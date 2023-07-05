穩AI股軍心 法人調升台積電目標價

人工智慧（AI）概念股5日陷入漲多整理，半導體高價股世芯-KY、創意等一度重挫，AI領頭羊台積電股價亦處整理，幸好，瑞銀證券適時送暖，研判台積電本次法說會將不再下修財測，凱基投顧加入「台積7字頭」親衛隊，加上資金逢低進場撐腰特殊應用晶片（ASIC）雙雄，力抗市場利空言論。

市場傳出美國限制陸企AI應用利空，給了漲多AI概念股獲利了結藉口，尤其遭世芯-KY一度遭打落跌停，但股價緊接著迅速收復失土。世芯-KY、創意終場分別收1,810元與1,635元，跌幅收斂至4.49％、3.82％，一來呼應法人看影響暫有限、無礙AI大趨勢觀點，就籌碼面看，外資不僅沒受利空傳聞影響，還趁回檔分別買超296張與203張，展現國際資金逢低承接的強烈意願。

從研究機構對AI相關半導體股態度來看，不難發現目標價調升潮已經啟動。台積電最高目標價達740元，凱基投顧最新調升股價預期至716元；世芯-KY不遑多讓，近期先有凱基投顧調高股價預期到2,400元，接著匯豐證券初評喊買，再加上摩根士丹利證券調高股價預期到2,130元，刺激股價開低走高；創意股價走勢則與世芯-KY亦步亦趨。

瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞預期，台積電在即將到來的法說會上，將會維持2023年財測的下緣，意即營收以美元計價將衰退中個位數百分點，今年資本支出仍是320億美元不變。

二大ASIC指標股方面，凱基投顧最近調高世芯-KY、創意股價預期，分別衝上2,400元與2,000元，雙雙刷新天價紀錄。此外，看待世芯-KY前景極具指標性的摩根士丹利證券，強調世芯-KY是研究範圍中在AI半導體領域著墨最深企業，加上受惠車用高效能運算（HPC）商機，持續看多後市。

外資推估，世芯-KY的每股稅後純益（EPS），將從2022年的24.5元，增長超過1倍、至51.51元，2024、2025年EPS上看62.47元與79.66元。