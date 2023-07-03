水手復活? 自營商敲這檔5.8萬張輾壓外資

美股反彈，加上長榮除息行情連拉2根漲停，台股人氣回籠，今天加權指數開高走高大漲168.66點，收17084.20點，收復萬7關卡，成交量3320億元。長榮點燃貨櫃航運除息行情，陽明同步登上漲停，萬海今天除息漲逾9%，幾近完全填息，台驊也大漲逾9%。電子股包括AI、充電、網通概念股等表態，光寶科漲停，廣達、緯創、台達電、智邦皆漲逾5%。

法人表示，台股帶量收復月線，題材股輪動，加上除息行情帶動盤面氣氛，短線有機會挑戰前高17346點。

今天外資賣超17.26億元，投信賣超7.98億元，自營商買超132.03億元，合計3大法人買超106.79億元。自營商繼上周四買超116億之後，今天又見買超百億以上，值得留意。

長榮連續漲停領軍台股反彈，但3大法人不約而同站在賣方，2天漲停都不追價，上周五合計賣超5.6萬張，今天又減碼8321張。

同為貨櫃股的陽明，法人則一致加碼，外資大買1.86萬張居買超第一，自營商敲進5萬8953張，買超手筆輾壓外資。

高股息ETF人氣王00878，近期股價頻創波段新高，今天最高19.59元，距歷史高點19.78元差距不到0.2元，外資今天加碼1.24萬張。另外回補00893國泰智能電動車、期街口布蘭特正2、元大滬深300正2等ETF。

AI概念股聯袂大漲，外資卻逢高出脫，英業達1.9萬張居賣超第一，緯創、廣達各減碼1.28萬張、8千張。

外資今天買超上市個股前10名為：陽明(2609)18699張、華紙(1905)13002張、長榮航(2618)2796張、國泰永續高股息(00878)12451張、康舒(6282)12039張、國泰智能電動車(00893)9885張、鴻海(2317)6627張、宏碁(2353)6468張、期街口布蘭特正2(00715L)6347張、元大滬深300正2(00637L)5455張。

外資今天賣超上市個股前10名為：英業達(2356)19184張、友達(2409)13014張、緯創(3231)12802張、群創(3481)9803張、聯電(2303)8514張、廣達(2382)8054張、三陽工業(2206)7820張、美時(1795)7212張、開發金(2883)6626張、華航(2610)5632張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 王順泉）

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