國人愛醫療股 但不解高績效

醫療產業是近年投資市場一大亮點，據保德信投信調查，高達94.6％台灣民眾認為醫療生技產業結合既有科技實力，長期極具發展潛力，有65.2％考慮投資醫療生技相關產業，但卻有超過6成民眾不知道過去十年全球醫療類股已繳出高達168％的累積報酬率。

保德信投信網路AI時代醫療投資大調查結果顯示，在對醫療產業深具信心下，65.2％的台灣民眾有意投資醫療產業，且不論在生物科技、醫療器材、醫療服務、大型製藥等不同子產業，投資意願都達到66.4％至74.5％的高水準，但卻有62.3％並不知道醫療產業過去十年投資報酬率高達168％，還有超過2成低估醫療產業的投資報酬率。

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，從歷史數據來看，全球醫療生化產業向來具有較高報酬、較低波動的特性，回顧33年來美國S&P500指數自有產業分類以來，醫療產業年化報酬率高達11.6％，僅次於科技產業的12.78％，也優於整體S&P500指數的9.9％，市場因此對醫療生化產業價值評估較高，有利股價表現。

江宜虔認為，隨全球人口結構的變化和健康意識的提高，市場對於健康和醫療服務的需求持續增加，新興市場開放及醫療技術的普及，也替產業帶來更多契機，不同次產業發展各擁特色，建議挑選囊括製藥、醫療服務、醫療器材、生技等同時具有成長與防禦的醫療相關基金，全方位參與醫療產業的長線成長列車。

群益全球關鍵生技基金經理人蔡詠裕分析，新藥告捷、生物相似藥殺價搶市，阿茲海默症新藥有望取得完整藥證，年銷售將超過100億美元，藥王Humira專利過期，各家生物相似藥廠紛紛低價搶市，有助醫療保險行業減少成本支出。

未來20年AI醫療應用漸普及，從疾病發現、藥物研發、臨床研究、藥品製造、健康監測、醫療行政軟體等，都是未來投資機點，即醫療保健族群基本面持續發展，可靜待市場發酵，且擁有較穩定的投資報酬，長期更擁有極大的發展潛能。