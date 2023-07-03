外資喊狼來了？老業內這樣看聯詠

狼來了？外資在驅動IC大廠聯詠除息前夕，又發布看空評估報告，與去年如出一轍，但聯詠甫在5月9日的法人說明會，看多下半年需求持穩復甦，而且部分外資還在該法說會後，調高聯詠目標價，時隔不到2個月，美系外資率先看空聯詠，認為景氣高峰已在Q2觸頂！？

不過，面板景氣持穩回溫，不僅大尺吋TV面板在Q3持續看漲，連中小尺吋面板報價也在Q3止跌回穩，而且明年是奧運年，大尺吋面板需求將持續看俏，使周邊供應鏈似無理由看空。

另外，驅動IC終端應用愈趨廣泛，包括車用、工控、元宇宙、資訊（NB與監視器）與智慧穿戴等市場需求未看淡，外資在聯詠除息前降評，令人側目，狼來了嗎？業內評估，聯詠在除前被壓抑，逢低撿便宜者，將是口袋深深深的大戶；散戶投資人，在布局前宜思考搶短或長期投資，若是後者，則外資評估報告可以當耳邊風了。

業內人士指出，聯詠在最近5年的股利，分別是2018年的每股8.8元、2019年的10.5元、2020年15.6元、2021年51.5元及2022年的37元。

此外，聯詠在今年首季的EPS已達7.81元，第二季營收與獲利還持續向上，加上公司未看淡第三季，無論從本益比與價值投資角度來看，仍滿吸引人。除息前有人喊狼來了，可怕嗎？

業內人士表示，晶圓代工龍頭台積電看景氣，有滿高程度的可信度，因為源自上、中與下游客戶端的信息，加上對終端需求的研判與未來展望的掌握度相對較高。

同樣的，聯詠已居台廠驅動IC的一哥地位，對景氣的掌控度，一般也不會落差太大，簡單的說，5月9日才舉辦的法說會內容，不致在2個月不到的時間就豬羊變色。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（工商時報 數位編輯）