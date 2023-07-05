法人逆勢買 保瑞、智原等16檔強力吸金

法人業內主力力挺，為櫃買添柴火，櫃買指數日K連6紅，指數領先創去年初（當時加權指數歷史新高18,619點）、逾一年半新高，扮多頭明燈；集中市場因AI伺服器族群拉回及陽明（2609）爆量重挫衝擊，權王台積電（2330）疲弱，致加權指數回挫84點，但仍強守萬七及月線兩個關卡。

三大法人5日擴大賣超台股近180億元，至於法人對櫃買市場則呈現迥然不同的操作，三大法人同步買超櫃買股票，合計買超4.86億元，儘管金額並不大，但成推升櫃買指數逆勢上漲功臣。

篩選三大法人5日單日買超金額2億元以上的上市櫃股票計有16檔，其中，買超第一名、達11.28億元的保瑞，即是櫃買股票，第2名至16名依高至低排序為智原、長榮、材料-KY、世芯-KY、大同、飛宏、華通、矽力*-KY、啟碁、裕隆、穎崴、定穎投控、創意、樺漢、合勤控股。

其中，材料-KY外資5日續敲1,079張，累計連2日買超2,700張，推升股價攻上漲停價649元，穎崴也獲得三大法人連5日買超達2,335張，股價連日創上市來新高，5日收912元上漲4元。

櫃買指數連日扮台股多頭先鋒部隊，但台股加權指數呈現高檔盤整，5日雖因AI股漲多拉回，跌84點收17,056點，仍強守萬七大關及月線。投資專家仍看好7月台股後市，待消化除息指數蒸發、高檔震盪，有望突破6月15日17,346點前高。

兆豐龍頭等權重ETF基金研究團隊表示，第三季邁入台股除權息旺季，預期下半年將開始反應2024年企業獲利成長，同時選舉行情起跑，台股表現將相對強勢，預計在2024年大選前台股維持多頭格局，台股市場行情再續勢衝刺，若整體經濟不發生系統性風險，台股市場下半年市況將保持樂觀看好。

凱基投信指出，進入下半年，台股陸續反映今年企業獲利下修壓力，市場焦點將逐步轉向對2024年獲利上調的樂觀預期。