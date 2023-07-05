廣達、光寶科…野村點名6檔惦惦吃大補丸

AI（人工智慧）匯聚台股人氣，繼小摩、大摩之後，野村證券出具最新報告解碼，點名6檔概念股吃大補丸，其中以廣達、英業達受惠最多，給予廣達、信驊、台達電、光寶科「買進」評等，對於緯穎則持中性看待。

今天除息重頭戲非AI強勢股緯創莫屬，開盤2分鐘緯創即完成填息，創歷年來最短填息紀錄。不過隨著台積電漲幅收斂，以及貨櫃三雄除息秀告一段落，緯創跟著翻黑，卻仍穩守百元之上，截至上午11點時再度翻紅，成交量9.9萬張。

緯創日前公布6月合併營收811億元，月增28%、年減20%，單月每股純益0.62元，賺贏今年第一季0.06元。分析師認為，緯創6月營收呈現月增，主要受惠季底筆電拉貨效應，AI帶來的真正效益可能要到下半年才會顯現。

亞系外資野村出具報告，不管是微軟、谷歌或是臉書母公司Meta相關AI伺服器訂單下半年會陸續釋出，其中廣達、英業達會是主要受惠者；另外技嘉的主要訂單來自特斯拉等中型客戶或是通路商；緯穎則得等到明年下半年才會獲得重量級業者的訂單。

野村認為，AI伺服器的平均售價估計是一般伺服器的價格的17-20倍，但出貨比重仍然不高，估計今年僅佔2%，到明年提升至2.6%。野村看好廣達明年AI伺服器在市場比重到達20-25%，將目標價從110元上調至184元。同時也點名信驊、台達電及光寶科給予「買進」評等。

廣達在昨天一度創下175.5元天價後，今天168.5元開盤後即出現下殺，最低來到162元，隨後在買盤簇擁下跌幅逐漸收斂，到接近11點股價來到169元左右，跌幅不到1%。外資近期連續3天賣超廣達2.27萬張，投信連四天買超7320張。

根據統計，廣達股價從5月開始飆漲，到昨天市值攀升至6585億元，超車國泰金、聯電，成為台股市值前8強。

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（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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