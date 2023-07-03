航海王神鬼奇航來了？專家洩漏穩賺買法

外資看多航運股，貨櫃一哥長榮（2603）填息行情續航，連兩個交易日噴漲停，陽明（2609）跟著亮燈，為明（4）日除息暖身，萬海（2615）也強漲逾9％；美系外資認為，長榮與陽明估值已接近20年來谷底，加上提前反應價格戰和經濟後市，紛紛調高投資評等。

美系外資上調長榮（2603）及陽明（2609）評等分別至「買進」、「中立」，其中將長榮長榮今年每股獲利（EPS）由2.36元調升為6.56元，目標價由117元上調至135元，今日收盤價為102.5元，陽明則由每股虧損0.04元調高至每股賺1.77元，目標價卻下修到47元，今收在69.3元。

該追陽明還是加碼長榮？投資專家針對貨櫃三雄強勢走勢表示，這波除息行情急又快，此時進場搶短就好，不要聚焦填息，很難預測漲勢維持多久，短線過熱、見好就收。

此外，最新一期上海出口貨櫃運價指數（SCFI）漲3.17％，來到953.6點，終止連三黑，內業人士指出，進入7月傳統旺季不旺，但聯盟船公司持續減班，有助7月美國線每40呎櫃成功喊漲400美元，惟目前歐美市場實際貨量不多，支撐運價力道有限，能漲多久還要觀察。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

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