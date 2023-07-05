洋基工程登新天價 今年已漲近9成

機電空調系統整合廠洋基工程(6691)今明2年營運可望維持穩健成長，近日股價發動上攻，今（5）日開高勁揚4.28％至378元，改寫上市新高價，午盤後維持近4％漲幅，累計今年以來已大漲逾89％。三大法人近期偏多操作，本周迄今合計買超284張。

洋基工程股東常會通過2022年盈餘分派案，決議配息19.25元、配股約3.03元，合計派利約22.28元，創歷年新高，盈餘配發率約87.48％，將於17日除權息交易，現金股利預計8月21日發放。

洋基工程專注於高科技廠房統包工程，承包無塵室恆溫恆濕、高低壓輸電、商業精緻空調、消防系統、製程管線系統、給排水系統、製程廢氣系統、監控及弱電系統安裝工程等。近年切入技術門檻更高的A級商辦大樓機電空調工程，提供業主一站式工程服務。

洋基工程2023年首季稅後淨利3.89億元，季減10.06％、年增達22.62％，每股盈餘5.81元，創同期新高、歷史第四高。5月自結合併營收創16.37億元新高，月增達22.37％、年增達43.36％，累計前5月合併營收65.08億元、年增達34.63％，續創同期新高。

展望後市，雖然許多產業因應景氣市況調整資本支出，但資金足夠的大廠仍按既定時程進行相關建設，待景氣回暖時能跟上市場需求。洋基工程表示，將持續與客戶及供應商合作，一方面提供具附加價值的服務，一方面進行財務風險控管。

截至首季底，洋基工程的未認列合約收入達193.7億元。公司表示，以過往合約與施工進度經驗觀察，約8成的未認列合約收入將於12～18個月內完成施工及認列，今年將積極去化目前在手工程合約，預估今明2年營運表現均可望維持穩健成長動能。

因應國內電子大廠陸續轉向東南亞布局設廠，洋基工程規畫近期至泰國設立據點，將業務拓展至東南亞地區。同時，將持續開發超高商辦大樓與大型購物中心機電空調設備工程市場，以多角化布局跨種類、跨業態及跨地區的工程管理服務，挹注中長期營運成長動能。

（時報資訊 林資傑）