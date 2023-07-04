7/4上市、櫃企業營運快報

今(7/4)日上市、櫃企業營運快報如下：

1.雄獅(2731)集團轉投資的旅天下(6961)受惠疫後旅遊需求暢旺，2023年營運動能顯著復甦，首季已順利轉虧為盈。展望後市，旅天下看好今年營收有望恢復疫前水準，並針對即將登場的STE台北國際夏季旅展祭出三大優惠，搶攻疫後旅遊復甦商機、衝刺營運成長動能。

2.昱厚(6709)今年將同步加速臨床試驗與商務拓展，其中鼻噴新冠肺炎免疫治療藥，台灣的Ⅱa期臨床已完成收案，將於第3季解盲，而印尼的Ⅱ期臨床試驗也預計在今年完成，若結果符合預期，將會在印尼進行三期或多國臨床試驗。

3.中華電(2412)為滿足客戶高速寬頻上網需求，HiNet光世代即日起推出「速在必行2.0」方案，300M、500M網速升級為「雙向對稱頻寬」即下載/上傳皆同速率，並提供消費者升速不加價的飆網服務。在月租費上，300M每月只要999元、500M每月只要1099元，並免費升級Wi-Fi 6月租費0元。

4.炎炎夏日，最適合到森林裡消暑，為鼓勵民眾在暑假期間多親近自然，農委會林務局自112年7月7日起至9月10日止，推出購買電子門票進入國家森林遊樂區送期間限定好禮優惠活動。

只要在「森林好好玩」網（https://forestpass.welcometw.com/）購買太平山、內洞、滿月圓、東眼山、拉拉山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南國家森林遊樂區電子門票或組合套票並入園使用，就可以獲得期間限定款台灣動物軟木杯墊乙個，鵂鶹、台灣黑熊與石虎三款，限量七萬片，送完為止，歡迎前往各園區蒐集成套！

5.央行今年第2季雖暫停升息，但祭出第五波選擇性信用管制，顯示抑制房市投機行為的決心。世邦魏理仕研究部預期，在潛在買方保持觀望的情況下，今年全台大型土地及商用不動產投資額將較去年衰退25%-35%。台北辦公室租賃市場上，企業租戶普遍對於資本支出計畫抱持謹慎態度，短期內搬遷需求維持疲弱，預測台北平均空置率將於年底升至近五年新高。

6.台灣和馬來西亞最重要的商業交流平台「台灣形象展」將於今(112)年8月24日至26日重回吉隆坡會展中心(KLCC)盛大舉行，主辦單位國際貿易局與外貿協會在吉隆坡舉辦推介禮與展前記者會，正式宣告160家台灣優質企業，將前往大馬展示創新產品與科技實力，共創互利的台馬合作模式。

7.IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)受營收表現疲弱影響，除息首日雖一度填息達75％，但隨後一路走跌窘陷貼息，今（4）日挫跌3.15％至261.5元，回測2個月低點。投顧法人認為，南電6月及第二季營收表現符預期，但明年才會恢復成長，維持中立評等不變。

8.全台最大的手機通路商神腦(2450)揭曉2023上半年熱銷手機排行榜，三星有3款上榜，分別是銷售第一的Galaxy A14還有A54、S23系列，而Apple的iPhone 14 Pro則位居第二，另外，後起之秀OPPO則有2款榜上有名。另外，在疫情趨緩加上普發6000元的效應帶動下，1萬~2萬之間的中階手機成長4.2%。

9.億豐(8464)決議每股配息11元，除息交易日為7月19日，最後過戶日為7月20日，停止過戶期間為7月21日～7月25日，除息基準日為7月25日，現金股利發放日為8月14日。

10.能率網通(8071)旗下經營觸角包含零組件製造、電子零件經銷以及運動健康等事業體相關方向發展，近年來積極轉型，能率網通挺過新冠疫情衝擊，集團資源有力整合下，能率網通(8071)重新整裝出發，使相關事業體布局更加完整。