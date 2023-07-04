7/4盤中熱門焦點股

今（7/4）日盤中熱門焦點股如下，僅供參考：

（1）無懼被列注意股 緯創除息前登百元

緯創（3231）在明（5日）除息前股價再飆上百元，盤中一度漲價站上105元新高價；若以今年每股配發現金股利2.6元，殖利率僅有2.4%。不過以今年緯創自年初開盤的29.3元算起，至今天盤中漲停的105元，漲幅己達3.5倍。

由於漲幅過大，緯創（3231）也被證交所列進注意股票。而「特選臺灣科技優息指數」最新成分股，亦刪除了緯創，主要是短線漲幅過高，導致拉低股息殖利率表現。

緯創最新公布今年6月的營收表現，單月營收810.99億元，年減20%，月增28%；單月稅後淨利達17.33億元、年減20.9%，每股盈餘（EPS）0.62元、年減21.61%，雖然獲利比去年同期衰退逾二成，但相較於首季每股純益僅0.06元，單月每股獲利還是優於首季表現。

緯創在湖口新建的伺服器新廠，預計可在第3季完工，未來該廠與原有湖口舊廠，一起作為主要的伺服器生產基地，穩定供貨給全台客戶，預估今年GPU伺服器出貨逐季成長。預估湖口新廠將在第3季季底正式投產，屆時將對現有產業起到加成的作用，待完工後，緯創在新竹湖口將有2座自有的伺服器產線。（時報資訊 任珮云）

（2）陽明接棒除息漲停 貨櫃三雄揚帆

貨櫃三雄除息今天輪由陽明(2609)接棒，開盤跳空漲停，長榮(2603)僅差一檔亮燈，萬海(2615)再漲7％，持續創下除息後的高點。

貨櫃三雄在上周長榮大幅邁開填息腳步帶動下，萬海、陽明除息前拉出一波長紅，除息後更是快速朝填息邁進。今天陽明開盤10分鐘隨即爆出10萬張大量，並強鎖漲停，長榮亦出現10萬張的大量，盤中成為台股成交量前兩大個股，昨日航運股占大盤成交比重12％，開盤後一度占比達到20％。

SCFI上周五報價反彈，美國線都呈現彈升，7月進入傳統旺季，貨櫃三雄成為市場買氣焦點。法人認為，今年上半年運價下跌壓抑營運，第2季運價落底有望迎來拐點，運價將隨旺季呈現回升趨勢，2023年不至於陷入虧損，將有利評價回升。（ 時報資訊 莊丙農）

（3）盤中熱門焦點股：

1.陽明(2609)：今接棒除息20元，股價飆漲停54.2元，強勢填息之表現。

2.緯創(3231)：6月每股賺0.62元超車Q1，投信連5日買超共1.8萬張，買盤續拱差一檔漲停，挺進天價104.5元。

3.康舒(6282)：充電樁題材持續發電，早盤進一步突破創高，漲幅衝逾5%。

4.鴻海(2317)：今日除息，法人周一買盤力挺，今盤中漲1.5元，穩健邁向填息。

5.毅嘉(2402)：6月營收6.9億元，年增率22.33%，早盤急衝漲停。

6.高力(8996)：受惠於綠能、AI題材，加上業績看旺，延續昨日攻頂態勢，續衝高3%，再闖天價388.5元。

7.仲琦(2419)：美基建肥單效應持續發酵，早盤衝高37.7元，股價再創歷史高。

8.臺慶科(3357)：車用業務增溫，今、明年營運前景看俏，一早爆量急登漲停，跨過110元。

9.精材(3374)：台積電概念股，營運將在第二季到達谷底，下半年可望逐季好轉。股價一度衝漲停。

10.晟銘電(3013)：液冷散熱浸沒式散熱題材發燒，3根漲停後續攻高7%，續創近9年高。

11.偉訓(3032)：手握AI、電競雙利基，外資連4買合計5908張，大漲5%突破前高。

12.智原(3035):外資點名，三大法人本周一聯袂買超4348張，股價續創波段新高。

13.和碩(4938)：配息約4元，除息首日開高，填息路向前行。

14.建通(2460)：啟動台灣與海外廠區轉型，高檔整理結束，量價齊揚強拉半根漲停板。

15.迅得(6438)：6月營收創歷年同期次高，5日線突破月線黃金交叉，強漲5%挑戰前高。

16.艾姆勒(2241)：6月營收報佳音，年增43%，點火攻勢登漲停。

17.台南-KY(5906)：5月每股虧0.09元，虧損較去年同期大幅收斂，惟股價半年來飆翻3倍，一早打入跌停板。

18.森崴能源(6806)：離岸風電營運正向，外資4天買超3910張，稍早一度衝上130.5元波段新高。

19.長榮(2603)：現金股息70元，上周五除息，本周一拉出第二根漲停，今早一度再攻112元，目前漲幅收斂至5%之下。

20.台積電(2330)：台積電ADR收漲2.21%。台積電開盤漲6元，目前在所有均線之上，將於7月20日舉行法說會。

21.金雨(4503)：打入航太、車用供應鏈，亮燈鎖漲停，挺進80.1元歷史高。

22.時碩工業(4566)：H2營運有機會好轉，今年力拚持平，放量攻漲停，追平2個月高點。

23.邁達特(6112)：Q2獲利成長力道受關注，外資連5買點火，昨日漲停，今日開高後摔跌停，成交量能升溫。

24.乙盛-KY(5243)：受惠特斯拉在墨西哥建超級工廠，早盤開高震盪小漲。

25.合勤控(3704)：Q3迎旺季，盤初改寫歷史高後遇壓，一度壓回平盤附近，再度拉升約2%。

26.勝一(1773)：今日進行除息，早盤揚升2.3%，股價129.5元。

27.永豐餘(1907)：碳權交易所8月7日開幕，早盤站穩5日均線之上，相對大盤抗跌。

28.聯詠(3034)：摩根大通證券判斷面板驅動IC產業高峰已過因而降評，但低接買盤帶動股價止跌反彈。

29.佳龍(9955)：國際金價反彈，激勵早盤一舉收復2道短均，企圖挺進月線。

30.華星光(4979)：拜登撒幣衝網速之利多延續，再強勢攻上123元，攀波段新高價。

（時報資訊 沈培華）

（4）鴻海邁向填息 郭台銘估入袋92億元

鴻海今天除息交易，早盤股價勁揚，最高來到112.5元，上漲3元，漲幅2.74%，填息率約56.6%。

鴻海去年度盈餘每股配發5.3元現金股利，總金額734.74億元，將於28日發放，創辦人郭台銘持股約17.42億股，粗估將有92.32億元股息入袋。據交易所估計，鴻海除息影響加權指數約23.56點。

鴻海積極布局電動車，規劃在印度設立電動車生產據點，集團已經在墨西哥提供電動車零配件給主要客戶；鴻海集團子公司也獲越南政府批准，在北部廣寧省（Quang Ninh）興建2座新廠，將投資2.46億美元（約新台幣77億元），製造和組裝電信設備和電動車零組件。

鴻海集團也在中國成立新公司布局新事業，旗下富士康新事業發展集團在6月中旬成立，註冊資本額人民幣10億元（約合新台幣42億元），鎖定人工智慧（AI）基礎軟體開發、電動車整車銷售和換電設施銷售、電池製造與銷售、儲能技術服務、智慧機器人研發與銷售等重要業務。

展望第2季營運，鴻海先前指出，進入新舊產品轉換期，預估第2季營運將呈現季減、年減的狀態，不過第2季雲端服務供應商（CSP）和人工智慧伺服器可強勁成長。

展望今年，鴻海預估全年業績力拚較去年持平，主要是全球經濟成長可能減緩，加上全球通膨和地緣政治風險等變數，但預期電腦終端產品下半年成長動能會比上半年佳。（中央社）

（5）外資大讚世芯-KY 升目標價至2130元

美系外資針對世芯-KY(3661)出具最新研究報告，看好世芯-KY在車用、AI以及ASIC領域持續具有穩健成長動能，將世芯-KY目標價由1800元調升到2130元、重申評等加碼。

美系外資表示，世芯-KY先前透露拿下兩個5奈米AI ASIC(客製化晶片)大陸電動車項目訂單，然而，當時並不確定關於的時間和潛在的應用，近期根據對大陸電動汽車供應鏈的調查顯示，理想汽車用於ADAS的5奈米ASIC設計。

該項目是由世芯-KY協助。這項目需要一些前端設計，不排除世芯會再和一些大陸本土的設計業者服務合作，預計會有一些NRE(委託設計)收入下半年開始貢獻，然後在2026年獲得一些量產收入。

美系外資進一步談到，除了理想汽車ADAS項目外，世芯-KY目前正在為下述多個項目提供設計服務，包括黑芝麻在大陸的汽車計算晶片，也著眼於美國汽車HPC(高速傳輸)機會。根據路透社報導，通用汽車的自動駕駛部門Cruise已經開發了自己的晶片，自動駕駛汽車將於2025年部署。

目標是降低成本和提高生產規模，不僅如此，路透社報導還補充說，目前正在密切關注RISC-V(基於ARM)的發展，因為RISC-V可以提供更開發性的發展，相信台積電(2330)、世芯-KY和晶心科(6533)為Cruise未來的ASIC設計做好了充分準備。

美系外資表示，世芯-KY後續有機會拿下一家美國基於台積電3奈米製程的HPC車用客戶訂單，其主要應用在自動駕駛。整體來說，看好世芯-KY的HPC營收貢獻持續上升，將在2026年達到高峰，占比上看10~15%，將世芯-KY目標價由1800元調升到2130元、重申評等加碼。（時報資訊 王逸芯）

（6）臺慶科攻AI 業績添翼 股價亮紅燈

電感廠臺慶科（3357）今開高之後欲小不易，迄中場11：50亮燈漲停板，再創波段新高價，表現出色。

臺慶科切入AI伺服器應用，開發TLVR電感，應用在高速運算（HPC）環境，無論是數量、單價均高於一般電感，臺慶科規劃月產能達200萬顆，目前已經手工量產，預計今年第四季正式量產，2024年可望顯著貢獻營收。

據了解，TLVR電感主要應用在高速運算環境，台廠目前僅臺慶科投入研發、規劃量產，主要競爭對手為日商TDK、美商EATON，一台AI伺服器約需要10顆以上TLVR電感，無論是單價或是數量，均高於一般伺服器，目前臺慶科已經針對客戶送樣，預期2024年將有較顯著的營收貢獻。

臺慶科表示，TLVR電感（Trans Inductor Voltage Regulator）是利用耦合電感串聯調諧電感，來增加耦合電流並快速增加電流響應，更能應付新一代功耗越來越大的伺服器，次世代及往後幾年的世代都有機會大量採用TLVR電感，公司已完成市面上常見規格的開發，也積極進行量產化的準備。

目前臺慶科規劃月產能為200萬顆，已經手工量產，預計今年第四季步入自動化生產線量產階段。

此外，在臺慶科最看好的汽車領域，投入MMIM電感（射出成型電感），由於機器及模具較貴，該領域有技術含金量、具有門檻，主要競爭對手僅美商Coilcraft，臺慶科已針對汽車客戶送樣，未來將鎖定汽車電源管理的應用。

至於短期景氣，臺慶科表示，車用領域的訂單仍然穩健成長，逐季成長應沒有太大問題，但非車用訂單則要看電子五哥未來的拉貨情況，雖然景氣能見度還是不高，但是與今年上半年相較，第三季還是有機會優於第一季、第二季，下半年也可望優於上半年。

臺慶科已於6月20日除息6元，目前尚未填息，3日以101.5元作收，漲幅達4.1％，在被動元件族群中表現相對突出。（工商時報 李淑惠、數位編輯）

（7）AI挹注Q3營收續攀高 京元電展笑顏

半導體封測廠京元電（2449）周二開高趨堅，迄中場11：53的市價暫報61.7元，上漲3.87%，表現不錯。

京元電近期單月營收表現持續回升，該公司自4月起接獲AI相關應用晶片大舉追加訂單帶動，美系外資最新研究報告更指出，受惠AI市場需求強烈，京元電部分閒置產能也加入支援AI處理器測試，挹注該公司的業績升溫，可望推升第三季營運動能持續向上。

京元電5月營收27.55億元，月增5.48％，寫下今年以來單月營收新高，主要由於AI市場需求帶動，市場法人也預估，該公司第二季營收有機會較第一季小幅成長，而第三季在該公司將部分閒置產能投入之下，單季營運將持續升高。

該美系外資報告指出，目前AI處理器需求持續成長的情況下，自4月份開始，京元電對AI處理器的測試需求持續攀升，也帶動高效能運算（HPC）的下單，為因應需求，京元電把部分手機晶片與FPGA的閒置產能也用來支援AI處理器。使得當前的測試能量較第一季提升了大約60％至70％。

外資法人分析，京元電在走過第一季營運低潮之後，由於AI處理器的後市需求增長，預估第二季及第三季的測試產能分別將季增30％與10％。整體來說，法人看好京元電今年全年營收可望持續成長，並在AI處理器需求帶動的情況下，不僅將能對京元電的毛利率持續提升，也有利今年獲利成績展現。

根據TrendForce先前預估，今年AI伺服器出貨量將達118萬台，年成長38.4％，2026年更將跳升至237萬台，AI伺服器出貨量的年複合成長率高達22％。

法人指出，輝達（NVIDIA）將成AI伺服器市場擴張下的最大贏家，在AI伺服器搭載的晶片產品中，輝達的繪圖晶片（GPU）產品市占率超過60％，遠超市場同業，而輝達為京元電前三大客戶，因此看好京元電IC測試需求將同步上漲。（工商時報 張瑞益、數位編輯）

（8）6月營收看俏 宏全填息之路狂奔

宏全(9939)今(4)日除息，開盤參考價為101元，今年在中國大陸地區沒有疫情干擾，及漳州第二條無菌線Q2將投產，大陸營運將成為主要動能，今日股價最高曾至104元，朝填息之路狂奔。

宏全自結前5月合併營收年增9.02％，目前天氣越來越熱，飲料熱銷旺季來臨，法人預期，宏全6月營收仍樂觀以待，受惠產線稼動率提升，4、5月獲利有機會比去年同期來得更好。

中國大陸地區去年度不時封控，宏全大陸區營運也受到影響，今年少了封控的干擾，再加上漳州第二條無菌線Q2將投產，受惠產線稼動率大幅增加，法人看好宏全大陸地區營運將成為今年營運成長動能重要來源之一。

看好東南亞市場成長潛力，宏全將在泰國、印尼、越南、馬來西亞及緬甸等地，新設立塑蓋或瓶胚生產線，最快今年第三季投產，陸續在未來季度加入營運，將替未來業績添新柴。

宏全在6月底股東會時，完成董事改選，其中總裁曹世忠、董事長戴宏全均退居幕後不再出任董事，新任總經理由曹宏宇出任，完成世代交替。曹宏宇為曹世忠總裁的兒子，學歷為加拿大約克大學經濟系畢業，進入宏至今約13年時間，對公司營運管理及運作都十分了解，符合公司在世代傳承、永續經營的長遠方向。(時報資訊 郭鴻慧)

（9）外傳與鴻家軍結盟更緊密 金雨亮燈漲停

外傳金雨（4503）與鴻家軍結盟合作將更趨緊密，金雨大股東、鴻海集團旗下的工業電腦大廠-樺漢（6414），可望在年底召開的股臨會改選，取得兩席董事！今（4）日開盤隨即衝上漲停板價80.10元、大漲了7.2元，創下新天價，成交量2,200多張，還有3,000多張委買單高掛！

金雨6/30股東會已通過修訂公司章程，董事席次由七席增至九席，根據媒體報導指出，金雨大股東樺漢可望取得兩席董事，金雨最快今年底前召開股東臨時會進行董事改選。

另一方面，金雨也透過與鴻家軍的結盟合作，正式加入AI供應鏈。因應美中貿易戰及地緣政治影響，樺漢旗下子公司昆山力盟所生的高階AI水冷式及浸潤式伺服器箱，將委由金雨代工生產，預計年底接單出貨，為營運挹注新動能。（工商時報 曾麗芳）