7/5上市、櫃企業營運快報

今（7/5）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.外銷代工客戶急單需求，推升美喆-KY(8466)6月合併營收達2.78億元，月增0.9%，連續4個月呈月增表現；上半年營收13.49億元，年減少35％。

2.永信建(5508)今(5)日除息，開盤參考價為67.8元，多頭挾著Q2營收刷新6季新高，下半年又有3案將完工銷售，今日股價開高後，穩步朝填息之路前進。

3.電子零組件廠商信邦（3023）好威，6月營收再以逼近30億元的29.3億元，寫下單月新高，在營收連五月創歷史新高下，不單第二季合併營收87.65億元，創下單季新高，累計上半年合併營收172.78億元亦為歷年同期新高。

4.IC設計大廠瑞昱（2379）5日公布6月合併營收達90.08億元，月減0.1％，年減6.6％；累計今年前6月合併營收達459.16億元，較去年同期減少23.8％。主要產品包括WiFi、Ethernet等動能普遍回升，僅中國交換器產品動能較為平緩，惟衰退幅度已大幅收斂，走過營運逆風。

5.群電（6412）5日公佈6月自行結算合併營收33.22億元，月增3.7％，年減8.1％，第二季自結合併營收達92.7億元，較上季增加11.8％，年減幅則縮小至9.7％，表現優於市場預期。惟累計上半年自結合併營收達175.62億元，仍呈年減15.4％。

6.今年上半年六都買賣移轉年減近2成，象徵區域買氣的家戶購屋比也衰減，比較六都今年上半年與去年上半年的家戶購屋比，六都個別減少0.3到0.6個百分點，今年每1百戶有2戶以上購屋者，只剩桃園市及台中市。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，家戶購屋比下降來自兩個關鍵因素，首先是房市偏冷，交易量緊縮，另一部分是各都的家戶數皆增加，因為人口結構改變及考量符合自用優惠稅率，單人戶快速成長，故六都家戶購屋比都下滑。

7.凱基優選高股息30（00915）ETF於6月定審，於4日盤後生效，此次共替換12檔成分股。凱投投信表示，面對景氣轉折與市況變化，透過換股，以維持成分股的競爭力。新增的成分股以可望受惠AI低階製程訂單與疫後復甦題材為主的概念股。

8.富達國際基金經理人Peter Khan認為，2023年下半年可透過主動積極的收益策略強化投資組合，以助資產配置更具韌性，建議投資人觀察四大主題：(1)總體環境及政策走向、(2)美國信用市場、(3)債務規模之技術面因素、(4)各資產類別中期報酬前景，掌握固定收益長期增長潛力，尤其看好全球優質債券策略及美國非投資等級債券策略。

9.怡利電(2497)將配息0.7元，112年8月2日除息，8月3日為最後過戶日，8月4日至8日停止過戶，8月8日為除息基準日，8月22日發放股息。

7月12日為債券最後申請轉換日，7月14日至8月8日債券停止轉換。

10.視陽(6782)普通股現金股利每股新台幣5.5元。訂定除息交易日112年7月20日，除息基準日為112年7月28日。現金股利發放日期112年8月15日。

11.中國決定對廣泛應用於半導體和電動車的鎵和鍺實施出口限制，受到影響的企業今天爭相確保這兩種金屬供貨無虞。部分產業供應商擔心，中國接下來可能限制稀土出口。

12.力積電今天宣布，與日本SBI控股株式會社達成協議，擬合作在日本籌設12吋晶圓代工廠，結合當地產、官資源，共同參與日本強化半導體供應鏈的發展計畫。

13.晶焱(6411)董事會訂定除息交易日為7月25日，最後過戶日為7月26日，股票於7月27日~7月31日停止過戶，除息基準日為7月31日，現金股利發放日為8月25日。

14.旭富(4119)決議每股配息0.25元、配股1.25元，除權息交易日為7月27日，最後過戶日為7月28日，停止過戶期間為7月29日～8月2日，除權息基準日為8月2日，現金股利發放日為9月1日。

為增加2條生產線，董事會通過觀音廠追加預算案，原預計投資金額20.2億元，追加後總建廠預算為24.4億元。

15.美式賣場好市多(COSTCO)推出APP會員專屬活動，只要結帳時出示APP，就能免費領取購物袋，這項「隱藏版好康」已在APP首頁揭露，提醒領取期限為7/3~7/16，為期僅2周，由於送完為止，提醒台灣300萬名好市多會員，想領好康，動作要快。

網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，表示到好市多消費後，發現結帳時出示APP就有好康，雖每1個帳號限領1次，但無論正附卡都能領取，提醒「大家結帳時要記得換喔！畫面點進去就會出現條碼，讓結帳人員刷一下，就能獲得購物袋1個」，引發網友熱烈討論。

16.華星光(4979)有價證券達公布注意交易資訊標準，公告112年5月營業收入1.99億元，稅前淨利0.26億元，歸屬母公司業主淨利0.26億元，每股盈餘0.2元。

17.榮成(1909)112年6月營業損失631.5萬元，稅前虧損9111萬元，稅前淨損歸屬於母公司業主9499萬元，每股稅前虧損0.07元。上半年6月營業損失4.36億元，稅前損失8.6億元，稅前淨損歸屬於母公司業主8.93億元，每股稅前虧損0.67元。

18.德淵（4720）使用生物基和生物降解材料生產各種熱熔膠產品，與食品包裝、白色家電、汽車裝配、木工和床墊製造商合作；今年更於波蘭建立第一家可堆肥吸管製造工廠，上半年投入運營，新設生物可堆肥的吸管產線，預計每日可供應每日12萬支-20萬支的產能。

此外，誠泰科(4767)旗下生質型熱熔膠產品獲經濟部CITD輔導計畫支持，今年推廣至包裝市場運用；另布局大陸空濾市場，無鹵阻燃（UL94-V0）市場量續增，精密電子無塵室應用需求增加，有助拉抬高過濾效率工業應用發展商機。

19.上緯投控（3708）新產品可回收熱固材料今年營收開始貢獻發酵，目前正與國際、大陸風機客戶進行認證，看好國際客戶進度可望領先大陸，帶動營收推進力道，並加速推展自行車、冰上曲棍球等認證、應用商機。