散熱族群難冷卻 技嘉廣運攻頂其陽連3漲停

沾光AI 這類3漲停、3天價越「冷」越開花

AI熱潮席捲全球，產業對資料中心建置需求升溫，追求淨零排碳下要降低耗能又維持高效運算力下，帶來台廠另一波綠色商機，浸沒式冷卻3雄其陽（3564）、廣運（6125）、技嘉（2376）今日聯袂漲停，帶動概念股緯穎（6669）、金像電（2368）、高力（8996）同闖天價，台廠冷實力果然傲人。

其陽（3564）日前攜手廣運和工研院，推全台第一「千瓦級HPC雙相浸沒式冷卻技術」，配息0.8元今日除息，吸引買盤點火搶進，拉出第三根漲停，一日填息達陣。

近年積極投入IDC熱傳領域的廣運（6125）集團搭上AI熱潮，疫後展示全方位解熱方案大舞台，液冷散熱方案已獲英特爾認證通過，新方案擴大應用至數據機房、伺服器、5G基地台、車載、儲能五大產品項目，無懼遭列警示股，連拉3根漲停，再闖新高價83.1元。

技嘉（2376）自主研發的單相浸沒式液冷運算現貨方案產品去年發布，近兩年間已為企業客戶、學術、政府單位成功建置多個單相／兩相浸沒式液冷機房，客戶涵蓋台積電及日本電信運營商KDDI等，在AI相關題材催化下，今日放量鎖漲停，衝上272.5元逾20年高。

浸沒式散熱成為資料中心高計算密度提升效率一大關鍵，日前里昂證券點名緯穎（6669）、金像電（2368）、高力（8996）三檔供應鏈受惠程度最大，給予「買進」投資評等，激勵今日聯袂走高，分別改寫1610元、161元、388.5元歷史新高價。

分析師表示，AI伺服器除硬體外，「省電」及「散熱」也至關重要，可因應未來的ESG潮流及資料中心PUE值降低之要求。台廠擁有先進的冷卻技術生態系統，在浸沒式散熱崛起下，台系伺服器ODM、OEM廠與零組件供應商將會是大趨勢中主要受惠者。

（時報資訊 龍彩霖）

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