AI小亂流 外資欽點3檔指標股穩軍心

人工智慧（AI）概念股5日陷入漲多整理，半導體高價股世芯-KY（3661）、創意（3443）等一度重挫，領頭羊台積電（2330）股價亦處整理，幸好，瑞銀證券適時送暖，研判台積電本次法說會將不再下修財測，凱基投顧加入「台積7字頭」親衛隊，加上資金逢低進場撐腰特殊應用晶片（ASIC）雙雄，力抗市場利空言論。

市場傳出美國限制陸企AI應用利空，給了漲多AI概念股獲利了結藉口，尤其遭世芯-KY一度遭打落跌停，但股價緊接著迅速收復失土。世芯-KY、創意終場分別收1,810元與1,635元，跌幅收斂至4.49％、3.82％，一來呼應法人看影響暫有限、無礙AI大趨勢觀點，就籌碼面看，外資不僅沒受利空傳聞影響，還趁回檔分別買超296張與203張，展現國際資金逢低承接的強烈意願。

從研究機構對AI相關半導體股態度來看，不難發現目標價調升潮已經啟動。台積電最高目標價達740元，凱基投顧最新調升股價預期至716元；世芯-KY不遑多讓，近期先有凱基投顧調高股價預期到2,400元，接著匯豐證券初評喊買，再加上摩根士丹利證券調高股價預期到2,130元，刺激股價開低走高；創意股價走勢則與世芯-KY亦步亦趨。

瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞預期，台積電在即將到來的法說會上，將會維持2023年財測的下緣，意即營收以美元計價將衰退中個位數百分點，今年資本支出仍是320億美元不變。同時，瑞銀也提出，市場看台積電法說會，將聚焦在台積電對無晶圓廠庫存的最新看法、生成式AI商機、資本支出、3奈米製程展望與海外布局等面向。

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