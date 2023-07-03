上演除息秀 長榮、陽明外資升評喊買

航運雙雄靠除息上演大復活戲碼，重新搶占鎂光燈焦點，滙豐證券強調長榮（2603）評價偏低，給予「買進」投資評等，花旗環球證券緊接著把握良機升評長榮與陽明（2609），直言運力供給轉為更有紀律，外資本波喊買航運股及時，股價大船乘著順風啟航。

長榮6月30日除息、每股配發現金股利70元，首日即強攻漲停，開啟填息之路，3日再度衝上漲停板，連二個交易日大漲。陽明同樣具備高現金殖利率概念，於4日除息、每股配發現金股利20元，填息氣氛受到長榮股價大船出港激勵，加上外資升評與正面看法一棒接一棒，航運雙雄股價總算擺脫長達三個季度的低迷期，華麗轉身。

就法人動向來看，繼長榮在除息前一日獲得自營商（含權證避險）大買，4日除息的陽明也在3日跟進，喜獲自營商大力買進，但有兩點狀況不同：首先，得益於長榮股價示範作用，陽明除息前一天就衝漲停，比長榮更早發動。

其次，長榮在除息前夕只有自營商買超，外資並不捧場、還大賣逾1.8萬張，反觀股價表現沉潛許久的陽明，在除息前一日獲外資大舉買超1.8萬張。

花旗環球證券坦言，先前對中遠海控、長榮、陽明三大亞太航商現金股利配發率的看法過度悲觀（too bearish），當時研判受運價下滑侵擾，這些航商最終可能下修2022年現金股利，然此情況最終並未發生。

其次，大陸製造業PMI數據疲弱，西方國家消費轉向服務類型，都加深了花旗環球認為下半年需求復甦能見度有限的觀點。

不過，花旗環球證券發現，到目前為止，航運業者對運力擴張均相當有紀律，以避免觸發全面性的價格競爭大戰，惟花旗環球提醒，基本面的下檔風險仍不能完全排除。

滙豐證券認為，從淨值與現金指標來看，長榮目前股價落在未來12個月的0.44倍股價淨值比，遠遠低於金融海嘯時期的0.57倍，也比2010～2019年間谷底值的0.71倍～0.73倍要低許多，現階段的評價顯然極具吸引力。

中信投顧則指出，陽明經營管理階層對後續市況審慎樂觀，歐美企業庫存水準若能儘早降至合理水位，甚至俄烏衝突若能盡早結束，將有助後續航運市況。

中信投顧預期，美國年底假期消費需求應可反映在第三季航運傳統旺季，下半年航運市況有望優於上半年。

延伸閱讀

水手復活? 自營商敲這檔5.8萬張輾壓外資

航海王神鬼奇航來了？專家洩漏穩賺買法

長榮除息鉅額交易 網友：恐複製這檔走勢

貨櫃航運股大漲 傳長榮大哥砸159億買股