自營商火力旺買超132億 台股優先觀察它

外資賣超17億 三大法人買超台股106億元

外資等三大法人周一（7/3）合計買超台股106.79億元，不過，扮攻堅主流者竟是自營商，自營商在7月首個交易日，於避險業務大買超逾70億元，另在自行買賣業務也買超逾60億。

外資與投信今默默逢高調節，並未偏多，預期或在觀望美股在美國慶日之後的走勢。因此，外資與陸資單日賣超17.26億元；投信法人係賣超7.98億元，自營商自行買賣部分係買超60.29億元，避險部分係買超71.74億元，合計單日買超132.03億元。

（工商時報 數位編輯）

貨櫃AI族群強漲 台股上揚168.66點逼近17,100點

貨櫃三雄除息行情延燒，人工智慧（AI）概念股也紛紛創高，帶動台股今天彈升168.66點，指數逼近17100點關卡。

台股加權指數收在17084.2點，上漲168.66點，漲幅約1%，成交值新台幣3320.14億元。

長榮延續強勁走勢，再度攻上漲停，達102.5元，帶動萬海除息表現亮眼，盤中衝上59.2元，強勢完成填息。陽明即將於4日除息，吸引市場資金湧入卡位，以漲停作收，達69.3元。航運類股指數上揚3.6%，為盤面焦點。

其餘傳統產業股漲跌互見，電力供應概念股華電及中電同步大漲，造紙與鋼鐵股也有不錯表現，類股指數上揚逾1%。隨著美時重挫，生技類股指數下挫1.76%，表現相對弱勢。

電子股方面，AI族群仍為多頭指標，包括鴻海、台達電、技嘉、勤誠等概念股紛紛走高。台積電收在579元，上漲3元，貢獻大盤約24點。整體電子類股指數上揚逾1%。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股上週雖然失守月線，跌破17000點關卡，不過今天站回月線之上，收復17000點關卡，展現強勁多頭氣勢；在未出現高檔爆量長黑之前，盤堅趨勢維持不變。

（中央社）

《盤後解析》AI、Tesla概念股領軍攀高 緯創、長榮將續扮指標

AI伺服器當先鋒，台股大漲168.66點作收！Tesla及Nvidia股價拉回後再轉強，AI伺服器及Tesla快充站相關個股依舊是台股盤面多頭焦點，散熱廠雙鴻(3324)、建準(2421)，沾上邊的高力(8996)、電源廠光寶科(2301)及機殼廠勤誠(8210)漲停作收，紛創掛牌新高價，奇鋐(3017)跟著同步創高，上週除息的台達電(2308)順利填息，金像電(2368)、技嘉(2376)及廣達(2382)等連袂收高，成為盤面最亮眼的族群，Tesla快充站獲車廠加入追捧，順德(2351)等個股穩步走高。

資金也持續力挺中小型股，萬在(4543)、晟銘電(3013)、其陽(3564)、廣運(6125)、韋僑(6417)、映泰(2399)、台灣精銳(4583)、振發(5426)、星通(3025)、華星光(4979)、仲琦(2419)、廣積(8050)，以及航運股的長榮(2603)及陽明(2609)高掛漲停。

AI伺服器相關個股及中小型股扮演多頭攻堅下，台股開高收高，順利站回17000點，成交量也明顯放量，終場加權股價指數約17084.2點，上漲168.66點，成交量約為3320.14億元；OTC指數為225.67點，上漲1.73點，成交量為810.64億元。

今天上市各類股以電腦設備類股表現最佳，上漲4.03%，其次是航運類股及電子零組件類股，分別上漲3.6%及2.77%，表現較差者為生醫類股、橡膠類股及化生醫類股，其中生醫類股下跌1.76%，橡膠類股下跌0.91%，化生醫類股下跌0.76%；上櫃部分，表現最佳為網通類股、上漲3.22%，表現最差為航運類股、下跌5.16%。

就技術面來看，今天台股在上週五美股止跌反彈大漲帶動下，指數開高收高，終場上漲168.66點，以17084.2點作收，順利站回17000點；元富投顧總經理鄭文賢表示，台股之前格局呈現『連破短天期均線，再破月線』狀態，高檔區17000點以上遇到月線反壓，16500點附近是大量附近，兩者具備壓力和支撐角色。

未來最重要指標股應該是緯創(3231)和長榮，前者代表AI概念股多方指標，後者代表內需指標，目前強勢格局。全球通膨持續，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數震盪格局，未來走勢成多空指標，目前中線仍偏多。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，儘管台股短線技術面回測月季線支撐，不過美股止跌回穩，加以指標科技股如蘋果等股價續攀新高，帶動台股周一紅盤表現。

近期大盤陸續進入除息旺季，航運股有資金及外資力挺，股價表現強勢，將提振市場信心，也有利接下來的台股除息行情表現；目前盤面的強勢族群AI 概念如伺服器、電源供應器、散熱、機殼等供應鏈續獲資金追捧，加以電子產業庫存調整接近尾聲，可持續留意相關業績題材。

鄭文賢表示，現階段布局，優先觀察法人鎖碼股或線型多頭股，操作觀念『型態突破買進或低檔築底買進』方式，電子股包括緯穎、合勤控、緯創和勤誠最具指標；另外非電子部分，航運和重電人氣股，包括長榮、和中興電和大亞是觀察重點，操作不躁進，逢低布局原則。

台股中期幾個重要變數，其一、美元指數和新台幣強弱？將影響資金移動方向，短線台幣弱。其二、美國聯準會FED何時停止升息和降息？目前推估2023年底前都不會降息，密切觀察。其三、台股進入密集股東會，觀察美股重量級AI概念股走勢。

（時報資訊 張漢綺）

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