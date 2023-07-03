自營商大舉加碼 台股萬七、月線齊收復

台股7月開門紅！受美國通膨數據降溫、蘋果股價創高、超微（AMD）執行長蘇姿丰將訪台、指標股填息潮「四利多」催化，加權指數3日強勢反彈168.66點，收17,084.2點，重返「萬七」大關，同步收復月線，中小型股也奮起，助攻櫃買指數創逾17個月高。

法人指出，美國5月個人消費支出物價指數（PCE）年增率大幅下滑，顯示通膨放緩，激勵美股6月30日走強，台股7月開局也傳捷報，加權指數3日終場大漲168.66點、收17,084.2點，重返「萬七」大關並站回月線17,012點之上；中小型股也奮起，櫃買指數3日最高直上226.1點創逾17個月高，笑納連四紅。

三大法人3日合計買超180.73億元，據證交所資訊顯示，盤後鉅額交易爆大量，成交2,924.69萬股、金額近79.25億元，特殊學名藥廠美時上周已宣布大股東香港艾威群將透過鉅額逐筆交易，轉讓約2.5萬張持股，並於3日開盤完成轉讓，全由外資大型財務投資人接手，單一檔鉅額交易就達74.36億元。在鉅額交易影響下，推升外資由小幅賣超17.39億元轉為買超56.58億元，投信則是小幅調節8.26億元，自營商再度大手筆加碼132.28億元，買超金額衝上歷史第四高。

值得留意的是，自營商3日大買的132.03億元中，避險金額卻高達71.74億元、創歷史新高，占比達54.34％，市場揣測與自營商為大客戶進行避稅交易有關；事實上，6月29日在長榮除息前夕，就曾出現自營商避險超越自行買賣部位的罕見情況，如今陽明4日除息在即，自營商再度集中火力狂掃5.9萬張，與先前作法如出一轍。

元富投顧總經理鄭文賢分析，市場對Fed升息決策、台積電20日法說釋出之展望仍觀望，加以外資買盤縮手，短線內資再度主導盤勢，中小股較有表現機會。

國泰證期處經理蔡明翰分析，大股東除息前常透過賣現股、買個股期方式，一面節稅一面賺價差，故自營商需買進個股現貨避險，加以自營商也可能衝績效、避險「雙力齊發」，同時參與除息行情、賺取部分高息，提醒籌碼流向才是自營商本次操作主因，與產業基本面關聯度較低。

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