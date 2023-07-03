7月4日一分鐘強弱勢股
7月4日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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陽明（2609）
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10.00
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受惠美系外資調高評等、除權息行情助攻，股價帶量拉長紅K棒
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萬在（4543）
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10.00
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深耕汽車、新能源領域，並擴展電子、散熱應用，股價攻高
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雙鴻（3324）
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9.98
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液冷需求飆升，加上第三季出貨回溫，外資、自營商連三買
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華電（1603）
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9.96
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用電旺季來臨、台電強韌電網加持，今年營運樂觀，股價跳空漲停
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億杰（3089）
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9.96
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深化儲能相關業務、拓展多軌道衛星商機，股價強勢上攻、寫連八漲
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晟銘電（3013）
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9.95
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伺服器題材點火，買盤持續青睞，股價跳空漲停單一價至收市
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其陽（3564）
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9.95
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導入浸沒式冷卻技術，吸引資金湧進，股價早盤亮燈漲停
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邁達特（6112）
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9.93
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推出自行開發的多雲管理平台CMP，外資連六日合計買超5,044張
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星通（3025）
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9.89
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受惠5G 網通長線需求看俏，股價站上50元大關，日K連四紅
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合勤控（3704）
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9.89
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受惠拜登宣布將於全美興建高速寬頻網路，加上迎接旺季來臨，股價點火
製表：黎宣佑
7月4日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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耀勝（3207）
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8.87
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自營商由買轉賣、終止連三買，股價下挫跌逾半根停板
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美時（1795）
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8.14
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股東香港艾威群申報轉讓，股價盤中一度殺跌停
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鑫創（3259）
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7.62
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股價6月30日創波段新高後，7月3日量縮拉長黑K棒，摜破5日均線
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91APP*-KY（6741）
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4.56
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外資由買轉賣399張，股價開高走低，摜破5日均線
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必應（6625）
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4.32
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外資大賣1,005張，股價開高走低，回測5日均線
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研通（6229）
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4.23
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5日線形成蓋頭反壓、月線也出現下彎態勢，股價帶量苦吞黑K棒
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永冠-KY（1589）
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3.62
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外資、投信連二日站在賣方，股價下跌，日K連二黑
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南俊國際（6584）
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3.44
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土洋法人對作，自營商賣超227張，股價由漲轉跌
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博晟生醫（6733）
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3.35
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生技股遇逆風，外資連二日站在賣方，股價拉回修正
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昱泉（6169）
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3.40
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遊戲股漲多回檔，賣盤持續調節下，股價失守5日均線
製表：黎宣佑
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