陽明輕鬆漲停 除息行情到何時? 網曝2情境

貨櫃3雄除息秀第3天，陽明輕鬆拉漲停，到下午1點左右，還有10萬張排隊等買。有網友在批踢踢上分享，長榮除息後每股淨值190元，股價到100時淨值比0.52，股價120淨值比0.63，從歷史來看，即使在虧損時，長榮淨值比最低也有0.62水準，長榮股價100元以下都是「送分題」。

貨櫃3雄除息秀由長榮揭開序幕，在連漲2天之後，今天股價最高衝高至112元，接近下午1點漲幅近3%到105.5元，成交量則來到17.5萬張，已經超越昨天7.4萬張的1倍；除息20元的陽明則是以漲停價54.2元鎖死，成交量也逾16萬張，接近中午還有逾10萬張等買。

水手目前最關心的話題就是「貨櫃3雄的除息行情會延續到何時」?有網友昨在批踢踢評論長榮，直言除了「多~還是多」。該網友認為，不穩定籌碼在除夕前夕都清光光，除息後買盤很多是因為稅制關係而先行減碼，除息後出現漲停價，很多人是必買不回來，所以造就買盤大增。

就基本面來看，今年最慘的上半年兩季稅後賺5元估算，下半年傳統旺季應該會有8元，全年最慘稅後都能賺13元起跳。再者，除息當天長榮盤後鉅額成交17萬張，成交金額達159.55億元，誰有這種實力，就要問問張家。

該網友說，長榮公司派之前鉅額交易買進長榮鋼鐵，買在48-50元價位，買完後50元價位一直都是鋼底、跌不破，目前長榮鋼鐵持續漲到67元，原PO說，他個人覺得這次盤後鉅額交易買回長榮，複製長榮鋼的走勢機率非常大。

就技術面而言，原PO說，長榮除息後每股淨值到190元。

當長榮93元時淨值比0.48947368421

長榮股價100時淨值比0.52631578947

長榮股價120時淨值比0.63157894736

就歷史來看，長榮股價在虧損時，淨值比最低也有0.62上下水平，目前長榮淨值比明顯低於歷史，原PO說，長榮100元以下都是可以承接的「送分題」。如果真的擔心，就等長榮盤後漲停鉅額交易附近的價位承接。他說，長榮這兩年手上賺的現金，拿1/3去投資美債，基本上船都可以不用開了，穩穩賺現金流，還更賺！

至於進退場機制，原PO說低於100元以下買進都安全，短期目標先看110元；中期目標先回淨值比0.6、股價約120元，重新開船啟航目標淨值比3，股價570元，但這個前提要滿足兩點，一是在今年7月-12月烏俄結束戰爭；二是航運大實施減碳公約。至於大家關心的停損設定，原PO說「沒這打算」，機 會太低，第3季、第4季都是旺季。

對此網友認為「長榮融資水位低成這樣，不噴才怪」、「還原月K也低檔黃金交叉向上穩住」、「你怎不早說」、「100沒問題，問題是之後幾年」、「明年如果配10元以上，100元以下是送分題」。

※免責聲明：本文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯）

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