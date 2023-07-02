7/3盤前》暑假推台首款AI手遊 這檔吸睛

台股今（7/3）日盤前掃描的重點新聞如下：

A.利多因子：

1.台股5月大漲近千點，國銀及券商自營部位助攻。根據金管會統計，國銀、券商已連續五個月加碼台股，今年前五個月累計加碼股票主要是台股，已超過1,324億元。

2.AI伺服器需求爆增，CSP（雲端服務供應商）及品牌業者（DELL EMC、HPE）紛紛來台下單，帶動散熱商機，雙鴻董事長林育申表示，「氣冷已經到極限，2024年之後，市場應該都會改用水冷」，「冷革命」商機一觸即發，除了雙鴻外，台達電、奇鋐、建準等散熱廠也上緊發條，做好備戰的準備。

3.台積電將在20日召開第二季法說會，外資圈近期提前準備，迄今已定調「傳統旺季不太旺、2024年起迎爆發增長」二大主軸，加上重要客戶超微（AMD）執行長蘇姿丰即將來台出席活動，激起市場押寶台積電的興趣與討論，台積電盛夏挑戰600元大關，可望進一步催熱台股大行情。

4.大陸自行車市場疫後隨著戶外運動休閒風潮興起，中高階自行車款大受歡迎、高階公路車款甚至供不應求，推升自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）大陸市場前五月「價量齊揚」！法人認為，若依目前成車廠的訂單來看，大陸市場第三季可望延續買氣，加速去化大陸供應鏈庫存。

5.電動車龍頭特斯拉（Tesla）今年第二季（4～6月）交車量可望創下單季新高，原因在該公司加大折扣優惠幅度與電動車減稅措施拉抬銷售，令其在經濟前景蒙塵與競爭加劇之際，仍可繳出漂亮成績單。

6.鑑於台股有強者恆強的慣性及趨勢偏多，法人建議的選股邏輯為周KD高檔鈍化、近一周三大法人買超及5月合併營收表現不俗的個股，依序有彰銀、兆豐金、台中銀、技嘉、建準、國賓、廣達、聯華、邁達特、奇鋐、三陽工業、信音、高技、精成科、德勝等。

7.生成式AI為2023年的當紅炸子雞，最普及的應用在於美術生成及遊戲研發領域。台灣多家遊戲業者均表示，善用生成式AI，可加速研發時程及節省成本。歐買尬（3687）預計暑假期間推出首款AI手遊、大宇資（6111）預計5日對外公布AI研發團隊的初步成果。

另外，遊戲股獲利王鈊象（3293）也表示，新研發專案有三個，均已多方導入AI技術及生成式AI。傳奇（4994）及隆中（6542）均表示，研發專案及開發團隊均已導入生成式AI技術。（閱讀全文）

8.毅嘉（2402）公布6月營收，在車用產品帶動之下，6月營收以6.95億元寫下九年以來同期新高紀錄，累計毅嘉第二季營收重返20億元大關，達20.73億元，繳年、季雙增營收成績單，毅嘉預期在客戶出貨暢旺帶動之下，下半年營運可望明顯優於上半年。

累計毅嘉今年上半年營收達39.96年億元，年增16.3％。

9.生成式AI崛起，零售通路迎接AI服務時代正式來臨！91APP*-KY（6741）宣布，正式導入以「jooii」為名的AI服務。

10.罕見疾病脊髓性肌肉萎縮症基因治療藥「諾健生」，以1劑4,900萬元納入健保價，為台灣新藥產業注入強心劑，在爭相卡位中，罕病藥/孤兒藥、基因/細胞治療成為當紅炸子雞，有機會打世界盃。

初步統計，台廠至少已有30家公司旗下新藥分別拿到歐、美孤兒藥、罕見兒科疾病資格。上周國邑治療肺動脈高壓新藥L606，就以2.25億美元（約合新台幣70億元）將北美市場授權予Liquidia公司。

今年3月安基也將治療罕病甘迺迪氏症的小分子新藥AJ201，以2.5億美元（約合新台幣逾75億元）授權美國Avenue新藥公司，創下國內最大的罕病新藥授權金紀錄，足見罕病新藥卡位投資熱潮已成新顯學。

11.廣達（2382）旗下雲達科技（QCT）積極搶進5G商機，近年亦鎖定新世代電信機房深耕5G資料中心解決方案，近日也正式透過與日本京瓷集團系統整合商KYOCERA Mirai Envision（KCME）經銷合作，將端到端5G專網系統解決方案推廣至日本市場，加速促成日本在地智慧製造及智慧農業等領域轉型。

12.為了穩定電網及接下來十年供電穩定，台電啟動六大計畫，包含台中電廠第二期新建燃氣機組計畫、興達電廠1號機改裝生質能機組計畫、大甲溪光明抽蓄水力發電計畫、變電所改建二期專案計畫、強化電網韌性專案計畫及第1期低壓AMI布建計畫等六大計畫，總計將投入5,528.12億元，從2024年起開始啟動。

13.美國研擬對中國大陸實施新晶片制裁，成熟製程圓代工廠世界先進（5347）可望受惠美系廠商轉單浪潮，公司表示，確實有來自國際大廠及IDM轉單，但是轉廠需要認證時間。法人指出，8吋晶圓有穩定之需求，部分產品製程仍會持續使用，另外8吋設備無法持續新增，世界先進仍占據有利位置。

14.雲豹能源（6869）旗下水處理事業穩健發展，子公司煒盛環科承攬新竹縣竹北市水資源回收中心第二期工程近期完工，備受中央政府重視。此外，煒盛環科台北市污水下水道工程、桃園國際機場西側汙水處理工程等標案也將於今明兩年陸續完工，合計完工標案決標金額共37億元，挹注集團營運成長動能。

15.各產業對資料中心建置需求日益增溫，但在淨零排碳及永續發展的主流價值觀下，占了全球能耗約2％的資料中心產業，如何在降低耗能的同時又維持高效運算力，也為台廠帶來另一波綠色商機。包括智慧系統整合廠廣運、網通設備廠其陽及品牌業者技嘉，皆積極端出相關解方。

散熱廠持續開發解決方案，除了現有氣冷設計之外，並開發了3D VC及水冷（直接、直達晶片及浸沒式液冷）解決方案。

16.拚打世界盃，新藥族群卯勁「秀技」。可望在8月登錄興櫃的育世博，領先全球開發ACC（抗體細胞連結）技術；長聖攜手中國附醫發全球開發的異體多靶向奈米CAR-T；浩鼎和泰福投入的ADC（抗體藥物複合體）有機會在2025年看到成果。

台睿則已在國際期刊發表粒線體蛋白TRAP1對多種癌細胞具有高表現；中裕TMB-365及TMB-380長效合併治療愛滋病的1b/2a臨床試驗完成先鋒組最後訪視後，2個月後公布結果，即可望啟動授權。

17.電信三雄近期陸續出息並將祭出592億元現金股利，但率先於6月29日除息的中華電（2412），以及6月30除息的台灣大（3045），股價表現震盪，距離填息之路還有一段路要走。遠傳（4904）將於7月5日除息，股價表現受矚目。

18.由華新科董事長焦佑衡領導的PSA事業群進行人事調整，被動元件事業華新科、佳邦、信昌電等三家公司總座搬風，華新科總經理由原佳邦總經理曾明燦接任；同屬PSA（華科事業群）的精成科、嘉聯益新任總座也分別履新，這一波調整涵蓋PSA旗下六家公司，牽涉的公司市值合計近千億。

相關調整已在7月1日生效，軟板廠嘉聯益則已在6月21日生效，雖然相關公司均以集團職務調整為由，公告總座易主的人事調整，不過年輕化、專業經理人上位仍成為這一波人事大調動的亮點。

19.在618年中促銷季帶動下，面板需求的強勁勢頭貫穿整個第二季，尤其以LTPS和柔性AMOLED面板最為顯著，而a-Si面板較之前的旺盛需求有所減弱。市場研究機構CINNO Research表示，6月a-Si／LTPS／AMOLED面板價格仍將持續下滑，預計中小尺寸面板價格將在第三季止跌回穩。

20.市場預期聯準會（Fed）將於下半年暫停升息，金融業資金加緊布局高利率債券。根據金管會統計，今年前五個月國銀加碼債券已逾6,000億元，券商自營部位近兩月也加碼177億元，壽險雖持有債券帳列金額增加749億元，但若計入匯率因素，增持債券幅度不如銀行。

21.落實永續金融，國泰金控說到做到。繼成為世界氣候基金會（World Climate Foundation，WCF）2023年全球首家策略夥伴後，國泰金控總經理李長庚6月28日親赴倫敦證交所參加「氣候投資高峰論壇」（Climate Investment Summit）擔任與談人，成為首家登上倫敦證交所演講的台灣企業。

22.亞洲純網銀業者經過二年多的試鍊，市場地位開始確認。新加坡金融科技研究團隊提出「2023亞洲純網銀名單」，在40家領有獨立網銀牌照的亞洲業者，台灣只有樂天純網銀上榜，與日本樂天、中國微信銀行、DBS數位銀行等同進榜單。

23.根據路孚特（Refinitiv）最新統計，上半年聯貸管理行（Bookrunner），第一名的台灣銀行因第二季大增15案，管理規模達31.32億美元，一口氣躍升四個名次，第二名的兆豐銀行管理規模29.84億美元，因第二季接連統籌主辦近新台幣500億元的案量，更是躍升達五個名次。

24.大陸新能源車企日前陸續公布6月與今年上半年業績，龍頭車企比亞迪6月份賣出逾25萬輛新能源汽車、上半年銷量年增95.78％。「造車新勢力」中，理想汽車交付量首次突破3萬輛，成為6月及上半年銷量冠軍。

25.受惠於強勁的汽車出口與能源進口下滑，韓國日前公布16個月來首度貿易順差。其中，被外界視為全球經濟走向的領先指標：韓國出口下滑可能已經觸底，似乎暗示景氣春燕已在不遠矣。

26.台電規劃從明年度開始推動台中大甲溪大光明抽蓄水力計畫，希望以抽蓄式水力發電作為平衡再生能源供電不穩的狀況，同時台電也規劃在石門水庫及牡丹水庫分別進行抽蓄式水力的規劃與可行性研究，希望以三大電池的概念，維持電網供電品質。

27.遠東百貨連續四年榮獲亞洲企業社會責任獎（AREA）肯定，今年再度榮獲「綠色領導獎」及「企業永續報告獎」雙獎殊榮，其中，「綠色領導獎」已連續四年獲獎肯定，造就百貨第一。

28.電動車市場商機夯，輪胎雙雄正新（2105）、建大（2106）著手部署，積極搶攻電動自行車、電動機車、電動車、電動大巴的輪胎商機。

29.隨時序進入盛夏空調銷售旺季，政府推動節能家電補助，帶動冰箱、空調換機潮，加上節能家電減徵貨物稅延長二年至2025年6月，包括聲寶（1604）、禾聯碩（5283）、三洋電（1614）等家電族群自5月起業績轉佳，下半年可望重回成長軌道。

30.食品股王德麥（1264）總經理吳文欽指出，今年在大陸市場訂下「增加成交客戶數」、「提高自製產品的銷售比重」兩大目標並逐步落實，且業績逐月增長，在兩岸、馬來西亞、港澳等四大市場同步發動下，德麥今年業績、獲利都有望繼續挑戰歷史新高。

31.證交所將於7月11日及7月18日舉辦首次「創新板」主題式業績發表會，邀請倚天酷碁-創（2432）、雲豹能源-創（6869）、錼創科技-KY創（6854）、走著瞧（6902）及泓德能源-創（6873）共五家公司，深入剖析產業及景氣最新動態與發展。

32.選前政策牛肉連發，美國總統拜登日前宣布將砸逾420億美元於全美興建高速寬頻網路，中美關係緊張下，市場預期，美國基建「肥單」可望轉而落入台系網通廠口袋，原先就主攻北美市場的智易（3596）、中磊（5388）受惠程度可期，獲資金進場力挺。

33.季底結帳賣壓告段落，時序進入下半年後，AI題材仍為市場投資主軸，且在千金股緯穎（6669）上周連拉兩根漲停板後，題材已見擴散效應，川湖（2059）、富驊（5465）股價扶搖直上。

B.利空因子：

1.台塑化受制全球景氣低迷，加上第二季原油、石化行情疲軟拖累，導致烯烴事業虧損擴大，加上煉油、烯烴的雙重原料在途、庫存跌價損失包袱沉重，第二季營運恐陷虧損。

2.台塑企業去年員工薪資實質調漲4.5％，調幅創38年來最大，今年調薪案將於7月10日下午4時由總管理處總經理林善志、幕僚與台塑四大公司工會代表，於台北總部進行第一次協商會議。（中性看待）

3.由於台電預估今年將持續虧損，為避免台電破產，經濟部將編列公務預算1,000億元注資台電，同時也期盼國發基金收益挹注200億元，合計1,200億作為台電虧損補貼，相關預算將在立法院下會期進行審議，預計明年撥付給台電。

4.產油國聯盟OPEC＋將於7月5日在維也納開會，由於油價自5月以來未能固守沙烏地阿拉伯的目標區，其為支撐油價，傳出沙國除了準備在7月削減對美國供應石油之外，部分OPEC＋代表甚至預期，沙國可能把每天自願性減產100萬桶原油計劃延長至8月。

5.代表加拿大西岸碼頭工人的國際碼頭暨倉儲工會（ILWU）1日在臉書發出一份由其加拿大分會主席艾希頓（Rob Ashton）簽署的文件。宣布正式罷工。外界擔憂，這可能在加國引發漣漪效應並波及北美經濟。

6.受到全球最大電動車市場「中國」需求放緩的影響，電動車電池金屬價格開始回落，其中鋰價較去年11月高點一度下跌七成，鎳、鈷價格皆回落逾六成。隨著全球生產商擴大產量，專家預估電池金屬價格將維持回軟一段時間，而這有助於電動車普及。（中性看待）

7.才剛要入夏，但大陸今年的高溫天數已創下63年來的歷史新高，不僅高溫時間提早到來且影響範圍廣，部分地區甚至先後出現極端高溫。去年大陸因高溫缺水缺電的陰霾還記憶猶新，市場擔憂今年惡夢重現，正密切關注官方應對動態。

8.前五個月房屋買賣移轉僅11.2萬棟，年減達21.35％。公股銀行預估，以前五個月每月1.6萬至2.7萬棟，上半年最多將僅接近14萬棟，下半年因平均地權條例上路、央行新一波房市管制、大選轉熱等干擾，「全年鐵定跌破30萬棟」，後續重點觀察指標是能否守住2018年的27.7萬棟。

9.中央銀行在6月祭出第五波的信用管制，針對第二戶限貸7成，引發建商的不滿、揚言提告政府施政違背信賴保護原則，成為央行有史以來首次被告。對此，央行強調，這次的信用管制規範並未溯及既往，而且過去已多次提醒社會大眾，續推管制措施的可能性，絕非外界所稱的「無預警」實施。

10.營建缺工、成本攀升的問題，狂燒三、四年以來，不只住宅成本居高不下，就連商辦市場也鬧缺工，不少新開發案完工時程紛紛遞延，使得未來五年新完工供給量將呈現「勾型」曲線的走勢，預估高峰會延後到2026年才出現。

11.半導體第三季旺季不旺疑慮蔓延，外資除相繼為台積電打下預防針、長線維持高度看好以外，對其他指標股態度有明顯落差，里昂、匯豐證券相繼降評日月光投控（3711）至「賣出」，推測合理股價跌破百元；摩根大通證券判斷面板驅動IC（DDIC）產業高峰已過，降評聯詠（3034）。

匯豐證券指出，日月光投控飽受客戶庫存調整干擾，壓抑第二季營運表現，且因封測暨材料測試（ATM）事業需求並無明顯好轉跡象，其ATM業務可能從第二季持續弱勢到第三季。

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