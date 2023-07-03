中福發重訊 針對福興交易案提告前董座等人

中福（1435）今（3）日發布重訊，指出公司已經向智慧財產及商業法院，針對前董事長黃立中與中福整合行銷公司等，在福興股權交易案涉及損害股東權益，還有非常規交易部分，提出民事訴訟，要求返還福興公司股份以及賠償相關損失，以維護股東權益。

中福指出，此一提告主要是根據今（112）年股東常會決議，就去年股東臨時會選任之檢查人對福興交易案的檢查報告指出，「該案有損害公司及股東權益之虞，並涉及非常規交易」，故股東會決議追究相關人員的法律責任，並請求損害賠償。

前董事長黃立中在擔任中福董事長期間，將子公司福興股權轉移51％到其私人設立的中福整合行銷，造成福興脫離中福的控制，使黃立中得以掌控福興，並衍生後續福興拖延且不交出合規財報，致使會計師出具無法表示意見的查核財報，造成中福被證交所要求停止交易，引發下市危機。

中福表示，查詢該交易於110年的重訊公告內容一再修改相關日期及內容，已顯示諸多矛盾與不合常理之處。該案屬關係人交易，但決議卻未合乎程序法規、交易價格有損及股東權益的疑慮，甚至股票交付在先，卻以分期付款的條件支付，以及交易之後中福營運完全沒有大筆資金支出的情形，實在看不出中福急於出售的理由，上述之種種諸多不合理之處，需要儘速釐清。

上述羅列的相關疑義，不僅涉及公司治理，且影響股東權益甚鉅，為保障公司全體股東權益，中福決定提出告訴，要求被告與中福整合行銷公司，返還福興公司股份，以及賠償衍生的相關損失，以捍衛公司治理，保障股東權益。

（時報記者郭鴻慧）