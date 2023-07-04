蘋果目標價衝240美元 外資挺光學雙雄吃香

蘋果3日收192.46美元，市值持續穩居3兆美元之上，多頭派外資共襄盛舉來力挺，花旗環球證券近日初評蘋果、喊出外資最高的240美元目標價，高盛證券更將蘋果列入「首選買進名單」，台股睽違已久的蘋概熱浪即將來襲，摩根大通看好iPhone 15產品循環優於上一代，首選光學雙雄大立光（3008）、玉晶光（3406）。

蘋果市值6月30日飛越3兆美元大關，成為全球第一家樹立3兆美元市值里程碑企業後，股價迄今維持一定穩定性，目前總市值約3.03兆美元。隨外資研究機構拉高對蘋果股價預期，要是蘋果真的達成花旗環球賦予的240美元目標價，屆時市值將高達3.8兆元。

花旗環球證券提出四大原因，說明市場太過低估蘋果毛利率的擴張強度：一、iPhone產品銷售組合愈來愈朝著更高單位售價的高階機種Pro與Pro Max傾斜。二、在大陸與印度市場市占率持續提升。三、持續自行設計晶片減輕物料清單（BOM）成本壓力。四、高毛利的服務事業占營運重要性提高。

隨時序進入第三季，iPhone 15新機開始備貨，摩根大通證券科技產業分析師楊維倫近期收到許多來自客戶對iPhone拉貨計畫的詢問，他的估計值是，iPhone第三季整體備貨量為5,500萬支、季增37％，第四季攀升至7,700萬支、季增率進一步提高到41％。

若以iPhone 15系列各機種出貨來看，摩根大通估計，iPhone 15、15 Plus、15 Pro、15 Pro Max出貨各是2,100萬支、800萬支、2,300萬支與3,200萬支，二款Pro新機占整體新iPhone的出貨比重，比起iPhone 14時的產品組合，有更向高階機種靠攏的跡象。楊維倫強調，現在挑選iPhone概念股更重選擇性，最青睞光學雙雄，大立光推測合理股價高達2,550元、玉晶光則是450元。

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