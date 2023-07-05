張愷凌｜短線震盪 逢回加碼鎖定3大跡象

國際經濟情勢：近日美國PCE物價指數3.8％，低於上一期的4.3％，顯示通膨降溫，重新提振市場情緒，加上特斯拉的降價策略成功，第2季交車量以46.6萬輛創歷史新高，第3季甚至有望超過50萬輛，激勵美股四大指數強彈，標普500更是一度突破前波高點。

但是，據外電最新消息，美國有意全面封殺中國AI應用，為短線增添變數，周三盤面台廠AI股普遍拉回，即使產業的大趨勢不變，但因位階偏高，任何風吹草動，都將導致股價劇烈震盪。

台股雖然重返萬七，但法人卻高檔調節，與5～6月波段大漲將近2,000點時的結構相比，已經有所不同，觀察周二盤勢，加權指數上漲56點，惟外資、投信、自營，三大法人竟全數賣超，反而融資大增25億元，此一狀況對台股不是好現象，容易發生如短線見高點、熱門股更換等。

當前操作必須適時調整，建議把握以下三點原則，第一，漲多股逢高先減碼降檔，後續回檔有守再行承接，第二，落後補漲股有表現機會，低檔發動且帶量是首選，第三，因新台幣近期趨貶，外資動作將會偏向賣多買少，靜待出現回頭大買百億，或是連續3日買超，再做較積極的進場佈局，在此之前，暫以快進快出、買黑賣紅等短線策略因應。

投資策略：5日台股開平走低，下跌84點收在17,056點，雖仍在萬七之上，但AI股暫時熄火，盤勢不易出現連續性的行情，三大法人近兩日全站賣方，回顧近3個月相同狀況，也僅3/27、4/13、4/18、4/20、6/30，總共5次，考量近日出現頻率偏高，與4月的發展較為相似。

對照4月的盤勢，大盤4/14見高點15,973，4/26見低點15,284，可以發現，三大法人4/13全數調節之後，盤勢4/14隨即觸頂，反而在接近4/26低點15,284，投信、自營反而低檔買回、當時台股跌不下去、開始收紅，而且連續兩日留下影線，幅度皆達到百點左右，由此可知，外資賣不下去、內資反手做多、台股留下影線，當這三個跡象陸續浮現，就有可能是底部將近的特徵。

短線盤勢暫時以震盪或回檔的角度看待，不過，由於選舉行情逐漸接近，中、長期依舊是維持偏多的看法不變，除三大法人動作，還可觀察融資餘額增減、新台幣的發展，作為後續盤勢判斷依據。

投資主軸上，AI股逢回找買點，還可以鎖定具備題材的記憶體、電動車這兩大族群，至於傳產，由於中國政府除已針對新能源車推出多項優惠政策，未來有機會連帶發佈其他的激勵措施，將有利工具機及其他消費性類股的表現，後續可聚焦第3季營運可持續向上的趨勢股，包含能源、紡織、工具機、生技、特化、鋼鐵等。