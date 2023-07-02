半導體警戒日月光、聯詠遭外資降評

半導體第三季旺季不旺疑慮蔓延，外資除相繼為台積電打下預防針、長線維持高度看好以外，對其他指標股態度有明顯落差，里昂、匯豐證券相繼降評日月光投控（3711）至「賣出」，推測合理股價跌破百元；摩根大通證券判斷面板驅動IC（DDIC）產業高峰已過，降評聯詠（3034）。

匯豐證券指出，日月光投控飽受客戶庫存調整干擾，壓抑第二季營運表現，且因封測暨材料測試（ATM）事業需求並無明顯好轉跡象，其ATM業務可能從第二季持續弱勢到第三季。

里昂證券分析，雖然第二季起因人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）起飛，帶動CoWoS等先進封裝需求昂揚，然日月光投控市占率不高，受惠程度實有限，且小量訂單也難以抵銷ATM業務弱勢衝擊，降評「賣出」。

匯豐最新估計，日月光投控ATM業務第三季營收季增僅有3％，大幅低於過去五年第三季平均達9％的季增率。有鑑於此，匯豐證券進一步將日月光投控第三季整體營收季增幅度，由21％下修到14％，比市場共識的季增2成更低。再者，ATM業務趨弱連帶使產品組合轉差，單季毛利率可能僅有16.1％，遜於市場估計的18％。外資估算，日月光投控2023年每股稅後純益（EPS）比起前年度接近腰斬，降至7.53元。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）針對聯詠指出，自2022年第四季以來的DDIC拉貨循環，於第二季將觸及高峰，下半年無論是大尺寸面板驅動IC（LDDIC）或觸控面板驅動IC（TDDI），訂單動能都會減弱。

同時，摩根大通認為，隨著月營收動能減速，進入下半年還可能出現衰退，判斷股價高點已過；尤其聯詠股價今年以來大漲46％，大幅度領先同期間大盤的上漲2成，建議旗下客戶啟動獲利了結，降評「中立」。國際資金6月30日大賣聯詠逾8,000張。

摩根大通進一步說明，TDDI與部分OLED DDIC市場中，價格壓力正重新浮現，要是此壓力加劇，將會對毛利率形成潛在風險。摩根士丹利證券亦提出，大陸競爭同業將持續提高市占，長期來看，依然擔心大陸供應商的競爭程度，台灣同業的價格競爭也愈來愈積極，研判聯詠市占率會持續下滑，從2021年的25％，掉到2024年的20％，給予「中立」投資評等，推測合理股價414元。