Q3拉貨旺季 14檔蘋概股加溫

台股題材不斷，市場對蘋果供應鏈第三季進入拉貨旺季有高度共識，5日蘋概股中的光學鏡頭股先進光（3362）股價飆漲停，華通（2313）及康舒（6282）等14檔獲得法人低調吃貨，催化股價加溫，7月有望接棒AI概念股。

台美等股市，AI人工智慧股近來漲翻天，在AI個股評價面已來到相對高檔的情況下，凱基實質收息多重資產基金預定經理人葉菀婷提醒，漲多且評價過高的類股可能面臨短期拉回風險，股價續航力有待基本面成長來拉升動能。

台新投顧副總黃文清指出，AI股近來漲幅頗大，接下來值得留意7月13日大立光及20日台積電法說會內容，屆時會更清楚第三季電子科技及蘋概股整體營運展望；看好第三季蘋概股拉貨旺季表現，建議可留意相關標的。

光學鏡頭龍頭股大立光，已公布6月營收月增3％，法人表示，受惠於蘋果新機拉貨潮、潛望鏡的成長動能帶動，估計7月動能會更好，下半年營運將逐步加溫。

先進光傳出下半年營運將逐步回升，外資5日大敲1,406張，推升股價飆上漲停，累計連6日更買超達2,343張。

篩選本周3個交易日三大法人買超500張以上、且5日單日法人也買超100張以上，法人默默吃貨的蘋概股有康舒、華通、TPK-KY、力成、正崴、先進光、中光電、台表科、達方、萬潤、佳必琪、達運、亞通及台郡等13檔。

其中，最受到關注的是老牌PCB股華通，5日股價收46.1元上漲2.56％，三大法人合力買超7,190張，合計本周來買超逾1萬張，達10,903張，另康舒5日股價收53.6元、股價強漲5.3％，法人單日買超2,388張，合計本周買超31,656張最多；還有中光電5日獲法人買超1,248張，本周來買超2,024張。

蘋果股價已領先反應大漲，日前市值破3兆美元，隨著進入7月蘋概股股價也漸加溫，法人買盤也陸續回籠，據統計，先進光、晟銘電5日股價飆漲停，達興材料、康舒、菱生、誠美材、致伸、華通、今皓、達運等，漲幅各在2％～7％以上。