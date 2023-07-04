特斯拉點火 時碩、毅嘉等車電族群向前衝

特斯拉喊衝 車電6勇士攻頂搖旗、它破百登天超殺

美股隔夜小幅收高，台股今日共有鴻海、陽明等23檔上市股票除息，指數蒸發約60點，指標股台積電（2330）開高、鴻海（2317）填息5成、陽明（2609）漲停接棒貨櫃三雄除息行情，台股多於平盤附近整理，特斯拉隔夜大漲7％點火車電族群衝一波，時碩工業（4566）、金雨（4503）、艾姆勒（2241）、精材（3374）、毅嘉（2402）、緯創（3231）聯袂亮燈漲停，泰茂（2230）、康舒（6282）、萬在（4543）、中華（2204）、貿聯-KY（3665）、江申（1525）、車王電（1533）、光寶科（2301）等攜手強彈，整體表現強過大盤。

電動車龍頭特斯拉Q2交車量46.6萬台，較前一季成長10％、較去年同期大幅成長83％，衝上歷史新高且優於市場預期，隔夜股價反映利多大漲近7％，激勵台廠電動車供應鏈強勢表態，鴻海（2317）預期未來2年為車用IC密集設計導入的首波高峰，配息5.3元今日除息，開高走揚2.74％至112.5元，填息率逾5成，填息路上穩健前行。

緯創（3231）日前宣布砸近10億元入股世芯-KY（3661），大幅強化車用電子（EV）領域，董座強調，除AI外，車用電子將是下波全球成長動能，看好旗下產品未來十年營收規模衝千億，6月每股賺0.62元超車Q1，投信連5日買超共1.8萬張，股價連番創高，今日亮燈漲停挺進天價105元。

時碩工業（4566）日前通過每股配發現金股利約2.09元，H1營運稍弱，H2有機會好轉，今年力拚持平，今年營收成長極具挑戰，今日獲買盤進駐放量攻漲停，追平2個月高點。

金雨（4503）股東會提出智慧製造、智慧零售及智慧建築三大經營方針，期望未來提高營運績效和附加價值，並證實首度打入航太零組件及車用儲能供應鏈，開盤後火速亮燈鎖漲停，挺進80.1元歷史高。

艾姆勒（2241）6月營收為0.76億元、年增43％，上半年營收3.83億元、年減1成，今年將擴大介入電動車領域新產品，持續開發新產品力拚業績回穩、毛利率轉正，今日放量攻漲停，站上3個月高點。

分析師表示，全球各地棄油轉電凝聚共識、各大車廠積極投入電動車產銷，相關供應鏈布建遍地開花，預估至2035年電動車產值上看6兆美元，馬達與電控、車用晶片、充電樁、智動駕駛、先進駕駛輔助系統、整車等相關軟硬體投資亮點吸引市場目光。

（時報資訊 龍彩霖）

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