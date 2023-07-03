台積小漲 廣運雙鴻登頂 台股早盤重返萬七

美通膨降溫助攻 台股早盤重返萬七

受惠美5月PCE顯示通膨出現降溫跡象，激勵美股走揚，台股3日指數開高31點，盤中高點來到17,028點，收復萬七大關，權王台積電（2330）股價上漲2元，來到578元，強勢個股包括華電（1603）、晟銘電（3013）、映泰（2399）等同步亮燈漲停。

關注美股6月30日走勢，S&P500上漲53.94點，上漲幅度1.23％，收在4,450.38點；道瓊指數上漲285.18點，上漲幅度0.84％，收在34,407.60點；那斯達克上漲196.59點，上漲幅度1.45％，收在13,787.92點；費半指數上漲58.88點，漲幅1.63％，收在3,673.06點。

第一金投顧表示，觀察美股，道瓊即將創下波段新高，那斯達克已經收盤創波段新高，費半也站上所有短期指數，美股多頭格局不變將帶領台股往上。加權指數修正後補漲力道可期。

目前正進入第三季旺季，各產業輪漲，低基期的蘋果概念股近期進入旺季，營收利空公布後可開始布局。本周開始公布上市櫃6月營收，旅遊股受惠端午節檔期將進一步走高。近期台灣全台瘋旅遊，飛機、旅行社相關持續大漲，相關個股月營收將一路走高至暑假，末升段一波到底不預設高點。

而電子產業開始進入傳統旺季，6月開始很多公司將營收轉折往上，雖然景氣復甦力道不強，但仍將進入正常旺季，其中近期美國蘋果創下波段新高，相關蘋果供應鏈將暖身往上。第三季營收季增的產業包括顯卡、散熱、部分 IC、NB、旅行社、航空、蘋果相關、光學等，下半年進入新的景氣循環，長線多頭格局不變。

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