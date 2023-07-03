由於台股在技術面已呈現過熱現象，法人建議，耐心等待市場冷卻，再尋投資機會。目前指數大幅脫離景氣現況，7月26日FOMC會議，預期將再升息一碼，此外，7月約236家公司除息，預計指數蒸發135點。包含萬海（股息140億元）、陽明（股息698億元）、鴻海（股息735億元）等。

永豐投顧分析，7月份將面臨超級財報週的洗禮，預期第二季企業獲利尚未回春，然指數已大幅領先基本面的表現，股價與基本面不相稱。7/26 FOMC會議召開，在目前通膨仍具僵固性，Fed官員當不樂見股市火熱，形成通膨降溫的阻力，是故Fed官員仍偏重鷹派談話，對市場將造成一定的壓力，在投資策略上建議等待季報揭露及FOMC會議前後後再尋低點進場的機會。預期指數空間16,300～17,000。

生技及觀光類股在科技股休息沉澱之時常為撐盤要角，7月份生技展開始，生技族群有題材，另暑期旅遊旺季來臨，觀光族群也為盤面焦點所在，以上兩族群可在七月份持股續抱，至於AI相關概念股為長線趨勢，投信於6月下旬減碼漲多的AI概念股，建議觀察投信、外資賣壓動向，建議可於季報揭露後再逢低佈局。

（時報資訊 任珮云）

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