的相對進展，讓新興市場的政策制定者可轉向支持經濟成長。

貝萊德強調，由於亞洲市場能夠配合更廣泛的總體分析和個別投資考量，為全球投資者提供機會。從策略性角度而言，相對偏好亞洲股票（包括日本），和新興市場當地貨幣債券。