7月4日一分鐘強弱勢股

7月4日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

陽明（2609）

10.00

受惠美系外資調高評等、除權息行情助攻，股價帶量拉長紅K棒

萬在（4543）

10.00

深耕汽車、新能源領域，並擴展電子、散熱應用，股價攻高

雙鴻（3324）

9.98

液冷需求飆升，加上第三季出貨回溫，外資、自營商連三買

華電（1603）

9.96

用電旺季來臨、台電強韌電網加持，今年營運樂觀，股價跳空漲停

億杰（3089）

9.96

深化儲能相關業務、拓展多軌道衛星商機，股價強勢上攻、寫連八漲

晟銘電（3013）

9.95

伺服器題材點火，買盤持續青睞，股價跳空漲停單一價至收市

其陽（3564）

9.95

導入浸沒式冷卻技術，吸引資金湧進，股價早盤亮燈漲停

邁達特（6112）

9.93

推出自行開發的多雲管理平台CMP，外資連六日合計買超5,044張

星通（3025）

9.89

受惠5G 網通長線需求看俏，股價站上50元大關，日K連四紅

合勤控（3704）

9.89

受惠拜登宣布將於全美興建高速寬頻網路，加上迎接旺季來臨，股價點火

表：黎宣佑

7月4日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

耀勝（3207）

8.87

自營商由買轉賣、終止連三買，股價下挫跌逾半根停板

美時（1795）

8.14

股東香港艾威群申報轉讓，股價盤中一度殺跌停

鑫創（3259）

7.62

股價6月30日創波段新高後，7月3日量縮拉長黑K棒，摜破5日均線

91APP*-KY（6741）

4.56

外資由買轉賣399張，股價開高走低，摜破5日均線

必應（6625）

4.32

外資大賣1,005張，股價開高走低，回測5日均線

研通（6229）

4.23

5日線形成蓋頭反壓、月線也出現下彎態勢，股價帶量苦吞黑K棒

永冠-KY（1589）

3.62

外資、投信連二日站在賣方，股價下跌，日K連二黑

南俊國際（6584）

3.44

土洋法人對作，自營商賣超227張，股價由漲轉跌

博晟生醫（6733）

3.35

生技股遇逆風，外資連二日站在賣方，股價拉回修正

昱泉（6169）

3.40

遊戲股漲多回檔，賣盤持續調節下，股價失守5日均線

製表：黎宣佑

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工商時報 黎宣佑