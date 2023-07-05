世芯創意大跌 AI概念股買點等「這訊號」

台股價量俱揚連2紅之後，今天早盤回檔整理，美國限制陸企AI應用利空，首當其衝的AI股世芯-KY、創意，股價早盤雙雙大跌。AI概念股波段漲幅已大，引發市場「泡沫化」疑慮，摩爾投顧江國中分析師表示，AI股短線追高風險提升，但長線展望仍看好。

ChatGPT暴紅，掀起全球人工智慧AI狂潮，不僅美股輝達、超微飆漲，台股AI浪潮也欲罷不能。其中，AI伺服器指標股緯創已經攻上百元大關，創歷史新高，其他如技嘉、英業達、廣達、光寶科、華擎等股價都大放異彩。但隨著股價位階已高、短線漲幅過大，一有風吹草動，股價震盪會很劇烈。

市場傳出美國將限制陸企使用AI，相關概念股世芯、創意股價回檔，其他漲多的AI股如廣運、技嘉、擎擎等也出現明顯跌勢。江國中提醒，想要介入AI股的投資人，務必留意追高風險。

不過江國中也表示，休息是為了走更長遠的路，現在蹲下只是為了要跳更高，因為這波AI狂潮只是開始，AI應用的點線面擴散，將會愈來愈強。

AI新主流趨勢才剛開始，還沒有大量產出

江國中表示，「野村證券上修伺服器今、明兩年的營收成長」，AI伺服器今、明兩年的產值年增率將高達54%與49%，不過，AI伺服器出貨量比重仍不高，將從2022年的1.1%，成長到2023 年的2%，再到2024年的2.6%。

江國中強調，「出貨比從1.1%變成2.6%，連5%都不到」，這代表AI這個新主流趨勢才剛開始，目前還沒有大量產出，不可能出現泡沫，明年資本資出大增之後，2024下半年才會有EPS估值偏高的問題。

江國中表示，AI 仍是今年最大主流，但短線股價位階過高、短線漲幅過大的個股，拉回震盪的機會很大，短線不宜再追高。想切入的投資人，建議待股價回檔至10、20日均線再切入，風險較低。至於短線上，多頭可用之兵還很多，包括生技股、蘋概供應鏈、電動車、寬頻網通、重電儲能等，將輪動輪漲。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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