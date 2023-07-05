AI受惠指標 創意6月營收「雙增」

台積電家族創意搶搭AI列車，6月營收24.23億元，月增12.76％、年增28.99％，創同期新高，且連續兩個月繳出「雙增」佳績。第二季單季營收65.87億元，季增0.89％、年增22.42％；累計上半年營收131.16億元，年增32.55％。

外傳美國有意封殺中國AI發展，創意5日遭到空頭摜壓，股價跳空走低，一度大跌150元至1,550元，但隨即逢低買盤進場，終場跌幅收歛至3.82％，收在1,635元。

高頻寬記憶體利多

創意今年漲幅高達157％，受惠AI伺服器大都採用HBM（高頻寬）記憶體，業者調查，目前主流產品HBM2e為主，預估2024年HBM3有機會成為主流，國際大廠Hynix、Samsung、美光市佔率分別為50％、40％、10％:目前各CSP（雲端服務商）有意自行開發ASIC，而創意所HBM3控制器和實體層IP也通過Hynix、Samsung的認證，可望打入CSP相關供應鏈。

營運將雙位數成長

法人指出，創意第二季營收與公司展望一致，大致季持平，主要是Turnkey營收季增低個位數百分比，將抵銷NRE營收季減高個位數百分比，整體而言，營收動能持續，今年公司營收及獲利皆呈雙位數成長，並於2024～2025年進一步擴張。

法人分析，創意今年營收將年增雙位數，主要動能為Turnkey業務的企業級SSD控制晶片、網通交換器晶片與數位相機產品。同時，持續取得新專案與招募研發人才，也將支撐NRE營收。

該公司是市場上認為的AI受惠股，該公司也已獲得數項AI專案，其中，主流NRE專案逾50％與AI相關。因設計周期較長，專案總價亦較高，多數AI專案採7／5奈米製程，這些專案將穩健挹注2023～2025年NRE營收。

AI專案邁向5奈米

法人預估，創意2023年毛利率將微幅年減，營業費用將因公司員工人數增加，與4月實施調薪，年增個位數百分比。

由於5奈米專案完成設計定案在即，有望於2024年貢獻Turnkey營收。首項5奈米專案有望於2023年第四季到2024年第一季完成設計定案，並在客戶完成驗證後於2024年下半年進入量產。法人預期，5奈米專案將使創意於AI發展上立於優勢地位，且AI相關專案的取得，在持續成長的客製化AI晶片設計市場中，創意將扮演關鍵角色。