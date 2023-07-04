7/5盤前》這檔晶測廠 迎新一波成長循環

台股今（7/5）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.台股延續上攻氣勢，指數4日上漲56點，收在17,140點，呈現量增價揚格局。展望後市，凱基投顧董事長朱晏民表示，AI熱潮推動科技股價值重估，加上國際資金回流、製造業庫存即將回補，以及選前政策偏多等正向題材助攻，看好台股支撐力道，可望震盪向上。

2.受惠AI伺服器題材加持，下游ODM／OEM廠4日股價紛紛站高。其中，將於5日除息的緯創，在GPU主板產線擴建即將於季底完成、全面投產利多拉抬下，股價一舉衝破百元大關，另下半年AI伺服器新品將陸續出貨的技嘉和英業達，股價也雙雙寫下近20多年新高。

3.拚高瓦數AI伺服器電源商機，台達電、光寶科、群電、康舒等電源四雄有志一同，隨著技術成熟，高瓦數AI伺服器電源模組出貨看增，看好AI伺服器需求今年下半年就會開始顯現，電源四雄火力全開，除拚高瓦數外，也將散熱等需求一併納入考量，好為下半年的毛利添柴火。

4.中華經濟研究院4日發布6月台灣採購經理人指數，製造業PMI是48.3、非製造業NMI是54.6，雙雙創下今年次高水準。中華經濟研究院長葉俊顯表示，當前情勢是「五窮、並未六絕」，廠商回報短急單湧現，使PMI較前月大升7、NMI也上揚2.6，估計下半年台灣景氣會比上半年好，逐步翻揚是可見的趨勢。

5.輝達（NVIDIA）、谷歌（Google）和超微（AMD）積極投入AI，帶動高頻寬記憶體（HBM）需求強勁增長；法人估計，2023年HBM需求較去年增加99％，2024年將比2023年再增191％，2023年和2024年HBM供需仍趨於緊張。

券商研究單位分析，2023年供需比為-13％，2024年為-15％，市場將維持供不應求態勢，這將促成三星、SK海力士及美光等三家記憶體大廠挪移部分產能轉為生產HBM。

花旗認為，近記憶體運算（near memory）將成為AI發展的關鍵技術，並可望帶動第三代高頻記憶體（HBM3）的強勁需求。

6.輝達（Nvidia）掀起全球人工智慧AI狂潮、超微（AMD）執行長蘇姿丰傳7月19日將來台訪問，台積電預計7月20日召開法說會，AI題材持續發酵，AI伺服器股緯創攻上漲停創高並站上百元，與技嘉同步漲停，金寶、英業達、廣達、光寶科等都大放異彩，大漲4.85％～9％。

AI浪潮在資金簇擁下欲罷不能，近來市值快速增值，除台積電及鴻海各站穩15兆元及1.5兆元，聯發科除息後重返700元大關，更受到關注的是台達電及廣達。

7.偏光片廠明基材（8215）受惠於醫療產品在618促銷檔期的加持之下，再加上偏光片稼動率的提升，在雙引擎的啟動之下，6月營收登上16億元，月增4.2％，年成長18.11％，寫下單月歷史的新高紀錄。

8.能率網通（8071）轉型控股公司，度過新冠疫情後，轉投資公司掀掛牌潮，其中專營被動元件代理的能遠國際、機構件廠禮興塑膠每股稅後純益分別介於7～10元、3～5元，成為旗下的小金雞，營收規模持續擴大之下，明年將分別登錄興櫃、深圳送件申請上市，能率網通以權益法認列轉投資公司獲利。

9.NB周邊控制IC廠迅杰（6243）4日公布6月合併營收，達7,780萬元，年增39.3％、月減12.7％。累計前六月營收達4.5億元，年增17.1％。受惠公司專注於利基型產品，電競周邊MCU訂單強勁，營收動能延續。迅杰於110年底引進策略聯盟，與安國集團攜手，整合各項資源，持續調整體質以因應市場快速變動。

10.京城銀行4日公告6月自結損益，稅後純益7.79億元，比去年同期暴增595.5％，稅後每股純益（EPS）0.7元，較去年同期成長600％，且累計上半年稅後純益23.52億元，較去年同期成長176.1％，每股稅後純益（EPS）為2.12元。

11.千金股旭隼（6409）去年獲利狂飆，EPS高掛50.9元，股息43.5089元也令人刮目，連帶讓持股4.09％、身為第二大股東的全漢（3015）業外也麥克麥克，在股息挹注下，全漢第三季獲利看漲，法人樂看全漢第三季有望一季賺贏上半年總和，不過前提PC要如預期般回穩。

12.近一年股價大漲的板式熱交換器大廠高力（8996），4日公布5月自結獲利，在板式熱交換器及熱能產品出貨持續大增下，單月淨利0.76億元、年增165.4％，每股純益0.86元，再創歷史單月新高。

13.蘋果3日收192.46美元，市值持續穩居3兆美元之上，多頭派外資共襄盛舉來力挺，花旗環球證券近日初評蘋果、喊出外資最高的240美元目標價，高盛證券更將蘋果列入「首選買進名單」，台股暌違已久的蘋概熱浪即將來襲，摩根大通看好iPhone 15產品循環優於上一代，首選光學雙雄大立光、玉晶光。

14.被動元件大廠國巨（2327）今（5）日除息，除息參考價為487.5元，儘管消費性電子景氣復甦不如市場預期，但國巨首季每股稅後純益已經繳9.9元成績單。

下半年在合併感測元件事業之下，法人預期，國巨今年每股稅後純益仍然可望挑戰逾4個股本，下半年營運有機會略優於上半年。

15.資訊服務商邁達特（6112）6月營收12.16億元，年增6.72％，累計上半年營收69.74億元，年增近2成（19.24％）。展望下半年，邁達特仍相當看好企業數位轉型所帶動的機會，而且企業在IT投資已經是剛性需求。

16.國銀上半年SWAP操作表現亮眼。公股銀行主管指出，美國聯準會下半年還有升息機會，基本上不會降息，考量台美利差於短期內快速縮小機會不大，將持續視市況「動態調整」部位與承作天期，預計下半年獲利空間仍大。

17.晶圓測試廠台星科（3265）在AI（人工智慧）、HPC（高效能運算）封測領域深耕多年，相關高階封測訂單挹注下，台星科6月營收以3.22億元寫下近八個月新高，該公司持續擴大5奈米WiFi 7及HPC等測試接單，下半年營運可望續添動能。

市場法人也看好，台星科在相關晶片級封測領域布局多年，而且是美系處理器大廠主要封測合作夥伴，後續AI應用需求有機會在下半年提升，台星科可望受惠，現有產能布局有助於營運進入新一波成長循環。 （閱讀全文）

18.手機PA產業谷底已過、喜迎復甦，砷化鎵大廠宏捷科（8086）4日公布6月營收暌違11個月再度突破2億元大關，衝上2.11億元，締造17個月高，推升第二季營收至5.27億元，較首季大幅成長逾5成。公司指出，5G手機PA目前也已見到部分訂單，第三季展望樂觀，看好今年營收有望逐季成長。

19.和碩（4938）4日宣布，獲得德國認證機構DEKRA（德凱）的ISO 26262汽車安全認證。和碩車用事業處總經理賴哲彥表示，和碩獲得最高等級認證，代表著和碩符合國際車廠的開發流程和管理體系，未來將全力強攻智慧車用供應鏈。

20.貨櫃航運業獲利告急，等不到旺季硬著頭皮逆勢喊漲。海運業二哥馬士基3日宣布，7月31日起調高亞洲至西北歐不分類貨品運價（FAK），每20呎櫃漲至1,025～1,050美元，每40呎櫃漲至1,900～1,950美元，以現貨市場運價換算，調幅超過30％、55％，是歐洲線今年以來首次喊漲。馬士基並預告，其他航線費率或許也會調漲。

21.上市櫃股39檔股價登峰，應是歷史罕見的新紀錄，據統計，聚陽、致茂、建準、京元電子、緯創、辛耘、健策、世芯-KY、合勤控、訊映、台灣精銳、中磊、穎崴、和潤企業、緯穎、洋基工程、森崴能源、勤誠等18檔為上市股。

另外，泰茂、協禧、億杰、弘塑、台星科、佳穎、雙鴻、營邦、崇友、萬在、華星光、高技、雙喜、致和證、廣運、普萊德、宇智、M31、德勝、晶采、福華等21檔為上櫃股，顯示上櫃中小型股，股價強於集中市場中大型股表現。

22.展望未來經濟情勢，工商協進會理事長吳東亮4日樂觀指出，景氣落底訊號已經浮現，「預期下半年有機會比上半年好，明年又會比今年更好。」

23.成衣廠在長單比例增加、進入傳統出貨旺季帶動下，預期產業景氣已從第二季谷底攀升，對第三季營運持審慎樂觀態度。聚陽（1477）表示，美系客戶下單動能轉強，今年預期出貨量將增約5％；儒鴻（1476）指出，業績景氣復甦「布先行」，營占30％的布品訂單已看到第三季底，第三季確定可重回成長。

聚陽領先同業公布6月合併營收為27.99億元，是今年以來單月最高，年增6.54％。

戶外運動機能服飾廠光隆（8916）則指出，成衣出貨比較第二季提升，進入傳統旺季，預期第三季成衣營占可重回到6成以上。

24.隨學生購車需求推升，6月機車市場雖較5月些微衰退，不過單月登錄數6.7萬輛，仍較去年同期成長16.46％，優於車廠預期，累計上半年領牌數36.37萬輛，年增率擴大至11.59％。三陽連14個月坐穩單月銷售冠軍，光陽則在連兩個月明顯成長後，上半年銷量年增率轉正，達1.03％。

25.隨出貨進度回穩、利基新品拓展策略持穩發酵，八貫（1342）自結6月營收2.24億元，月增25.5％、年增4.52％，一掃5月營收受客戶出貨遞延影響。上半年營收12.6億元，年增1.96％。

八貫德國客戶規模百萬碼防彈背心外罩訂單持續出貨到今年底。

26.乘聯會4日發文預估，大陸6月新能源乘用車廠批發銷量年增30％至74萬輛。其中，特斯拉中國（上海超級工廠）6月批發銷量年增19％至9.3萬輛，創下2022年11月（約10萬輛）以來新高。

27.美國國慶休市之際，中國人民銀行4日趁勢進行逆週期操作，將人民幣兌美元中間價大舉上調至7.2046元的兩周新高，釋出明確的維穩訊號，成功拉抬在岸價與離岸價單日彈升逾300多個基本點。不過市場專家指出，受多重因素影響，短線人民幣承壓力道依舊難消。

28.美國電動車新創公司Rivian第二季交車量超越市場預期，原因在於該公司克服供應鏈挑戰逐步提升產能，且市場需求趨於穩定。此消息激勵該公司3日股價飆漲逾17％。

29.賓州大學華頓商學院（Wharton School）知名退休財經教授席格爾（Jeremy Siegel）表示，美國科技股氣勢如虹，反映投資人押注「雙贏」結果，意即不論經濟衰退與否，科技股表現都將相對亮眼。

30.7月ETF除息列車發動，截至4日已公告配息的ETF中，本月共有15檔台股原型ETF將進行除息，除息日以18日為大宗，其中，存股族最愛「國民ETF」元大高股息（0056），以年化配息率上看11.8％稱霸，今年來累計漲幅更突破3成，逾90萬股民有望「利息、價差兩頭賺」。

31.桃園機場公司4日指出，疫情解封助攻，暑假首個周末（1至2日）平均日運量近12萬，較今年日均量增加約5成。桃機暑假客運量上看650萬人次，恢復到疫情前約7成6水準。

32.金融業營業稅5％將在2024年底期滿，總統蔡英文4日承諾「可調整與評估」，金管會主委黃天牧4日表示，金融營業稅稅率盼至少能回到2014年前的2％水準，或討論出進項稅額扣抵方式，但仍將由財政部做最後決定。（中性看待）

33.基富通近年連續推出「好享退」、「好好退休」等退休基金平台及上架適合的基金，據基富通統計，截至六月底為止，各基金類型中以「目標到期基金」年化報酬率最高。

34.大陸自8月起，對涉及半導體原料的鎵、鍺實施出口管制，引來市場預期鎵、鍺價格上漲，激勵A股上市的鎵、鍺概念股4日開盤集體大漲，其中雲南鍺業、福達合金飆出漲停，馳宏鋅鍺、羅平鋅電、鋅業股份等多檔個股表現遠勝大盤。美股方面，Wolfspeed、安森美等相關個股，3日的漲幅也超過2％。

35.高利率環境下，政府要助力首購族買房。財政部擬8月1日上路「新青年安心成家房貸」專案，目前待行政院拍板，除政府加碼1碼（0.25個百分點）補貼、一段式利率從2.025％降到1.775％外，貸款年限由30年拉長到40年，寬限期從3年增至5年，貸款額度上限也從800萬元提高到1,000萬元。

36.美國財長葉倫（Janet Yellen）將於6日至9日出訪中國，成為拜登政府第二位赴中內閣官員。葉倫行前與中國駐美大使謝鋒會晤時，強調美中兩大經濟體合作的重要性，以應對宏觀經濟和金融問題等全球性挑戰。學者認為，雙邊財政部門應想辦法克服政治障礙，推動務實合作。(中性看待)

37.金融業利多出現。金融營業稅率從2014年7月提高到5％，其中3％撥入金融業特別準備金，相關條款在2024年底落日，金融業都期待調降或取消，總統蔡英文4日首度承諾，相關制度的規劃和改變都可以「進一步討論和評估」。

38.市調機構Gartner發布的2023年全球供應鏈25強調查顯示，前25強企業中，華人世界僅有第8名的聯想（Lenovo）、第23名的阿里巴巴入選。護國神山台積電則排名第33位，也是唯一擠進前50強供應鏈的台商，但台積電市值高居全球第11大。

這份前25強的企業名單中，前五名分別為法商施奈德電機、思科系統、高露潔、嬌生以及百事可樂。

39.受石油與農產品價格走跌帶動，韓國6月消費者物價指數（CPI）連續第五個月下滑，而且放緩速度出乎預料地快，21個月來年增率首度跌破3％，同時觸及21個月低點。

40.美國人疫後持續報復性旅遊盛況，充分反應在國慶假期上。全美機場客運量未受大量航班取消或延後等影響而創新高。專門投資航空股的U.S.全球噴射機ETF，今年來已累漲26％而超越大盤表現。

41.三福化（4755）因為客戶先進封裝需求暢旺，帶動CoWoS中光阻剝離劑業績成長，半導體應用產品營收占比從去年的11％～12％攀揚至近2成，加上面板市況持續的改善，營運動能衝刺推進。

42.鮮活果汁-KY（1256）自結6月合併營收5.57億元、年增35.84％，累計上半年合併營收23.26億元、年增22.59％。鮮活指出，夏日高溫襲擊，手搖茶飲需求旺盛，推升6月合併營收創同期新高。

43.隱形眼鏡廠望隼（4771）受惠大陸客戶618檔期拉貨需求及日本客戶代工訂單增加，6月營收2.06億元，月增9.09％、年增46.8％，創歷史單月次高紀錄。累計上半年營收10.62億元，年增38.61％。

B.利空因子：

1.美國供應管理協會（ISM）發布6月製造業採購經理人指數（PMI）又下探，來到3年新低。連8個月萎縮，寫下2007～2009年經濟大衰退（Great Recession）後最長低迷紀錄。

2.雲端計算成為繼5G、晶片、人工智慧（AI）之後，中美科技角力的新戰場。消息人士指出，美國政府正準備限制中國企業取得美國的雲端計算服務，以及中國雲端服務商在美業務，以保護先進技術，同時藉此填補美國晶片禁令的漏洞。美方此舉恐將打擊到阿里巴巴、華為、騰訊、百度等中國科企的雲端業務。

3.台積電創辦人張忠謀4日表示，當國安及經濟領先凌駕於全球化上，「這樣還能算是全球化嗎？」。他也以美國總統拜登先前曾說「Union is coming back（工會回來了）。」來酸現在的美中競爭關係，強調，「這句話，我聽了有點刺耳」。

張忠謀昨（4）日受邀出席工商協進會會員大會，並以「重新定義全球化」進行專題演講。張忠謀指出，全球化的基礎是「各持經濟比較優勢的分工合作」，但現在國家安全以及與國安有關的科技領先、還有經濟領先的重要性，都已在全球化之上，而全球化之下的美中關係，也已經定調為「競爭與合作」，至少目前「競爭」成分高於「合作」。

4.為反制美歐國家的晶片封堵，中國政府3日宣布對半導體原材料鎵和鍺進行出口管制，兩種金屬價格聞風上漲。考慮到向中國政府申請許可的過程或長達兩個月，已有企業表示將儘快申請。部分業界人士擔憂，中國是全球最大的稀土生產國，這次限制鎵和鍺，或是為了今後對稀土出口實施管制的「預演」。

5.大陸3日祭出鎵、鍺等稀土出口禁令，衝擊半導體產業，引發關注。經濟部長王美花4日對此表示，大陸稀土生產量、出口量均大，但均屬於初級原料產品，還要到美國、日本等國家精煉過後，台灣廠商才會進口，研判短期影響不大，但長期管制下是否在國際市場造成價格波動，或出現供應問題，要密切注意。

6.防疫保單理賠風暴即將告終。據金管會統計，防疫險與疫苗險單月理賠金額從4月大減7成後，6月防疫雙險理賠僅有6.7億元，單月理賠金額首度降到10億元以下，理賠件數與理賠金額皆減少7成以上。（中性看待）

7.因應AI時代來臨，行政院副院長鄭文燦4日指出，人工智能（AI）基本法預計在9月提出，政府也規劃建立AI打假機制，可能也會有AI打假中心。另外，國科會表示，未來AI基本法草案將包括AI法律名詞定義、隱私保護、資料治理、AI風險管控、AI倫理原則規範、產業推動，以及AI應用的遵法與合法性等七面向。

8.淨零減碳成為未來企業能否茁壯、永續的關鍵。國泰金控董事長蔡宏圖4日在「國泰永續金融暨氣候變遷論壇」上表示，金管會推動的「永續金融評鑑」，將引導更多金融業者落實責任投資與融資，而企業低碳轉型表現，已成為能否爭取到訂單與金融業提供資金時的重要考量。（中性看待）

9.歐洲議會6月中通過「歐盟人工智慧監管法」（EU AI Act）為全球首部AI監管法。歐盟致力樹立國際AI標準，卻引發歐洲企業界強烈反彈。多家產業巨頭日前一起向歐盟發出公開信，警告該法會傷害歐盟競爭力，甚至引發資金外逃。

AI法案經歐洲議會通過後，目前由各成員國進行內部討論。

10.景氣反轉拖累貨櫃運價直落超過一年，海運業自救法寶，就是盡洪荒之力抽船、減班、縮艙，消化過剩運力、支撐運價。至於閒置船舶去哪了？業界透露，大多停放在馬來西亞、大陸、新加坡等地外海，因為停放費用較低，多位航運界大老搭機飛東南亞，從空中鳥瞰外海船舶點點，以「海市蜃樓」形容這個航商的痛。

11.詐騙橫行，臉書、Google詐騙廣告二個多月內衝破4,700件。證期局副局長高晶萍4日公布，從4月10日至6月30日，證期局累計蒐報前述社群或搜尋網站4,739件詐騙廣告，已下架4,319件，下架率逾九成。

12.澳洲央行4日決定維持利率不變，並表示需要更多的時間，才能評估貨幣緊縮對於經濟與通膨造成的影響。不過該行也警告由於通膨依然過高，未來不排除再度調升利率。

13.日本負責匯率的財務省財務官神田真人（Masato Kanda）4日表示，日本政府當局幾乎每天都與美國財長葉倫（Janet Yellen）或其他國家的相關部門，就匯率與廣泛金融市場問題進行密切溝通。神田真人此時釋出這番言論，被解讀為日本政府可能再度出手干預匯市。

日圓兌美元匯率4日盤中走高0.15％到144.44日圓兌1美元，但依然徘徊在145日圓關卡附近。今年以來，日圓兌美元已貶值13.44％。（中性看待）

14.大陸地方政府債務再現隱憂！外媒引述知情人士透露，官方已指示多家國有大行充當救火隊，向地方政府融資平台提供超長期貸款，且暫免支付利息，以此避免信用緊縮造成債務違約。

15.臉書（Facebook）母企Meta旗下的VR裝置「Meta Quest」正尋求進入大陸市場，傳大陸互聯網巨頭騰訊正與該公司洽談在大陸獨家銷售合作。然而Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）曾對大陸市場環境和抖音（TikTok）等陸企提出的質疑，恐成為Meta前進大陸發展的絆腳石。

16.受惠於DRAM供應商陸續啟動減產，整體DRAM供給位元逐季減少，加上季節性需求支撐，減輕供應商庫存壓力，TrendForce預期第三季DRAM均價跌幅，將會收斂至0～5％，然實際止跌反彈時間，恐須等到2024年。

就第三季PC DRAM均價走勢來看，DDR4目前仍是供過於求，季跌幅約3～8％。

17.中國大陸商務部及海關總署3日公告，針對鎵、鍺等相關物資進行出口管制，對台灣半導體影響甚鉅，尤其在砷化鎵（GaAs）、氮化鎵（GaN）等功率元件之上游原材料恐受到波及，對此台廠環球晶表示正評估相關風險，合晶則認為該反制措施力度不若以往，暫時未受到影響，未來密切注意來料情形。（中性看待）

18.Yahoo奇摩超級商城年底收攤！Yahoo奇摩證實，已於4日通知合作店家，Yahoo超級商城於10月6日終止店家合作及消費者訂購，12月15日停止所有超級商城服務，未來將專注經營Yahoo奇摩購物中心及Yahoo拍賣。

19.今年以來鋼市疲弱，下游的螺絲產業深受影響，加上俄烏戰爭遲未結束，歐美市場訂單無法歸隊，螺絲產業面臨艱困環境，部分業者不得不裁員度小月，近期市場更傳中鋼第三季線材專案每噸降價2,000元帶頭救市。

螺絲大廠春雨總經理周伯威表示，其實同業每家廠商都會有人員調整機制，幅度並不一定，但他坦言，業界確實沒想到自去年下半年起景氣會這麼差，且持續多久仍是未知數。

20.網通大廠明泰（3380）及旗下仲琦（2419）、互動（6486）公布6月營收，明泰及仲琦今年第二季營收均呈現略低於上季及去年同期的雙降表現，主要因市場調整庫存所致，不過，交換器及低軌衛星相關產品等需求增長，市場看好兩家公司下半年營運可望回溫。（中性看待）

21.致伸（4915）4日除息，不過股價下跌、陷入貼息。今年消費市場需求疲弱，致伸先前也下修全年預測，預估營收將會小幅衰退，不過隨著B2B/AIoT應用之新產品陸續量產出貨，毛利率將顯著逐年提升，強化獲利成長動能。

22.系統模組封裝廠訊芯-KY（6451）近期表現強勢，達公布注意交易資訊標準，訊芯-KY公布5月自結每股稅後純益（EPS）0.19元。

訊芯-KY受蔣尚義接任董座利多消息激勵，自股東會後連日走強，管理階層於會中亦表示高速光纖收發模組及SiP領域，未來都會有不錯的展獲。然上半年仍受消費性電子疲弱影響，第一季EPS為0.52元，5月單月自結為0.19元，上半年營收表現仍處庫存去化階段。

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