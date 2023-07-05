具資產優勢 專家：留意基建四大區塊產業

投信：留意基礎建設四大區塊產業 具護城河特性

AI人工智慧股近來漲翻天，凱基實質收息多重資產基金預定經理人葉菀婷表示，從資產優勢的角度觀察，基礎建設深具護城河特性。基礎建設四大區塊包括交通運輸、數位傳輸、能源供應及再生能源等。

在AI個股評價面已來到相對高檔的情況下，葉菀婷提醒，漲多且評價過高的類股可能面臨短期拉回風險，股價續航力有待基本面成長來拉升動能。

葉菀婷表示，從資產優勢的角度觀察，基礎建設深具護城河特性。基礎建設四大區塊的產業進入門檻高，定價風險低、可適當轉嫁通膨成本，並具有一定的寡占性。

以交通運輸區塊來說，疫情過後受惠旅遊、商務等跨境移動需求回溫，機場、鐵路、港口、收費道路等交通行業紛紛展現復甦力道。

而數位資料傳輸需求上升，有助電信服務商資本支出維持強勁；雲端計算、人工智能與5G等趨勢，帶動資料中心長期成長前景，通訊電塔加上資料中心的需求持續，則形成電信通訊區塊的兩大支柱。

能源供應則是挺過疫情與歷經大宗商品價格上漲，受惠於財務體質與盈利能力大幅改善的能源儲存與輸送管線，值得投資人關注優質標的。

瓦斯、電力、水利設施、再生能源等公用事業區塊，擁有剛性需求支撐，企業營收波動小，一旦景氣放緩，相對具備防禦特性。

面臨企業財報即將出爐，葉菀婷建議，獲利能見度較高的企業，是景氣放緩階段的優質選項；而配置基礎建設的多重資產基金，可望受惠趨勢需求與獲利模式相對穩定的雙重保護，打造上有攻下有守的另類收益來源。