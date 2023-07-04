台積小漲 陽明除息亮燈漲停 台股早盤走跌

多頭續航力道不足 台股早盤走跌

台股4日開低5點，盤中一度翻紅後走跌，指數暫報17,050點，權王台積電（2330）股價來到581元，上漲2元，陽明（2609）除息首日股價亮燈漲停，長榮（2603）、萬海（2615）延續填息步伐。

關注美股3日表現，收盤S&P500上漲5.21點，上漲幅度0.12％，收在4,455.59點；道瓊指數上漲10.87點，上漲幅度0.03％，收在34,418.47點；那斯達克上漲28.85點，上漲幅度0.21％，收在13,816.77點；費城半導體指數上漲30.56點，漲幅0.83％，收在3,703.62點。

第一金投顧表示，美國聯準會將在7月升息，預料美國升息與否的關鍵仍然是通膨數字，在通膨持續下降的背景下，升息的角度將持續放緩，根據FED WATCH，7/26升息一碼的機率目前84％，而9/20將有60％機率維持不變。

在操作上，核心的AI相關個股不預設高點。目前正進入第三季旺季，各產業輪漲，低基期的蘋果概念股近期進入旺季，營收利空公布後可開始布局。看好權指龍頭、蘋概、NVIDIA 供應鏈、顯卡、散熱、績優 IC 設計、回檔後的ABF、光學等、以及不受景氣影響的績優生技股等。

而傳產中旅遊、航空、綠能、儲能，以及電動車產業仍是重點產業，漲多拉回是正常現象。投資朋友可趁月營收公布後檢視基本面，調整投資組合，把漲幅高、PE 已過高的個股獲利了結，轉進下半年復甦的產業。持股建議審視基本面後汰弱留強，伺機布局法人買超與績優個股。

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