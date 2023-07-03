長榮除息鉅額交易 網友：恐複製這檔走勢

長榮(2603)除息走勢強勁，3日拉出第二根漲停，帶動今(3)日除息的萬海(2615)盤中最高來到59元，一度完成填息走勢，陽明(2609)4日也即將除息，3日爆量大漲逾9%；有鑑於航運三雄除息引起市場關注；就有網友分析指出，長榮除息首日盤後鉅額交易17萬張，複製長榮鋼(2211)走勢的機率非常大！

長榮上周五(30日)除息首日即拉上漲停，盤後並出現17萬張的鉅額交易，市場傳出買家可能與長榮集團大哥張國華有關，加上長榮30日開放融券交易後，當日融券即大增5248張，今(3)日長榮股價開盤後不久再度拉出第二根漲停，並帶動萬海、陽明同步走強，引發市場高度關注貨櫃三雄後續走勢。

今日有網友PO文分析長榮指出，不穩定籌碼在除息前夕 要賣的都清光光了，至於基本面，今年最慘最慘上半年兩季稅後賺5塊，下半年傳統旺季也有8塊，今年整年最慘最慘稅後都能賺13塊起跳，股價100不到能賺13塊，這種股票是很安全的沒錯吧！

另外，該網友表示，業內大戶在除息後那天漲停盤後還買了高達159.55億元長榮股票，盤後成交約17萬張….，誰有這種實力，問問張家吧！長榮公司派在之前鉅額交易買長榮鋼鐵買在48-50價位，買完後50價位一直都是鋼底跌不破，後續來看目前長榮鋼鐵也持續漲到67元，個人覺得這次盤後鉅額交易買回長榮海運複製長榮鋼走勢的機率非常大！

其他網友也紛紛表示「你怎麼不早兩天跟我說QQ」、「長榮融資水位低成這樣…不噴才怪」、「軋死放空仔 第一天空單5000多張看看今天增加多少」、「不會填70但是還是可以填個2~8成」、「希望你是對的～」。