彰銀、技嘉等15檔三強指標股 催台股續攻

近期台股持續受除息指數蒸發、美股波動及新台幣貶值等因素干擾波動，上周指數跌破月線及萬七關卡。展望7月行情，鑑於大盤處於多頭格局，投資專家建議以三大指標為選股方向，有彰銀（2801）、技嘉（2376）、建準（2421）、精成科（6191）等15檔三強股出列。

永豐投顧總經理李學詩表示，上市櫃公司將進入發布6月營收高峰期，緊接是第二季季報揭露時期，台積電、大立光財報預計7月第三周在法說會上發布，7月底則是美國重量級科技股如高通、蘋果、英特爾等財報發布；同時7-9月間，美國Fed官員的鷹派言論將再度引發市場關注，將牽動行情走勢。

康和證券投資總監廖繼弘表示，台股年線在6月開始已轉為上揚與季、半年線形成多頭排列助漲格局，月MACD柱狀圖再度轉正值，此為中長期漲勢確認訊號，有利催化大盤行情續攻。

鑑於台股有強者恆強的慣性及趨勢偏多，法人建議的選股邏輯為周KD高檔鈍化、近一周三大法人買超及5月合併營收表現不俗的個股，依序有彰銀、兆豐金、台中銀、技嘉、建準、國賓、廣達、聯華、邁達特、奇鋐、三陽工業、信音、高技、精成科、德勝等。

彰銀、兆豐金、台中銀3檔金融股，股價沿著上揚的月線一路走高，今年業績表現亮眼，彰銀前五月稅後盈餘58.29億元，年增37.19％，每股稅後純益（EPS）EPS為0.55元。兆豐金前五月稅後純益163.91億元，年增147.75％， EPS為1.18元。

AI概念股為是全球股市投資主流，技嘉、廣達、奇鋐等被市場歸納為AI概念股，技嘉乘AI伺服器風潮而起，伺服器將會接下來幾年主要成長動能，營運欲罷不能、大放異彩。廣達第二季獲利將有顯著的年增表現，伺服器與車用產品可望帶動廣達在今年及2024年營運攀揚成長。奇鋐為伺服器3D VC 散熱模組供應商之一，AI伺服器需求大幅提升，有助於營收大幅成長。

除電子股吸引法人目光外，傳產股也具有投資潛力。近一周三大法人買超三陽工業1,968張，該公司年底將推出全新油電混合機車，將會在11月義大利的米蘭車展正式曝光。

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