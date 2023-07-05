AI利空 外資這檔砍最多 長榮登買超冠軍

外電報導美國擬限制陸企使用亞馬遜、微軟等AI雲端運算服務，封殺中國AI應用，恐衝擊台廠，AI股概念股走跌，世芯-KY一度亮燈跌停。AI股拖累大盤走弱，加權指數今天一度跌逾百點，終場下跌84.34點，收17056.43點，成交量3370億元。

法人表示，美限制使用AI，中國也以管制「鎵」、「鍺」等半導體材料出口作為反擊，顯見美中科技角力尚未落幕，台灣科技業恐受波及，後市仍須密切觀察。

今天外資賣超130.87億元，投信賣超5.61億元，自營商賣超43.13億元，合計3大法人賣超179.62億元。

外資在長榮除息當天及前後交易日都站在賣方，沒想到長榮除息後展開大反彈，今天續漲1.4%來到107元，外資回補1.2萬張登上買超冠軍，頗有認錯意味。

指標股緯創今除息一度貼息，外資小幅加碼

AI股傳出利空，指標股緯創今天除息一度貼息，最後收在平盤，外資未加入砍殺行列，反而小買1333張。相關的AI伺服器概念股英業達賣超2.36萬張，居今天賣超第2名；鴻海、廣達各減碼7473張、4134張。

賣超第一名為長榮航3.3萬張，華航1.99萬張則列第3。此外，0056將於18日除息，年化殖利率12%搶下高股息ETF冠軍，但股息公布後，外資卻連番賣超，繼昨天賣超1.5萬張之後，今天又砍1.7萬張，短短2天減碼3萬2824張。

外資今天買超上市個股前10名為：長榮(2603)12244張、定穎投控(3715)7182張、中環(2323)6460張、大同(2371)6239張、華泰(2329)5096張、華通(2313)4380張、宏碁(2353)4336張、康舒(6282)4069張、飛宏(2457)4058張、毅嘉(2402)3762張。

外資今天賣超上市個股前10名為：長榮航(2618)33026張、英業達(2356)23667張、華航(2610)19947張、元大高股息(0056)17184張、開發金(2883)12501張、聯電(2303)11681張、友達(2409)8830張、台泥(1101)7856張、鴻海(2317)7473張、群創(3481)6394張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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