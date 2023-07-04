違約交割怎辦？網推1作法保命不踩雷

買股票若帳戶資金算錯或是抓得太緊，難免有違約交割的風險。有PTT網友表示，出國前下單沒發現戶頭餘額不足900元，接到通知後已無法買進，讓他擔心無法再交易且信用扣分。該文也釣出許多過來人分享，網友透露，第一次不會永久無法交易，但信用需付出代價，第二次就真的無解；也有網友表示，若採取一種做法，餘額不足時或許還能保命。

有網友在PTT上以「不小心違約交割了」為題表示，「上星期一出國，上飛機之前下了單，沒有注意到戶頭餘額不足，交割款差了900塊，玩到第三天早上10點，緊急收到營業員通知，也立刻補錢進去了，結果現在戶頭變成無法買進」；原Po懊惱稱，「別的戶頭還有幾百萬現金，結果現在因為900塊無法再交易」；因此，他想請教，「好好跟券商談，有辦法能重新交易嗎？另外信用是否會扣分？紀錄是否能消除？」

不少人表示，「我就不懂錢卡那麼死幹嘛」、「以後如果改T+1，真的會死一堆人」、「通常會狂call，過了這次還是換家吧」、「只差900元就報違約，這營業員也做得太爛了」、「上次購買大魯閣，一股賺股東會獎品，差點19元違約交割，供你參考」。

甚至有人指出可能後果，「違約交割不是只有證券端會受到影響，連你以後申請，銀行服務都會被受到限制。所以說信用無價阿！」、「說明一下情況，看券商有沒有代墊所以先鎖起來；通常，一次不會永久無法交易，但無法融資或作期貨槓桿，其他貸款信用會受影響，第二次就真的無解，以上也是聽到一些案例，實際快去問吧」、「資深業內路過， 幾百元內通常會私下幫忙啦，報違約報告寫一堆」。

另外，有網友以自己為例，提供可以亡羊補牢的建議，「所以我證券戶都放幾十萬定存，戶頭沒錢銀行會直接融，資給你，等你回來解定存再扣回來」、「我用台銀是綜合戶頭，證券和銀行都同一戶頭，沒用過他家的不知怎樣，我也曾忘了解定存過，台銀就直接融資給我，等我解定存後再連利息扣回」。

（旺得富理財網 李澍）