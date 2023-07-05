7/5盤中熱門焦點股

今（7/5）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）緯創除息趨堅 電腦設備2猛將接棒掛紅燈

台股今日因緯創(3231)、國巨(2327)、世界(5347)、遠傳(4904)等除息陷入整理，鎂光燈聚焦AI飆股緯創(3231)表現，在開高直攻105元秒填息後翻黑殺破百元窘貼息，拖累AI相關的電腦設備股技嘉(2376)、英業達(2356)、映泰(2399)、光寶科(2301)、廣達(2382)、奇鋐(3017)等同步回檔，惟機殼廠晟銘電(3013)、迎廣(6117)獲外資偏多操作逆勢攻漲停表現吸睛，工業電腦廠凌華(6166)、樺漢(6414)、威強電(3022)、大眾控(3701)亦強勢表態，多頭火種仍延燒。

AI飆股緯創(3231)近期攻勢兇猛，短短四日股價自80元附近一路攻上105元天價，今日除息每股配息2.599元，上演秒填息後遭獲利了結，一度翻黑殺低至97.3元後止血回穩又翻紅，對比廣達(2382)於5月中股價站上百元關並一路超車同為大象股的鴻海(2317)，除息後是否跟上腳步備受關注。

機殼廠晟銘電(3013)去年起研發液冷散熱的浸沒式散熱產品，蓄勢搶攻冷革命商機，前5月營收約24.2億元、年增22.66%，寫下近3年同期新高，挾AI伺服器題材，無懼遭列注意股，連拉4根漲停，改寫9年高價，點火同屬機殼廠的迎廣(6117)跟進拉出第二根漲停，挺進逾5年高點。

工業電腦廠凌華(6166)7月12日除息，獲外資連4買卡位布局，今日放量強彈4%，挺進80元3年高，點火樺漢(6414)、威強電(3022)、大眾控(3701)跟進強彈，接棒AI伺服器多頭火種續燒。

分析師表示，帶旺台股重登萬七的三把火，包括台積電穩盤、AI題材續燒、陽明除息首日漲停，若將除息影響蒸發點數加回，指數上漲達百點空間，後續觀察美股國慶日後是否出現修正走勢，壓抑台股表現。(時報資訊 龍彩霖)

（2）線纜業因台電強韌電網計畫受益 5日股價抗跌

華新、華電、華榮、大亞、宏泰、大山、億泰及合機等線纜業，可因台電強韌電網計畫而受益，業者評估效益最快下半年或明年開始顯現，普遍樂觀看待今年營運。線纜類股5日股價相對抗跌，尤其，華新、大亞、宏泰及大山等檔股票股價逆勢上漲。

線纜業者表示，台電強韌電網計畫、政府推動太陽能光電廠及離岸風電等再生能源政策、以及台商回流建廠及建商推動建案，是線纜業今年營收成長三大動能。

目前出貨給台電都是2021或2022年取得69KV高壓、161KV及345KV超高壓電力線纜的汰舊換新饋線標案，台電強韌電網計畫對營收貢獻效益，最快也要下半年或明年開始顯現，線纜業者普遍樂觀或正向看待今年營運。

業者坦言，5月銅均價從去年同期9,362美元降至8,234美元，年減幅12.05％，線纜業6月若未出貨給台電，6月營收恐又下滑。有台電標案支撐，今年電力線纜銷售量穩定增長，有機會超越去年，但營收能否增長，要看銅價臉色。

華新指出，華新逐漸減少銅材銷售，今年電力線纜銷售穩定，目前不銹鋼事業銷售量也與去年同期相當，資源事業除印尼鎳生鐵廠仍全產全銷鎳金屬外，今年第一季新增印尼旭日冰鎳廠投產，華新依持股50.1％，今年可掌控2萬噸以上冰鎳，增添今年營收成長的動能。

大亞4月再賣出保瑞及穎崴兩檔股票，自結4月EPS為0.18元、年增20％，前四月EPS達2.83元，創史上新高。大亞表示，今年電力線纜銷售穩定成長，旗下志光能源在台南七股建置太陽能光電廠第一期建置容量85MW，去年11月掛表，今年取得電業執照後，電費收入5億多元，今年營運審慎樂觀。

華榮表示，華榮生產電力線纜及裸銅線，消費性電子產業需求疲弱，致使裸銅線需求不如預期。電力電纜出貨給台電，以161KV超高壓線纜居多，台商回流建廠需要低壓線纜、建商新建案則需600V建築用線，華榮樂觀看待今年營運。

合機表示，台電佔合機營收2～3成，台電強韌電網計畫會帶動合機今年營收增長，正向看待今年營運。

華電、宏泰及大山等線纜廠也看好台電強韌電網計畫，可為其電力線纜業績增色，看好今年營運。（工商時報 沈美幸）

（3）盤中熱門焦點股：

1.明基材(8215)：6月營收16億元，年增18.11%，寫單月歷史高，早盤火速攻頂44.60元。

2.長榮航(2618)：第二季及第三季營運續旺，今年受惠高票價及低油價，營運挑戰新高，帶量上攻。

3.世芯-KY(3661)：白宮傳有意限制大陸使用美商提供的AI雲端運算服務平台，限制後續訂單動能，股價一度跌停。

4.茂達(6138)：下游重啟拉貨，下半年營運增溫，並搭上AI題材，買盤湧入帶動股價攻漲停。

5.永彰(4523)：車電題材點火，急拉攻頂，挺進50.8元逾10年高。

6.迎廣(6117)：AI助攻，相對其他機殼廠股價位階較低，連拉2根漲停，挺進逾5年高點。

7.緯創(3231)：配息2.599元今日除息，參考價為102.5元，開盤秒填息後遭獲利了結，百元大關攻防。

8.昱泉(6169)：6月營收155.5萬元、年增7304.76%，H1營收800萬元、年增948.89%，股價逆漲近3%、拚返5日線。

9.艾姆勒(2241)：6月營收年增43%、H1年減10.21%，昨外資大手筆買超104張，激勵盤初股價飆漲近7%，改寫去年4月底來波段新高。

10.帝寶(6605)：兩岸、泰國積極擴廠衝業績，12日將除息1.3元，盤初不甩昨外資賣超299張，挾量續寫波段新高127.5元。

11.士紙(1903)：近半月股價已回調逾1成，昨三大法人合計回補買超123張，盤初爆量強彈，一舉躍過5日線、月線，觸及漲停。

12.淘帝-KY(2929)：外資連5日買超，自營商也偏多操作，盤初掙脫5日線糾結，向上觸及季線、漲停。

13.力積電(6770)：外資連四買、自營商連5買，盤初股價強彈近3.5%，一舉收復全短均。

14.大亞(1609)：業外收益大補，前4月EPS攀升至2.83元新高，擁台電強韌電網計畫綠電題材，多頭重啟放量走揚約2%。

15.八貫(1342)：軍工新品添動能，6月營收雙增，放量彈升約3.5%，重登月線。

16.協禧(3071)：散熱題材發燒，獲外資連4買，放量衝高4%，改寫新高價39.3元。

17.東鹼(1708)：明日將進行除息，今日股價暖場小揚。

18.美時(1795)：今日除息，參考價293.54元，股價最高來到300元，前往填息之路。

19.達興材料(5234)：今日以參考價116.20元進行除息，股價一度衝上125元，上演秒填息秀。

20.乙盛-KY(5243)：受惠電動車概念發燙，早盤揚升約3.5%。

21.康舒(6282)：昨日外資買超第一名，多頭行情持續發酵，一度大漲8%、突破55元。

22.群電(6412)：看好第2季表現優於第1季、下半年勝上半年，股價自月線處反轉急攻，早盤突破96元超越前高。

23.億杰(3089)：今起列入處置股票，無礙多方走勢，秀出半根漲停板。

24.陽明(2609)：周二接棒除息20元漲停，今開高後翻黑，填息行情趨緩。

25.創意(3443)：今年營運挑戰再創高，但受到白宮限制陸企AI應用波及，股價盤初一度跌逾8%。

26.山富(2743)：受益旅遊潮，營運看俏，買盤歸隊推升股價一度漲逾3%，但漲多賣壓也隨之出籠，多空激戰。

27.天鈺(4961)：6月營收月減逾1成，並為4個月來新低。股價持穩。

28.矽格(6257)：6月營收創今年新高，月增7.8%，年減近25.6%；前6月年減24.9%。股價走揚。

29.倉和(6538)： 6月合併營收1.64億元，月增4.9%、年增41.8%，早盤登漲停歡呼。

30.臺慶科(3357)：攻AI業績添翼，今日再度跳空大漲6%跨過120元，創下16個月高點。

31.鮮活果汁-KY(1256)：6月合併營收5.57億元，創同期新高，冷飲旺季續攻，飆漲9%。

32.愛山林(2540)：未來7年擁1310億案量，外資回籠，三根長紅K，逆揚逾6%。

33.東哥遊艇(8478)：基本面穩健，今明兩年營收看增，早盤挾量走高，站回600元之上。

34.鈺齊-KY(9802)：正值休閒鞋廠旺季，Factset調升目標價，今早蓄勢挺進年線。

35.森崴能源(6806)：下半年起工程款項認列加速，外資5天買超5736張。今早逢高遇壓及大盤弱勢，股價震盪走低。

( 時報資訊 李慧蘭)

（4）蘋果香AI甜 外資比讚台光電喊上300元

蘋果iPhone新機拉貨啟動，且AI伺服器需求逐步增溫，亞系外資看好台光電(2383)前景，上調2023年到2025年每股盈餘預估，重申台光電「優於大盤表現」評等，目標價上調至300元，激勵台光電今天盤中股價逆勢走高。

儘管AI伺服器只是在起步，法人對AI伺服器相關供應鏈看法卻非常樂觀，亞系外資最新報告指出，由於AI伺服器的CCL支持更多資料數據在GPU/GPU、GPU/CPU之間快速傳輸，需要使用應用於400G交換器產品更高階材料，且AI伺服器需求持續增溫，預期2023年及2024年AI伺服器佔台光電營收比重約5%及12%，且貢獻度將逐年增加。

台光電今年前5月合併營收為133.13億元，年減19.19%，電子產業第3季傳統旺季看起來不太旺，不過台光電受惠於蘋果iPhone新機拉貨啟動，且高階網通設備及伺服器相關產品近期因AI浪潮逐步加溫，法人預期，台光電第3季營運有望比第2季好。

看好台光電可望受惠於AI伺服器浪潮，亞系外資上調台光電2023年/2024年/2025年每股盈餘預估3%/3%/2%，重申台光電「優於大盤表現」評等，目標價從270元上調至300元。（時報資訊 張漢綺）

（5）業內外向好 東台秒填息

東台(4526)0.2元現金股息，開盤直接填息。東台目前在手訂單50億元，今年營收及本業獲利力拚成長，董事會本周通過子公司榮田精機釋股價格每股46元，隨著榮田精機逐步邁向資本市場，東台業外也可望有釋股利益。

東台在手訂單約50億元，今年前5月接單35億元，年增5％，集團旗下亞太菁英、榮田狀況不錯，歐洲子公司PCI、Anger也有接到電動車相關設備訂單。整體而言，風電、航太、電動車接單良好，PCB設備受電子業影響，還未復甦。

榮田精機釋股價格每股46元，東台目前約持有榮田54.47％股權，計畫年底前將持股降至45％，明年登錄興櫃，東台也將享有釋股利益。榮田2022年合併營收10.07億元，每股盈餘3.04元，2022年下半年到今年上半年接單表現不錯，主要供應航太、風力發電等加工設備。（時報資訊 莊丙農）

（6）國巨、美時填息表現穩健

今天(7月5日)AI概念股多頭指標緯創除息(3231)備受關注。緯創繼昨天強攻漲停創高，並成功站上百元大關，今開高後最高漲2.5元至105元，一度呈現秒填息之勢，但隨後一度震盪翻黑，回測百元關卡。

另外，北美線的運價反彈，推動陽明周二接棒除息也成功邁向填息之路。但今早股價開高後下壓，填息行情趨緩，貨櫃三雄的填息路也未再進一步。由於貨櫃航運巨擘馬士基決定在本(7)月底大幅調高不分貨類費率，具競爭優勢的長榮(2603)今早股價尚穩。

今日除了緯創除息大秀登場，並有包括遠傳(4904)、國巨(2327)及生技股的美時(1795)為除息交易日，美時及國巨填息表現最為穩健。

緯創周二在除息前夕收盤達105元新高。緯創每股配發2.6元現金股利，今日除息，早盤以104.5元開高，開盤後3分鐘拉上105元，順利完成填息，但之後一度出現急殺，股價翻黑失守百元，最低打到97.3元，吸引買盤續湧進，再強拉至平盤附近，力守百元關卡。股價震幅約7.5%。

緯創遭證交所列為注意股票，公告6月自結稅後純益17.33億元，年減20.9%，每股純益0.62元，獲利較去年同期衰退，但優於首季每股純益0.06元。

今日除息的電子股還有上市的國巨(2327)、建準(2421)、遠傳(4904)、承啟(2425)以及上櫃股的世界(5347)、瑞穎(8083)、安國(8054)、精拓科(4951)等多檔，以國巨、精拓科的填息表現最為強勁。

國巨配息約10元，今日除息，除息參考價為487.5元，今早開高後一度上攻499.5元，迅速完成填息，但隨後漲幅收斂，目前漲4.5元仍成功邁向填息之路。

國巨首季每股稅後純益達9.9元，儘管消費性電子景氣復甦不如市場預期，下半年營運仍有機會略優於上半年，今年可望挑戰賺逾4個股本。

傳產股方面，美時(1795)、厚生(2107)、彰源(2030)、冠星-KY(4439)、政伸(8481)、達興材料(5234)以及金融股的華票(2820)、台產(2832)今日除息。

生技股的美時今年營運續看俏，雖在除息前夕賣壓出籠，股價跌落300元，今日除息上演秒填息並回升至300元大關之上。

達興材料(5234)隨著面板市況回溫、半導體材料認證，且來自先進製程新材料的營收貢獻將逐步成長，今早大漲10元至126元，漲幅逾9%，大幅超越填息目標價119.5元並再創波段新高。（時報資訊 沈培華）

（7）世界先進穩步填息2成 審慎因應市況變化

晶圓代工廠世界先進(5347)股東常會通過配發每股現金股利4.5元，今（5）日以83.8元參考價除息交易。世界先進近期股價拉回86～90.6元區間震盪，今日開高走揚1.07％至84.7元，填息率20％，早盤維持約0.5％漲幅，於填息路上穩健前行。

世界先進受產業庫存調整影響，2023年前5月自結合併營收148.95億元、年減達36.06％，仍創同期第三高。首季稅後淨利13.63億元，仍季減達44.99％、年減達66.67％，每股盈餘（EPS）0.83元，雙創近5年低點。

世界先進先前表示，已見部分消費電子產品客戶晶圓需求增加，預期第二季營收將回升至94～98億元，季增約14.8～19.7％，毛利率介於29～31％，營益率介於16.5～18.5％，維持與首季相當。

因整體終端市場需求仍相對疲弱，且仍有些客戶正進行庫存調整，世界先進訂單能見度維持約3個月，預估第二季稼動率將季增4～6個百分點，平均售價（ASP）季減4～6％，整體月產能約27.4萬片晶圓、季增2％。

世界先進董事長方略日前股東會時表示，通膨、升息因素等影響終端買氣，由於通膨並未完全獲得控制，雖預期下半年景氣會溫和復甦、優於上半年，但變數仍偏多。對於未來市況變化，公司會積極應對與調節來審慎因應。

方略指出，世界先進在電源管理IC、離散元件、面板驅動IC等領域的持續耕耘已見績效。儘管總體經濟的不確定性持續存在，對半導體產業可能產生負面影響，但認為市場對8吋晶圓的中長期需求仍呈現需求大於供給趨勢，對公司前景充滿信心。

雖然目前成熟晶圓代工訂單能見度仍偏低，但投顧法人指出，世界先進因陸續接獲美系廠商轉單，未來國際大廠及IDM廠營收比重可望提升，可抵消IC設計及國內客戶訂單波動性。但轉單需要時間洽談認證，預期對營收較明顯發酵，最快仍要到今年底。

不過，投顧法人指出，世界先進第三季就有客戶新產品量產，由於今年新增的是過往沒有的手機電源管理IC訂單，將有利世界先進稼動率提升，因此維持「區間操作」評等、目標價97元不變。（時報資訊 林資傑）

（8）世芯創意大跌 名師這樣看

台股價量俱揚連2紅之後，今天早盤回檔整理，美國限制陸企AI應用利空，首當其衝的AI股世芯-KY、創意，股價早盤雙雙大跌。AI概念股波段漲幅已大，引發市場「泡沫化」疑慮，摩爾投顧江國中分析師表示，AI股短線追高風險提升，但長線展望仍看好。

ChatGPT暴紅，掀起全球人工智慧AI狂潮，不僅美股輝達、超微飆漲，台股AI浪潮也欲罷不能。其中，AI伺服器指標股緯創已經攻上百元大關，創歷史新高，其他如技嘉、英業達、廣達、光寶科、華擎等股價都大放異彩。但隨著股價位階已高、短線漲幅過大，一有風吹草動，股價震盪會很劇烈。

市場傳出美國將限制陸企使用AI，相關概念股世芯、創意股價回檔，其他漲多的AI股如廣運、技嘉、華擎等也出現明顯跌勢。江國中提醒，想要介入AI股的投資人，務必留意追高風險。

不過江國中也表示，休息是為了走更長遠的路，現在蹲下只是為了要跳更高，因為這波AI狂潮只是開始，AI應用的點線面擴散，將會愈來愈強。

江國中表示，「野村證券上修伺服器今、明兩年的營收成長」，AI伺服器今、明兩年的產值年增率將高達54%與49%，不過，AI伺服器出貨量比重仍不高，將從2022年的1.1%，成長到2023 年的2%，再到2024年的2.6%。

江國中強調，「出貨比從1.1%變成2.6%，連5%都不到」，這代表AI這個新主流趨勢才剛開始，目前還沒有大量產出，不可能出現泡沫，明年資本資出大增之後，2024下半年才會有EPS估值偏高的問題。

江國中表示，AI 仍是今年最大主流，但短線股價位階過高、短線漲幅過大的個股，拉回震盪的機會很大，短線不宜再追高。想切入的投資人，建議待股價回檔至10、20日均線再切入，風險較低。至於短線上，多頭可用之兵還很多，包括生技股、蘋概供應鏈、電動車、寬頻網通、重電儲能等，將輪動輪漲。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。（旺得富理財網 王順泉）