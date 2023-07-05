外資熱錢上半年湧近7,600億 史上同期新高

AI題材發燒，外資熱錢湧入台股！金管會證期局5日發布最新外資動向，外資6月單月呈現淨匯入35.59億美元（折合約新台幣1,108.10億元），已連續二月湧入台股，今年以來外資青睞台股，除了4月小幅流出外，總計上半年外資淨匯入達243.412億美元、約新台幣7,580億元，創下史上同期新高。

證期局分析，整體而言今年1月至6月美國相關經濟數據樂觀，且全球股市普遍上漲，台股在科技股供應鏈帶動下，外資仍淨匯入，顯示外資對投資台股仍具一定之信心。就證期局統計，今年上半年外資累計淨匯入243.41億美元，除了4月小幅淨匯出4.62億美元外，其餘五個月都是淨匯入。

據證期局統計，外資今年6月延續5月份淨匯入（73.62億美元）的趨勢，持續保持淨匯入35.59億美元（折合約新台幣1,108.10億元），匯入金額為自2011年以來第24大匯入。

法人分析，外資持續狂流入主要是人工智慧議題發酵、美國兩黨對債務上限達成共識。觀察外資自6月8日至15日連續大幅買超，主因美國通貨膨脹及市場對聯準會升息預期提高，但6月單月外資是賣超台股新台幣17.67億元，若統計上市櫃有價證券（含ETF、債券等）則為買超272.45億元。

整體而言，今年上半年外資買超上市股票新台幣3,438.93億元、賣超上櫃股票約新台幣216.21億元，合計買超新台幣3,222.72億元。

6月份大盤指數上漲336.58點，漲幅2.03％，指數維持在1萬6千點以上(最高收盤指數達17,334.98點)，截至今年6月底，全體外資所持有上市櫃股票占總市值約38.67％，還是有近4成的水準。

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