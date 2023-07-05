陽明軟腳 緯創洗三溫暖 遊戲起風 27檔樂透

台股今（5日）收盤報17,056.43點，跌84.34點，跌幅0.49％，成交量3,370.56億元。昨日大漲的AI股今熄火，世芯-KY一度打入1710元跌停價，拖累創意同步走跌3％，而緯創今除息，開盤後3分鐘拉上105元，順利完成填息，但盤中賣單湧現出現急殺，股價在百元上下大洗三溫暖，拖累17,100關卡得而復失。

盤面上，航運股陽明昨除息日拉出漲停後，今賣壓湧現爆出大量，終場跌近半根跌停板，長榮、萬海則力守紅盤作收。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計華冠、明基材、歐買尬、先進光等27檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，化工類股表現亮眼，上漲1.1％，汽車類股表現疲軟，挫1.4％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

上市有11檔9.58％以上漲幅，其中10檔觸及漲停為材料-KY（4763）、時碩工業（4566）、明基材（8215）、金橋（6133）、界霖（5285）、晟銘電（3013）、華冠（8101）、迎廣（6117）、首利（1471）、隆銘綠能（3018）。

今日上市有10檔股票4.89％以上跌幅，其中1檔觸及跌停為訊映（4155），其他依序為全國（9937）、台南-KY（5906）、展達（3447）、高力（8996）、艾笛森（3591）、錼創科技-KY創（6854）、星通（3025）、辛耘（3583）、堤維西（1522） 。

上市成交量前10名個股依序為長榮航（2618）、陽明（2609）、緯創（3231）、華航（2610）、英業達（2356）、康舒（6282）、毅嘉（2402）、長榮（2603）、元大高股息（0056）、中環（2323）。

台股上櫃股18檔9.6％以上漲幅，其中17檔觸及漲停為歐買尬（3687）、昱泉（6169）、星寶國際（6130）、聯寶（6821）、系通（5348）、台聯電（4905）、元創精密（3685）、揚秦（2755）、大宇資（6111）、巨有科技（8227）、永彰（4523）、大略-KY（4804）、先進光（3362）、保銳（8093）、太普高（3284）、茂達（6138）、倉和（6538）。

今日上櫃有10檔股票3.98％以上跌幅，其中兩檔觸及跌停為依序為地心引力（3629）、泰茂（2230），其他依序為萬在（4543）、康呈（6236）、大拓-KY（8455）、亨泰光（6747）、新零售（3085）、業強（6124）、富榮綱（3115）、振發（5426）。

上櫃成交量前10名個股依序為上詮（3363）、華星光（4979）、波若威（3163）、僑威（3078）、榮剛（5009）、先進光（3362）、精材（3374）、威剛（3260）、精剛（1584）、廣明 （6188） 。

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